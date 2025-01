Ženskou reprezentaci povede Jitka Klimková. Trénovala v USA i na Zélandu

První česká trenérka s profilicencí UEFA.



První česká trenérka, která vedla fotbalový tým na mistrovství světa.



I to je Jitka Klimková, rodačka z Moravan u Kyjova, bývalá fotbalistka Slovácka, reprezentantka a naposledy trenérka novozélandské ženské reprezentace.

Tým vedla i na mistrovství světa v Austrálii a na Novém Zélandě v roce 2023. Byla u historicky prvního vítězství Novozélanďanek na světovém šampionátu. Skončila po třech letech loni v září, nyní povede český národní tým.

„Moc se těším. Věřím, že je ten správný čas se vrátit a zužitkovat mé zkušenosti doma v Česku. Naše hlavní cíle budou nastavit herní styl, který přispěje k úspěchu v Lize národů. V příštím roce pak budeme bojovat o účast na mistrovství světa žen,“ řekla Klimková pro web FAČR.



Proč vedení asociace zvolilo právě ji? „Je nejúspěšnější českou trenérkou ženského fotbalu, která má dlouholeté zkušenosti s trénováním na té nejvyšší úrovni, zejména v USA, které jsou v ženském fotbale velmocí,“ říká předseda FAČR Petr Fousek.

„V zahraničí dosáhla celé řady mimořádných úspěchů a je pro nás dobře, že nyní své zkušenosti chce zužitkovat u české reprezentace. Na našich cílech vrátit se do skupiny A Ligy národů a zejména postoupit na finálový turnaj mistrovství světa do Brazílie v roce 2027 se nic nemění,“ dodává Fousek.

„Věřím, že její zkušenosti nám pomohou jak v trenérské činnosti u reprezentačního A-týmu, tak v rozvoji ženského fotbalu v celé republice,“ doplňuje technický ředitel FAČR Erich Brabec, který výběr konzultoval s Komisí ženského fotbalu FAČR, Sportovní radou FAČR a Úsekem ženského fotbalu FAČR pod vedením Miroslavy Fouskové. I ty angažování Klimkové shodně doporučily.

Klimková začínala s fotbalem na jihu Moravy. Osm sezon hrála nejvyšší českou soutěž za Otrokovice a Slovácko. Připsala si i starty v české reprezentaci. S trénováním začala v roce 2004 ve Slovácku, kde se postupně stala šéftrenérkou ženského fotbalu. V roce 2009 a 2010 vedla český ženský národní tým do 19 let.



V lednu 2010 se stala vůbec první ženou v Česku, která získala profilicenci UEFA, nejvyšší trenérské vzdělání. „Všichni si mysleli, že to dělám pro to, abych mohla trénovat muže, ale moje motivace byla jiná. Posunout náš ženský fotbal dál,“ říkala tehdy.

V roce 2011 se vydala do zahraničí. V roli hlavní trenérky týmu Canberra United v australské W-League dovedla hned v první sezoně tým k mistrovskému titulu v nejvyšší soutěži žen. Získala ocenění Trenérka roku. Později působila u Internationals Soccer Club v americkém Ohiu.

Jitka Klimková trénovala i mládežnické reprezentační výběry žen USA.

Na Novém Zélandu převzala národní tým žen do 17 let, s nímž hrála mistrovství světa této věkové kategorie. V roce 2015 se stala trenérkou amerického národního týmu žen U19 a později i U20, který vedla na mistrovství světa v roce 2018.

Mistrovství světa v seniorské kategorii si vyzkoušela předloni, kdy vedla Novozélanďanky. Na úvod šampionátu její tým zdolal Norsko 1:0. Následovala porážka 0:1 s Filipínami a bezgólová remíza se Švýcarskem.

U týmu skončila Klimková loni v září. Rezignovala v polovině šestileté smlouvy poté, co byla federací z neupřesněných důvodů vyšetřována. V červnu ji sice nezávislá komise zbavila obvinění, ale česká trenérka i přesto přišla o olympiádu v Paříži. Na hrách vedl Nový Zéland jako dočasný kouč Michael Mayne. S turnajem se jeho tým rozloučil po třech porážkách.

„Byla to výzva, jsem díky ní silnější, ale nastala správná chvíle skončit,“ uvedla Klimková. Na Novém Zélandu zůstala coby svazový poradce. Do Česka dorazí začátkem února.

První reprezentační sraz čeká Klimkovou už 17. února, kdy odstartuje nový ročník Ligy národů. Češky vyzvou nejprve v Pule Chorvatsko a poté v Českých Budějovicích Albánii. Třetím soupeřem pak bude ve čtyřčlenné skupině Ukrajina.

Cíl? Vrátit se v červnu po loňském sestupu do béčka zpět do nejvyšší výkonnostní Ligy A.