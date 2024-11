Můj last dance. Kapitánka české reprezentace si touží splnit sen o Euru

Ještě nikdy se české fotbalistky nekvalifikovaly na velký šampionát. Před poslední Eurem 2022 v Anglii k tomu měly proklatě blízko. Se Švýcarskem padly po dvou remízách 1:1 na penalty 2:3. V kabině byste pak slyšeli spadnout špendlík.

Byla u toho i Petra Bertholdová, kapitánka české reprezentace.

Portugalsko – Česko Úvodní zápas baráže žen o postup na Euro 2025 V pátek 29. 11. od 20:45, vysílá ČT Sport

Čutat do balonu začínala s kluky v Jirkově, dnes má v nohách 20 let ve Spartě a 122 zápasů v reprezentaci. Nikdo nenasbíral víc. Když si loni přetrhla přední zkřížený vaz v koleni, budoucnost vypadala všelijak. 343 dní bez fotbalu.

Skončí? Ani náhodou. Kariéru nechce uzavřít na marodce, nýbrž na vrcholu.

Nad vodou ji držela i myšlenka poprat se o historický postup na Euro, které se odehraje příští rok ve Švýcarsku.

S Portugalskem jste se v ostrém zápase střetly naposledy před 13 lety. Kvalifikace o Euro 2012. Vzpomínáte?

No jasně. V Písku jsme vyhrály 1:0.. Ze současného týmu tam kromě mě hrála ještě Klára Cahynová. To už je let...

Jak to, že se od té doby Portugalky tak zvedly?

Těžko říct. Postoupily na Euro 2017 a na poslední Euro 2022 prošly se štěstím, jelikož Rusko bylo vyloučeno. Na velkých turnajích nabyly zkušenosti, které nám prostě chybí. I díky nim dokázaly postoupit také na loňské mistrovství světa. Takové velké turnaje tým vždycky posunou. Je jasné, že jsou favoritky. Na jaře jsme s nimi sehrály přátelák na kempu v Estorilu, prohrály jme 1:3. Ale nebojte, my se o postup popereme.

Petra Bertholdová na tiskové konferenci před baráží o Euro proti Portugalsku

Velká motivace, co?

Obrovská. Pro celý tým - hráčky, realizák, všechny lidi kolem ženského fotbalu v Česku. Moc si chceme tenhle sen splnit. Vím, že pro mě je to rozhodně poslední možnost dostat se na mistrovství Evropy. Že konec se nezadržitelně blíží.

V Portugalsku se bude hrát na Estadio do Dragao, hlavním stadionu FC Porto.

Nemůžeme se dočkat. Na stadionu pro 50 tisíc diváků jsme nikdo z nás ještě nehrály, navíc tam bude přes 30 tisíc lidí. Nejvíc diváků přišlo v Anglii, asi 20 tisíc, podobně v USA na SheBelieves Cupu, o něco málo méně v Nizozemsku. Věřím, že nám fanoušci vlijí krev do žil, že nám bouřlivá atmosféra pomůže.

Odvetu hrajete doma. Výhoda?

Je to ošemetné. Ale pokud uhrajeme v Portu dobrý výsledek, je lepší končit doma, přijdou lidi a snad si s námi užijí postup.

Mimochodem, po posledním zápase sezony jste oznámila, že ve Spartě končíte. Kde budete kopat v příští sezoně?

Uvidíme. Těch dvacet let ve Spartě jsem si užila, teď mám v hlavě jen naši baráž proti Portugalsku. Pak se uvidí. Slibuju, že na hřišti necháme všechno.