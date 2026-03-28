Mladá fotbalistka nastupovala zejména ve 3. fotbalové lize dorostenek, ještě v únoru odehrála přátelský zápas proti Hodonínu. Ale připravovala se už i s áčkem Mladé Boleslavi, které hraje 3. ligu žen.
Měla potenciál a budoucnost před sebou.
Třeba časem nejen v dresu Mladé Boleslavi.
V pátek však středočeský fotbalový klub ochromila zdrcující zpráva: Opustila nás Nicol Valentová.
„Nicol byla součástí našeho týmu, naší kabiny, našeho příběhu. A takovou si ji budeme navždy pamatovat - s míčem u nohy, úsměvem na tváři a radostí ze hry. Jsou chvíle, kdy slova nestačí. Nikdy nezapomeneme,“ stojí na sociálních sítích a webu klubu.
Podle informací iDNES.cz byl příčinou její smrti náhlý zdravotní kolaps. Ani po převozu do nemocnice už dívce nebylo pomoci.
Všechny čtyři zápasy nejvyšší ženské soutěže tak o víkendu začnou minutou ticha. V sobotu se hrají duely Lokomotiva Brno – FC Praha (od 11:00) a Slavia - Slovácko (11:45 na ČT sport), v neděli pak Sparta – Liberec (11:00) a Viktoria Plzeň – Baník Ostrava (14:30).
Podobná tragická událost se stala tento týden i v Rakousku. Alexandra Wimmerová, fotbalistka týmu FC Blau-Weiß Linz hrající rakouskou bundesligu, zemřela ve čtvrtek při dopravní nehodě. Bylo jí dvacet let.
„Jsme hluboce šokováni a beze slov. Alexandra byla příliš mladá a měla před sebou tolik cílů a snů. Svým smíchem a pozitivní povahou obohatila náš klub. Byla důležitou součástí komunity. Je téměř nemožné slovy vyjádřit, jak moc nám bude chybět,“ uvedl klub na svých webových stránkách.