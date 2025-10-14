Nejsem jen holka z děcáku. Fotbal a armádu mám jako terapii, říká Bolfíková

Lucie Macháčová
  8:57
Vyrůstala v obci Novosedlice společně se sedmi sourozenci a balonem u nohy. Snila o tom, že jednou bude kopat za Teplice. Ale v jedenácti ji sociálka odvedla do dětského domova. „Máma měla moc ráda pivo a hospodu, nezvládala se o nás starat. A tátovi řekla, ať si sbalí věci a jde,“ vypráví v podcastu FotbalOna Tereza Bolfíková, hráčka FC Praha.

Mámě nakonec dokázala odpustit. I tátovi. Postavila se na vlastní nohy. Před dvěma lety odešla do armády, nyní pracuje na Ministerstvu vnitra a věnuje se fotbalu. Loni hrála za druholigové Teplice, nyní je v FC Praha.

„Prožívám svůj sen. Vždycky jsem chtěla hrát první ligu,“ říká 25letá pravá záložnice či obránkyně.

V dětství jí ale nebylo vždy hej. „Starší partner mojí sestry mě sexuálně zneužíval, i když pohlavní styk tam nebyl. Ségře bylo asi 14, jemu kolem třiceti. Zkoušel to i na kamarádku, která šla na policii. Tím to začalo a přišla si pro mě sociálka.“

Nový život našla v dětském domově v Krupce. Zároveň začala hrát za tamní fotbalový tým. Pak zamířila do DFK Teplice a poté nastupovala FK Teplice. V nyní posledním týmu druhé ligy žen strávila šest let.

„Kdybych zůstala, utrápila bych se. Nebyly tam dobré vztahy a odráželo se to i ve fotbale. Ale Teplice miluju, doufám, že se jednou vrátím a ukončím tam kariéru.“

Tereza Bolfíková se hrdě fotí v armádním úboru.
Tereza Bolfíková hraje od sezony 2025/26 za FC Praha.
Tereza Bolfíková začala s fotbalem v Novosedlicích na Teplicku.
Teplická fotbalistka Tereza Bolfíková
Teplická fotbalistka Tereza Bolfíková ve žluto-modrém dresu
19 fotografií

O čem ještě Bolfíková mluvila?

  • Jak dokázala své mámě odpustit?
  • V čem ji změnil dětský domov v Krupce?
  • Jak se snaží inspirovat další děti z „děcáku“?
  • Jak těžký byl přechod do normálního života?
  • Proč ji neláká hrát za Spartu či Slavii?
  • A jaké má fotbalové sny?
Nejsem jen holka z děcáku. Fotbal a armádu mám jako terapii, říká Bolfíková

