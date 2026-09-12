Steiner trénoval sparťanky rok a dva měsíce. Minulou sezonou s nimi prošel domácí ligou s jedinou porážkou a vedle titulu tým získal i domácí pohár. V Evropském poháru Pražanky došly až do semifinále. Nyní v září však jen prohrávaly: v odvetě předkola Ligy mistryň se Servette Ženeva a vypadly, v ligovém derby se Slavií (1:2) a teď i s Plzní.
„V začátku sezony nedosahoval herní projev týmu dostatečné kvality. To se následně propisovalo i do výsledků. Po prohraném utkání s Plzní bylo jasné, že na situaci musíme okamžitě reagovat,“ uvedla vedoucí úseku žen Pavla Satrapová.