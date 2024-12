Fousek: Postup fotbalistek na Euro? To by byla vzpruha pro celý ženský fotbal

V úterý (od 17:45) v Teplicích bude doufat, že české fotbalistky postoupí poprvé v historii na evropský šampionát, který hostí příští rok Švýcarsko: „Je to náš dlouhodobý cíl a sen.“

Co by postup na Euro pro ženský fotbal v Česku znamenal?

Obrovskou vzpruhu. Věříme, že postup by přivedl nové hráčky do klubů. Nyní máme necelých dvacet tisíc fotbalistek a chceme, aby popularita narůstala. Jistě by se zvedl i divácký zájem o ženský fotbal. Na postup na Euro jsme dlouhodobě připraveni, máme zkušený tým. Když se podívám na výsledky zápasů v baráži, tak až na výhru Norska 4:0 proti Severnímu Irsku jsou všechny první zápasy vyrovnané. Rozhodně bychom na turnaji neudělali ostudu. Vždyť v létě jsme porazili 2:1 mistryně světa ze Španělska.

České fotbalistky před úvodním zápasem baráže o Euro proti Portugalsku

Jak tedy hodnotíte remízu 1:1 v Portugalsku?

Dává nám naději do odvety. Ale je to samozřejmě zrádné, jsme teprve v poločase. Lehkou výhodu vidím v tom, že hrajeme doma.

Na stadion Dragao v Portu přišlo 40 tisíc diváků. Čím to? Jak to dokázali?

Ženský fotbal se popularizuje po celém světě, i v Portugalsku. Věřím, že mistrovství Evropy, které startuje 2. července a my na něm nechceme chybět, bude dalším důkazem progresu ženského fotbalu. Prodeje vstupenek na šampionát vypadají fantasticky. Jsem rád, že UEFA ženský fotbal podporuje, otevírá nové soutěže, třeba v příští sezoně se bude hrát poprvé obdoba mužské Evropské ligy. Má jasnou strategii. Dodejme také, že konkrétně Portugalky mají taky trochu jiné podmínky než my.

Jak to myslíte?

Hrály už dvakrát na Euru a loni dokonce na mistrovství světa, čímž popularita fotbalu v zemi vylétla. Zároveň portugalský svaz přistupuje k zápasům ženské reprezentace stejně jako my, bavil jsem se o tom s předsedou svazu Fernandem Gomesem: Dávají lidovou cenu vstupenek. a část lístků míří do mládežnických klubů a do škol. Což děláme také. I teď nabízíme školám a oddílům v okolí Teplic možnost dorazit na stadion na zápas.

Předsedou FAČR jste přes tři roky, co jste změnil v ženském fotbale?

Zreformovali jsme strukturu v rámci svazu. Reprezentace, rozvoj a soutěže jsou nyní pohromadě. Také jsme obnovili Komisi ženského fotbalu, která za našich předchůdců nebyla. A snažíme se, aby ženská reprezentace měla stejně komfortní podmínky na přípravu na zápas jako mužská. Cestování na zápasy, ubytování... Máme kvalitní tým, věříme, že se všechna pozitiva propojí a v úterý v Teplicích - za skvělé atmosféry - náš ženský nároďák poprvé postoupí na Euro.