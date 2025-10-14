Nejsem jen holka z děcáku. Fotbal a armádu mám jako terapii, říká Bolfíková

Mámě nakonec dokázala odpustit. I tátovi. Postavila se na vlastní nohy. Před dvěma lety odešla do armády, nyní pracuje na Ministerstvu vnitra a věnuje se fotbalu. Loni hrála za druholigové Teplice, nyní je v FC Praha.
„Prožívám svůj sen. Vždycky jsem chtěla hrát první ligu,“ říká 25letá pravá záložnice či obránkyně.
V dětství jí ale nebylo vždy hej. „Starší partner mojí sestry mě sexuálně zneužíval, i když pohlavní styk tam nebyl. Ségře bylo asi 14, jemu kolem třiceti. Zkoušel to i na kamarádku, která šla na policii. Tím to začalo a přišla si pro mě sociálka.“
Nový život našla v dětském domově v Krupce. Zároveň začala hrát za tamní fotbalový tým. Pak zamířila do DFK Teplice a poté nastupovala FK Teplice. V nyní posledním týmu druhé ligy žen strávila šest let.
„Kdybych zůstala, utrápila bych se. Nebyly tam dobré vztahy a odráželo se to i ve fotbale. Ale Teplice miluju, doufám, že se jednou vrátím a ukončím tam kariéru.“
O čem ještě Bolfíková mluvila?
- Jak dokázala své mámě odpustit?
- V čem ji změnil dětský domov v Krupce?
- Jak se snaží inspirovat další děti z „děcáku“?
- Jak těžký byl přechod do normálního života?
- Proč ji neláká hrát za Spartu či Slavii?
- A jaké má fotbalové sny?