Olivie Lukášová, nová posila AS Řím | foto: AS Roma Women

„Jen si představte, že se cítíte nejlíp v kariéře, máte za sebou skvělou přípravu, od trenéra slyšíte, že jednou můžete patřit mezi top pět gólmanek na světě... A pak tohle,“ poví čerstvě 24letá Lukášová.

Občas má během rozhovoru na krajíčku. V očích slzy, v hlasu bolest. To když vzpomíná na sezonu na marodce.

Přišla nejen o zápasy v italské lize, ale i boj o Euro. Nevydařenou baráž české reprezentace proti Portugalsku sledovala z tribuny. Být zdravá, nejspíš by stála v brance.

Ale když hovoří o nové sezoně a plánech, srší z ní sebedůvěra a jistota. V Itálii dozrála. Teď je v reprezentačním mundúru opět. České fotbalistky čeká ve čtvrtek od 18:00 ve Winterthuru poslední zápas sezony: přátelák proti Švýcarsku, které hostí letošní Euro žen. Pro domácí tým jde o generálku na šampionát, čeká se plný dům.

Ale vraťme se o rok nazpět na předzápasový trénink AS Řím. Co se tehdy stalo?

Všechno bylo super, vypadalo to, že bych v zápase mohla nastoupit. Poslední tři týdny v tréninku jsme se fakt cítila na své špici. Holky mi na tréninku nemohly dát gól, říkaly, že neví, co dělat, ať jdu s těmi zákroky do háje (usmívá se). A pak bum: klasická změna směru. Měla jsem váhu na celé levé noze, ale míč nešel doleva, ale odrazil se doprava. Jakmile jsem zareagovala, ucítila jsem v noze křupnutí. Doktorka mi hned řekla, že to bude asi ACL, vazy v koleni.

Co vaše první reakce?

Ještě v kabině jsem volala mamce a Alče Pěčkové, mé spoluhráčce z repre, co hraje v Eibaru. Uklidňovaly mě, ale já tušila, že je to zlé. Magnetická rezonance to jen potvrdila. Mnoho večerů jsem probrečela a ptala se: Proč? Proč teď? Byla jsem hodně dole. Měla i myšlenky, že bych se na fotbal úplně vykašlala.

Až tak?

Vím, že bych to nikdy neudělala, ale člověk byl fakt v hluboké depresi. Ani jsem nechtěla, aby za mnou dorazila do Itálie rodina, chtěla jsem se s tím poprat sama. Moje první vážné zranění. Jela jsem na operaci do Švýcarska do Svatého Mořice a pak si řekla: Tak Oli, zpátky do práce.

Olivie Lukášová na tréninku české reprezentace ve Švýcarsku před přípravným zápasem s domácím týmem

Šlo o shodu náhod? Nebo si něco vyčítáte?

Těžko říct. Možná jsem chtěla až moc, makala a byla soustředěná jen na fotbal a na ten zápas. Možná mělo vliv i počasí a podmáčené hřiště: v Římě předtím čtyři dny pršelo. A také se mi blížila perioda. Studie ukazují, že ovlivňuje vazy a šlachy.

Výzkumy potvrzují, že před menstruací jsou ženy až šestkrát náchylnější na zranění.

A já byla zrovna v tomto období. Třeba bych se ale zranila i jindy, to už nezjistíme.

Lze s tím vlastně v profi sportovním režimu nějak „bojovat“?

Podle studie by se měla jinak plánovat zátěž, jinak ji dávkovat, dělat v tomto období odlišná cvičení. Ale je to těžké, v týmu máte přes dvacet hráček, to by pak každá třetí musela mít trochu jiný program. Zápasy jdou rychle za sebou: liga, Liga mistrů, nároďák...

Byla pro vás loňská sezona těžší psychicky, nebo fyzicky?

Určitě psychicky. Celá ta rehabilitace byla nahoru dolu. Jako v životě. Po operaci jsem nemohla chodit, vše se učila znova. Jsem zvyklá hrát fotbal na profi úrovni, denně být v posilovně, zvedat váhy a najednou neudělám ani dřep? Jeden den jsem byla špatná, druhý den zas nadšená, že jsem se o kousek posunula, že už třeba můžu popoběhnout. A tak pořád dokola. Jenže po zhruba čtyřech měsících se mi v koleni objevila tekutina a já musela na čas zastavit.

