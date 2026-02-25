Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

O celé kauze promluvila Žufánková i v nové čtyřdílné dokumentární sérii Bohyně Slavie, která je na stanici Oneplay.
Do podcastu FotbalOna dorazila společně s režisérkou dokumentu Lindou Kallistovou, která případ zločinu pokrývala.
Trenér Vlachovský, jenž umísťoval miniaturní kamery většinou do „zapomenutého“ batohu v kabině, vyvázl nakonec s podmínkou a pětiletým zákazem trénování.
Že ho budeme dál potkávat ve Starém Městě? Člověk, který je zapojený do dětské pornografie, bude moct dělat po pěti letech to samé? Ten trest je úplný výsměch.