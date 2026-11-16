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Nejlepší sezona. Ženy z libereckého Slovanu se bodově dotáhly na Spartu

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  10:54
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Liberecká Kateřina Vithová v odvetě 1. předkola Evropského poháru. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Fotbalistky libereckého Slovanu zvládly závěr podzimní části FORTUNA LYGY ve velkém stylu. Poslední tři zápasy (dvakrát s Prague Raptors a jednou se Slováckem) vyhrály s celkovým skóre 13:2 a v tabulce nejvyšší soutěže přezimují na bronzové příčce se stejným počtem bodů jako druhá Sparta Praha.

Liberečanky zvítězily před dvěma týdny v duelu 10. kola v Praze nad raptorkami 4:1 a v sobotní dohrávce 3. dějství je porazily doma na umělé trávě v Doubí rovněž přesvědčivě 4:0.

„Na to, jak těžké utkání to bylo, vypadá výsledek velice dobře. Měli jsme povedený začátek, hodně rychle jsme dali první gól a naše nastavení bylo správné. Postupně se ale zápas začal drobit, protože raptorky předvedly velice dobrý výkon co se týká defenzivy a udělaly nám to strašně těžké,“ uznal trenér žen Slovanu Jiří Kaiser.

„Vzhledem k tomu, že to bylo dlouho jen 1:0, se soupeřky dostávaly ve druhé půli do rushových protiútoků s gólovými šancemi a několikrát jsme přežili vyrovnání. Museli jsme si utkání protrpět až do úplného závěru, ve kterém jsme naštěstí dokázali dát další tři branky a nakonec jsme to výsledkově jednoznačně zvládli. Ale opravdu to nebylo jednoduché.“

Díky tomu si hráčky Slovanu před startem jarní části výrazně upevnily důležité třetí místo a navíc se bodově dotáhly na mistrovskou Spartu, s níž přitom na podzim dvakrát prohrály.

„Ty zápasy nám výsledkově nevyšly, ale z hlediska tabulky je to příjemný pohled. S jídlem roste chuť a je to pro nás velká výzva a motivace na jaře o konečný druhý flek zabojovat, vážíme si toho. Klíčové ovšem bude udržet to třetí místo, protože po letošní zkušenosti bychom zase rádi postoupili do evropských pohárů,“ přeje si Jiří Kaiser.

Podzimní část sezony zakončí fotbalistky Slovanu v úterý v duelu domácího poháru na hřišti Bakova nad Jizerou, účastníka čtvrté nejvyšší soutěže.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Kazachstán vs. SlovenskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Kazachstán vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 4.23
  • 3.59
  • 1.89
Faerské ostrovy vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Faerské ostrovy vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 1.77
  • 3.46
  • 5.22
Estonsko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Estonsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 2.02
  • 3.24
  • 4.16
Island vs. LucemburskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Island vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.20
  • 6.56
  • 16.60
Litva vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Litva vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.10
  • 8.94
  • 35.00
Řecko vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Řecko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 20:45
  • 1.44
  • 4.72
  • 7.15
Program a výsledky
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