Začala jste se aspoňvěnovat něčemu, na co jste dřív neměla čas?

Řadu věcí jsem si ujasnila. Dřív jsem vlastně hrála jen fotbal. Byla to moje práce i zábava. Loni v létě jsem měla v hlavě jen to, že jdu do AS Řím, že musím zabrat a vybudovat si tam nějakou pozici. Ostatní věci byly na druhé koleji. A najednou jsem si musela najít něco jiného, jinak bych zešílela. Bohudík studuju. I když jsem zvažovala, zda pokračovat, teď jsem ráda, že jsem vydržela.

Studujete Filozofickou fakultu, obor sociální práce, že?

Teď mám zrovna za sebou pár zkoušek, dokončila jsem druhák. Takže když všechno klapne, příští rok budu bakalářka.

Vždycky vás lákala i psychologie, rok na marodce byla dobrá sonda do duše, ne?

To teda. Uvědomila jsem si, že bych se psychologii jednou opravdu chtěla věnovat víc. Ale zároveň, že jde žít bez fotbalu. Což si hodně fotbalistek a fotbalistů možná nedokáže představit. Já to měla podobně. A teď vím, že až jednou hrát přestanu, tak se můžu zabývat právě psychologií a terapií.

Ještě něco pozitivního vám zranění přineslo?

Osm měsíců jsme byla v podstatě každý den dvě hodiny zavřená v posilovně. Postupně si vybudovala sílu a schopnosti, na které jsem neměla předtím čas. I když jsem cvičila denně, tak jsem tam nemohla trávit dvě hodiny a odpálit se, protože jsem musela hlavně podat výkon na hřišti. Jasně, já vždycky budu jak špejle. Ale teď mám sílu, kterou jsem nikdy neměla.

Cítím, že jste zesílila i v hlavě.

Ten pohled z okna posilovny na holky na hřišti se mi z hlavy jen tak nedostane. Jak já jim záviděla... Víte, my si vůbec neuvědomujeme, jaké máme štěstí, že můžeme dělat to, co děláme. Chodíme na trénink a občas brbláme: Tyjo, já jsem unavená, radši bych byla jinde. Ale věřím, že holky a kluci, co zažili dlouhodobé zranění jako teď já, už si na hřišti užívají každou minutu. A ještě něco jsem si uvědomila.

Povídejte.

Že fajn smlouva a peníze nejsou všechno. Že můžete podepsat ve velkoklubu, ale pokud nejste zdravá a neděláte to, co vás baví, tak je to k ničemu. Je to fráze, ale zároveň fakt: Za peníze si štěstí nekoupíte.

Jak to v AS Řím vlastně funguje? Zkuste to trochu porovnat se Slavií.

Nejdřív musím říct, že ve Slavii to funguje skvěle. Důkazem je i to, že holky získaly čtyřikrát v řadě mistrovský double. Ale v Římě je to zas o kousek výš. Bavím se tu s lidmi, kteří mi říkají: Hele, pořád je to stanice B, kdybys viděla, jaké je to v Barceloně, Lyonu, Chelsea… Ale mně to přijde super, servis je skvělý.

Co konkrétně vás překvapilo?

Byla jsem zvyklá, že s holkami nosíme a pak hledáme míče, že přenášíme branku, připravujeme si pití... Nic takového v Římě není. Vše dělají za nás. Jen přijdeme na trénink jako do práce, podáme ten nejlepší výkon a hotovo.

Ještě něco vás udivilo?

Počet lidí, kteří se o nás starají. Ve Slavii nebo v reprezentaci taky máme doktory či analytiky, ale tady je to celý tým lidí. Máme i nutričního poradce, který nám chystá doplňky stravy. Jsme pod kontrolou, denně vyplňujeme data: jak se cítíme, jak jsme se vyspaly, jestli nás něco bolí, v jaké části menstruačního cyklu zrovna jsme... Také máme každý druhý den vážení.

A jaké je to v AS Řím po fotbalové stránce?

Velká změna. První tréninky jsem jen koukala na to, jak kolem mě létají balony. Nebyla jsem zvyklá na tu rychlost a razanci střel. Dostala jsem přihrávku a měla vteřinu na to rozhodnout se co udělat. To v české lize není. Ale myslím, že jsem se zvládla aklimatizovat.

Jak by si vedla Slavia v italské Serii A?

Holky měly skvělé jaro, myslím, že by s námi mohly hrát vyrovnané zápasy a byly by v top 5 klubů soutěže.

