Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

O celé kauze promluvila Žufánková i v nové čtyřdílné dokumentární sérii Bohyně Slavie, která je na stanici Oneplay.
Do podcastu FotbalOna dorazila společně s režisérkou dokumentu Lindou Kallistovou, která případ zločinu pokrývala.
Trenér Vlachovský, jenž umísťoval miniaturní kamery většinou do „zapomenutého“ batohu v kabině, vyvázl nakonec s podmínkou, pětiletým zákazem trénování a náhradou škody každé z obětí ve výši 20 tisíc korun. Policie ho zatkla a odvezla v září 2023.
Že ho budeme dál potkávat ve Starém Městě? Člověk, který je zapojený do dětské pornografie, bude moct dělat po pěti letech to samé? Ten trest je úplný výsměch.