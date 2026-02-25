Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Lucie Macháčová
Podcast   10:51
Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české reprezentace. „Nesu si to dodnes. Nevkročím do sprchy, aniž bych si ji pořádně neprohlédla. Kouty i spáry. Strach a opatrnost tam prostě je. Občas si připadám jak blázen,“ vypráví v podcastu FotbalOna.

O celé kauze promluvila Žufánková i v nové čtyřdílné dokumentární sérii Bohyně Slavie, která je na stanici Oneplay.

Do podcastu FotbalOna dorazila společně s režisérkou dokumentu Lindou Kallistovou, která případ zločinu pokrývala.

Trenér Vlachovský, jenž umísťoval miniaturní kamery většinou do „zapomenutého“ batohu v kabině, vyvázl nakonec s podmínkou a pětiletým zákazem trénování.

Že ho budeme dál potkávat ve Starém Městě? Člověk, který je zapojený do dětské pornografie, bude moct dělat po pěti letech to samé? Ten trest je úplný výsměch.

Jana Žufánková

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)
Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Šok v Lize mistrů. Loňský finalista Inter končí, také doma prohrál s Bodo/Glimt

Radost versus smutek. Brankář Bodo/Glimt Haikin se raduje z historického...

Minulé jaro hráli finále Ligy mistrů, teď se fotbalisté Interu Milán nepodívají ani do osmifinále. Senzačně totiž končí už v předkole play off. Nad síly Italů byl i v úterní odvetě norský celek...

25. února 2026  10:51

Mohl mít rekord šampionátů, Advocaat se ho kvůli rodině vzdal. Připadne Koubkovi?

Známý nizozemský kouč Dick Advocaat uděluje pokyny reprezentantům Curacaa, s...

Známý německý trenér Otto Rehhagel ve službách řecké fotbalové reprezentace se po zápase na hřišti naoko přel se slavným Diegem Maradonou, tehdy koučem Argentiny. Památná scéna z mistrovství světa v...

24. února 2026  16:38

Daridovo ano. Nejde o osobní ambice, říká veterán k návratu do reprezentace

Český kapitán Vladimír Darida v akci.

Fotbalista Vladimír Darida se po pěti letech vrátí do národního mužstva. „Nejde o žádné osobní ambice, ale o to přiložit ruku k dílu v klíčových zápasech o postup na mistrovství světa,“ prohlásil...

24. února 2026  13:33,  aktualizováno  14:09

Ostravský Holzer uznává: Pro nás i fandy je to teď těžké období

Ostravský záložník Daniel Holzer míří za míčem stejně jako Johannes Eggestein z...

Každý z ostravských fanoušků čekal, že fotbalisté Baníku v neděli porazí Mladou Boleslav a odrazí se od spodních příček první ligy. Leč duel skončil 0:0, přičemž Ostravští mají před poslední Duklou...

24. února 2026  13:29

Byla to příprava, krotí kouč fotbalové Vysočiny paniku po nevydařené zimě

Jihlavský trenér Jiří Lerch

Generálka měla uklidnit. Místo toho přidala další otazníky. Druholigoví fotbalisté FC Vysočina v závěru zimní přípravy výsledkově narazili. Po dvou nulách na soustředění v Turecku Jihlava nezvládla...

24. února 2026  13:17

Kdo táhne United za Ligou mistrů? Mladík z Belgie i probuzený střelec za miliardy

Senne Lammens, brankář Manchesteru United po utkání na Evertonu.

Vzpomínáte ještě na kamerunského gólmana Andrého Onanu, často kritizovanou jedničku Manchesteru United? Teď hraje v tureckém Trabzonsporu o třetí místo, zatímco jeho bývalý klub válčí o to samé...

24. února 2026  12:58

Milly, ty že jsi nudný? Bral 70 liber, učil se znovu chodit. Teď je z Milnera rekordman

Premium
James Milner z Brightonu je rekordmanem v počtu zápasů v Premier League.

Když se ještě jako teenager rozkoukával v Newcastlu, trénoval ho vážený pan Bobby Robson, ročník 1933. Teď, kdy už se přehoupl přes čtyřicítku, ho v Brightonu vede Fabian Hürzeler, rok narození 1993....

24. února 2026

Neurvali ani bod, osmkrát inkasovali. Karvinští odmítají, že by byli v krizi

Jablonecký Lamin Jawo v souboji s karvinským Sahmkouem Camarou.

Mají šance, předvádějí kvalitní výkony, leč v dosavadních čtyřech zápasech jarní části první ligy fotbalisté MFK Karviná neurvali ani bod a skóre mají 1:8. Je pro ně nynější série porážek hodně...

24. února 2026  11:37

Od knedlíků k velkým plánům. Ústí a liga? Do tří čtyř let reálné, věří Peterka

Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava. Jan...

Když v ústecké druholigové kabině šéfoval naposledy, občas nosil spoluhráčům knedlíky. Firmu na jejich výrobu už Jan Peterka nevlastní, ale jeho role po zimním comebacku z pražské Dukly znovu nebude...

24. února 2026  11:28

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

24. února 2026  11:02

Před bránou nám chybí verva, mrzí pardubického tahouna Hlavatého

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Hned po svém návratu do fotbalových Pardubic občas mluvil o tom, že zažívá v podstatě na chlup stejnou situaci jako v roce 2024 při příchodu do Liberce. Severočeši z něj tehdy udělali hlavní tvář...

24. února 2026  10:58