Teď máte za sebou prvních pár tréninků po zranění v reprezentaci. Jaké to bylo?

Jsem tak šťastná, mám v sobě tolik pocitů a emocí. Jak jsem vám říkala, užívám se každou minutu na hřišti a s týmem.

Jste stoprocentně připravena do zápasu se Švýcarskem?

Ano, samozřejmě bych ráda nastoupila. Zároveň si uvědomuju, že jsem v nároďáku rok chyběla, že v Římě nemám odehraný jediný zápas a že Bára Votíková je v dobré formě. A já se budu prát, abych se dostala zpět.

Čekají vás Švýcarky, za které hraje i vaše spoluhráčka z Říma Alayah Pilgrimová.

Zrovna s Alayah k sobě máme blízko. Bavily jsme se, že je šance se potkat na hřišti, bylo by to fajn. Pokud obě nastoupíme, snad mi nedá gól.

Z italské ligy znáte i Alishu Lehmannnovou, fotbalistku Juventusu a zároveň influencerku. Jaká vlastně je?

Co jsem slyšela od spoluhráček, je úplně v pohodě, spíš klidná a tišší. Rozhodně na ní není na první pohled poznat, že je to hvězda internetu a sociálních sítí.

Chomutov, 12. červenec 2024, kvalifikace mistrovství Evropy žen ve fotbale Česko - Španělsko. Dosud poslední zápas Olivie Lukášové v reprezentaci.

Jaké jste vlastně měla v AS Řím uvítání? Musela jste zpívat?

Měla jsem připravené, že bych zazpívala písničku Prodavač od Michala Tučného, tu znám od dětství. Ale nakonec jsme tancovaly, což mě trochu překvapilo. Poslední večer na soustředění jsme my tři nové holky tančily na písničku z High School Musical.

A jak jde italština?

Rozumím všemu, s řečí je to horší. Ale třeba s mým gólmanským trenérem Maurem Patrizim mluvíme jenom italsky, ten angličtině moc neholduje, takže mi nezbývá nic jinýho. A snad dobrý.

Potkala jste v klubu i někoho z fotbalistů A týmu?

V tréninkovém centru jsem se bavila s brankářem Milem Svilarem. Sympaťák, milý a pokorný kluk, dal mi pár rad.

Třeba jaké?

Bavili jsme se o italském brankářském stylu, snažím se na něm zapracovat. Chodím často do roznožek, v nich jsem, myslím, silná. Naopak v Itálii chodí gólmani v řadě situacích rukama napřed. Musím to pořádně vypilovat, v budoucnu to ze mě může udělat komplexnější gólmanku.

Dlouholetou jedničkou AS Řím je Camelia Caesarová. Fanoušci ale už loni vyhlíželi, že ji nahradíte.

Ale my máme s Camelií super vztah, žádnou rivalitu necítím. S gólmankami se podporujeme a učíme se jedna od druhé. Žádné takové: Já ti ukážu, já budu jednička!

Měl jste vůbec chuť sledovat během zranění zápasy AS Řím?

Určitě jo, nebyla jsem zapšklá. Bavila jsem se o tom i s Michalem Špitem ze Slavie, což je takový můj trenérský táta. Že i když nejsem na hřišti, musím sledovat zápasy a načítat fotbalové situace.

Byla ještě nějaké slova, která jste si za dobu vašeho zranění zapamatovala? Co vám utkvělo v hlavě?

Můj gólmanský trenér Mauro mi řekl, že si myslí, že to můžu dotáhnout mezi top pět brankářek na světě. Že je to jen na mně, ale stojí si za tím. Což potěší a povzbudí do další práce.

Ale sezona se nepovedla ideálně. AS Řím, obhájce titulu, skončil až třetí. Mistryně jsou z Juventusu a váš trenér Alessandro Spugna byl odvolán.

Určitě jsme si sezonu představovaly jinak a lépe. Na druhou stranu, získaly jsme pohár Supercoppa a čeká nás kvalifikace o Ligu mistryň. Pokud my i Sparta vyhrajeme první zápas, tak se utkáme spolu, to se pěkně sešlo, bylo by to fajn. Víte, ač to zní všelijak, někdy tým potřebuje padnout, aby se zas mohl zvednout a být mnohem lepší. Snad to bude platit nejen o AS Řím, ale i o mně.