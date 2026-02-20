České fotbalistky na MS? Největší výzva kariéry, říká trenérka před kvalifikací

Má za sebou první rok v roli trenérky české fotbalové reprezentace žen. A před sebou první kvalifikaci na velký šampionát. Na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Nervozita? Kdepak. Jitka Klimková je naopak natěšená. Češky začnou boj o vysněný postup 3. března v Uherském Hradišti proti Walesu, o čtyři dny později nastoupí v Albánii.
„Budeme se snažit zlepšit náš herní projev, aby se náš fotbal líbil a bavil jak hráčky, tak i fanoušky,“ řekla Klimková v sídle FAČR na pražském Strahově během nominační tiskové konference.

Ta se konala v ženské fotbalové reprezentaci vůbec poprvé v historii, navíc se tu národní tým představil v novém růžovo-černém vizuálním provedení.

Připomeňme, že české fotbalistky dosud na mistrovství světa ani Evropy nehrály. „Víme, že cesta je těžká a trnitá, ale o mistrovství světa zabojujeme,“ tvrdí Klimková.

Fanzóna i autogramiáda s Bárou Votíkovou

„Chceme pozvat fanoušky na Slovácko nejen na fotbal, ale tentokrát také na fanzónu, která bude uvnitř stadionu. A jelikož Bára Votíková nemůže být proti Walesu na soupisce, bude mít před zápasem autogramiádu,“ říká Miroslava Fousková, vedoucí úseku ženského fotbalu FAČR.

Češky startují ve skupině Ligy národů B, v níž narazí na Wales, účastnice loňského Eura žen, Albánii a Černou Horu.

V kvalifikaci pokračují první tři týmy. Pokud půjdou Češky z prvního místa, dostanou schůdnějšího soupeře než ze třetího.

Na dvojzápas je nominovaných 24 hráček. Kvůli zranění však chybí dvě opory Slavie – Kristýna Růžičková a Barbora Polcarová. Obě byly v posledních zápasech reprezentace proti Rakousku v základní sestavě.

A proti Walesu bude chybět i brankářka Barbora Votíková, která je čerstvě na hostování v Arsenalu.
Proti Rakousku dostala červenou kartu, tudíž má na Wales stopku. Šanci tak dostala Anička Pučová, která v italských Benátkách podává dobré výkony. Po prvním zápase odcestuje zpět do Itálie a na soupisku se vrátí Bára. Netradičně jsou tedy v nominaci hned čtyři brankářky.

V brance bude v prvním zápase nejspíš Olivie Lukášová. V AS Řím ale odchytala letos jen tři zápasy.
Zbrzdilo ji těžké zranění kolene. Předtím odchytala vše a vypadalo to, že bude pro Řím jedničkou. Je bojovnice, nevzdává to, trénuje naplno a rve se o roli jedničky. Samozřejmě bychom byli radši, kdyby chytala víc, ale nemám o ni obavu. Vím, že v brance v Uherském Hradišti bude jako skála.

Vracíte se domu na Slovácko, kde jste dřív hrála i trénovala.
Vnímám to jako domácí prostředí. Před 14 lety jsem tam působila a odcházela odtamtud do USA. Jde o návrat fotbalový i rodinný. Mám tam plno přátel, chci je všechny pozvat na zápas. A vůbec všechny fanoušky. Když jsme tam loni v říjnu nad Rakouskem vyhráli 1:0, fanoušci byli naším dvanáctým hráčem a hnali nás kupředu. Snad se to bude opakovat a kvalifikaci začneme vítězně.

Mnoho večerů jsem probrečela. Gólmanka AS Řím Lukášová o zranění a návratu

Cílem i snem je dostat Češky poprvé na velký šampionát. Vnímáte to jako největší výzvu své dosavadní kariéry?
Stoprocentně. Jsem tu proto, abych zkušenosti, které jsem nabyla v zahraničí, odevzdala českému nároďáku. První rok? Ten byl pro mě hodně o učení se. Co můžu použít, co funguje, co naopak ne, jakým způsobem můžeme a chceme hrát.... Hodně mi to otevřelo oči. Teď jsme zase na začátku. Věřím v tento tým a že to holky mohou dokázat.

V dobré formě hraje v Realu Sociedad kapitánka reprezentace Klára Cahynová.
Byla jsem za ní ve Španělsku, mají nového trenéra, přesně nevěděli, jak si to sedne. No a teď jsou třetí, jen tři body za Realem Madrid. Klára hraje dobře, pravidelně, snad si formu přenese i k nám.

Zleva: trenérka ženské reprezentace Jitka Klimková„ vedoucí úseku žen FAČR Miroslava Fousková a PR a tisková mluvčí ženského fotbalu FAČR Kateřina Nekolná.

V nominaci není žádná nová tvář. Neuvažovali jste i o někom z reprezentace do 23 let?
Jsem v kontaktu s trenérkou tohoto výběru Blankou Pěničkovou, stejně tak s dalšími mládežnickými trenéry a kluby. Věřte, že ten, kdo má nejlepší formu a může nám pomoci, jede.

Co jednadvacetiletá útočnice Andrea Švíbková z Lince?
Sledujeme ji, v Rakousku se jí daří, teď má s třiadvacítkou před sebou skvělý zápas v Portugalsku. Potřebujeme, aby holky hrály takové těžké duely. Kdo se v nich bude prosazovat, má velkou šanci se objevit příště i v áčku. Rozhodně jsem otevřená tomu zvát i mladé hráčky.

Bohyně Slavie. Od slz až k titulu. Na Oneplay je dokument o životě fotbalistek

Co říkáte na vaše soupeře ve skupině Wales, Albánii a Černou Horu?
Wales má silný tým, byl na posledním Euru ve Švýcarsku, velšské fotbalistky kopou v Anglii. Hrají fyzický fotbal, vzadu jsou organizované, důrazné, agresivní a výborné ve vzduchu. Pozor si musíme dát na jejich křídla, čekám mnoho centrů. Albánie? Známe je velmi dobře už z loňska, jsou nepříjemné v rychlých protiútocích. Černá Hora je pro nás trochu otazník, ale jejich zápas proti Albánii nám může mnohé ukázat. Čekám, že budou hrát podobným stylem jako Albánky či Chorvatky. Běhavé a důrazné v osobní obraně. Hlavně se ale musíme soustředit samy na sebe, abychom zlepšily náš herní projev.

Ještě se vraťme ke středečnímu postupu fotbalistek Sparty do semifinále Evropského poháru. Takový úspěch má jistě pozitivní vliv i na reprezentaci.
Jsem za to moc ráda! Když se daří v klubu, tak si to holky většinou přenesou i do reprezentace. Postup si zasloužily, zas to urvaly ve venkovním zápase, tentokrát ve Vídni. Moc jsem jim fandila. Pro holky je velký zážitek hrát tyto těžké mezinárodní zápasy, kdy o něco jde. Teď jsou mezi čtyřmi týmy v Europa Cupu! A můžou se rozvíjet, což pomůže jim osobně, klubům i reprezentaci.

