Doživotní distanc pro kouče-šmíráka. Hráčská asociace žádá zásah FIFA

Vlachovský dostal u soudu tříletý podmíněný trest, pětiletý zákaz trénování a každé z obětí má zaplatit 20 000 korun. Začátkem února o tom informoval server Seznam Zprávy.
Policisté případ odhalili náhodně, když monitorovali účty lidí na erotické seznamce, kde si vyměňovali dětskou pornografii. Hráčky považují trest pro trenéra za nedostatečný.
„Že ho budeme dál potkávat ve Starém Městě? Člověk, který je zapojený do dětské pornografie, bude moct dělat po pěti letech to samé? Ten trest je úplný výsměch,“ řekla nedávno v podcastu FotbalOna reprezentantka Jana Žufánková, bývalá útočnice Slovácka, která nyní hraje za pražskou Slavii.
Hráčská asociace požaduje pro Vlachovského doživotní zákaz působení ve fotbale. „S tímto požadavkem jsme se obrátili přímo na FIFA. Podle jejích předpisů a řádů se dá předpokládat, že by trenér měl celoživotní zákaz dostat,“ uvedla předsedkyně asociace Vochoska Haindlová.
Podle ní by všechny sexuální delikventy měla celoživotním zákazem trestat také Fotbalová asociace ČR. „Zatím to není možné, musel by se upravit disciplinární řád,“ řekla Vochoska Haindlová.
ČAFH má podporu celosvětové hráčské unie. „FIFPRO zjišťuje možné právní cesty ve prospěch hráčů, aby dosáhla celosvětového zákazu,“ uvedla unie na svém webu.
Postižené fotbalistky také zklamalo, že ačkoliv stály o veřejné líčení, uherskohradišťský okresní soud rozhodl trestním příkazem bez nařízení hlavního líčení. Soudkyně Pavla Štefaníková uvedla, že hlavním důvodem byla snaha chránit poškozené.