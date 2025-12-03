Německo uspělo s kandidaturou na ženské Euro 2029, šampionát přivítá osm měst

Německo uspořádá ME fotbalistek potřetí po letech 1989 a 2001, poprvé dostalo právo hostit velký turnaj žen od světového šampionátu v roce 2011. Šampionát se bude v létě roku 2029 konat v osmi městech: Dortmundu, Düsseldorfu, Frankfurtu, Hannoveru, Kolíně nad Rýnem, Lipsku, Mnichově a Wolfsburgu.
„Naším cílem je přivést na stadiony přes milion diváků. Máme velké arény a jsem přesvědčený, že je dokážeme naplnit,“ řekl šéf německého svazu Bernd Neuendorf. Letos na ME ve Švýcarsku se prodalo zhruba 650 tisíc vstupenek.
O pořadatelství se Německo dozvědělo necelých 24 hodin poté, co jeho reprezentantky neuspěly ve finále Ligy národů. Prvenství obhájily Španělky. Titul mistryň Evropy za tři a půl roku budou obhajovat Angličanky.
Loni uspořádalo Německo fotbalové Euro mužů.