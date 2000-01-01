Na zisk mistrovského titulu čekaly dlouhých pět let. Teď ho stvrdily sparťanské fotbalistky přímo na hřišti největšího rivala. Slavii v ligovém pražském derby porazily 2:0 a jaly se oslavovat. Za týden se přitom se soupeřkami střetnou znovu, a to ve finále domácího poháru. Jak vypadalo sobotní derby v Horních Měcholupech objektivem našeho fotografa?
Autor: Petr Topič, MAFRA
To je radost! Champions #34 na tričkách symbolizuje čtyřiatřicátý titul sparťanských fotbalistek. Na tenhle čekaly pět let, ale zato ho symbolicky urvaly v derby se Slavií, která předtím vládla.
Fanoušků dorazilo do pražských Horních Měcholup asi 1350. Ti sparťanští oslavili zisk titulu přímo s hráčkami. Na snímku můžete spatřit i americkou vlajku, právě fotbalistky z USA mají ve Spartě silné zastoupení, hrají tam hned čtyři.
Každý sparťanský fanoušek si se svými oblíbenkyněmi mohl plácnout a oslavit titul. Za ochozy tribun.
Nemůže chybět ani oslavné šampaňské, které pokropilo celé hřiště v Horních Měcholupech.
Ani rozhovor neznamená imunitu před oslavným politím. Sparťanské fotbalistky slaví zisk mistrovského titulu tradičně.
Jak se slaví ženský titul. Sparťanky po vítězství 2:0 nad Slavií si užily spokojenou sobotu.
Někdo se šampaňského štítí, někdo přesně naopak. Oslavy mistrovského titulu sparťanek nabídly perfektní momentky.
Je to blízko! Sparťanské fotbalistky slaví gól v derby se Slavií, které rozhodlo o mistrovském titulu.
Kvalitní trávník v Horních Měcholupech a na něm ženské derby pražských S. Sparťanky v něm zvítězily a po pěti letech uzmuly titul v nejvyšší soutěži!
Kromě tribun mohli někteří diváci zavítat při sledování ženského derby i výš pod improvizované stany. Ve VIP zóně byly nachystané deky i občerstvení. Na snímku můžete zahlédnout v černé mikině i druhého místopředsedu fotbalové asociace Tomáše Pešíra.
Bacha! Sparťanka Tori Hansenová odkopává balon v ženském derby před napadající slávistkou Klárou Cvrčkovou.
Ostré lokty, tvrdé souboje. I ženské derby nabídlo ryzí fotbalovou podívanou.
Samá noha. Ženské derby, ve kterém se hrálo o titul, nebyla žádná procházka. Tvrdé souboje nebyly výjimkou.
Pozor! Sparťanka Tori Hansenová blokuje tvrdou střelu soupeřky v derby se Slavií.
Pojď sem! Tahání za dres v podání sparťanky Elišky Sonntagové proti slávistce Isabelle Briedové.
V kleštích. Slávistka Klára Cvrčková v obležení dvou sparťanek Antonie Stárové (vlevo) a Elišky Sonntagové.
Soustředěný pohled. Slávistka Rokoslana Kravčuková kontroluje míč před sparťankou Evou Bartoňovou. A úspěšně!
A mám tě! Slávistická fotbalistka Anna Torslov vítězí v souboji se sparťankou Laurou Retkesovou.
Na rozdíl od toho mužského nabídlo ženské derby podstatně klidnější atmosféru. Pražské Horní Měcholupy, kde hrají slávistky, zhlédly atraktivní duel o titul.
Na balon! Slávistka Anna Torlovová napadá sparťanskou rozehrávku v domácím derby.
