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Sparta mění kouče. Trenér mistryň ligy neustál historickou porážku s Plzní

Autor: ,
  22:47

Michael Steiner, trenér fotbalistek Sparty. | foto: AC Sparta Praha

Mistryně fotbalové ligy sparťanky už netrénuje Michael Steiner. Pražský klub po prohře v lize s Plzní 2:3, která byla pro Spartu už třetí za sebou včetně předkola Ligy mistryň, informoval o konci rakouského kouče na webu. Tým dočasně převzal asistent Marian Nincz.

Steiner trénoval sparťanky rok a dva měsíce. Minulou sezonou s nimi prošel domácí ligou s jedinou porážkou a vedle titulu tým získal i domácí pohár. V Evropském poháru Pražanky došly až do semifinále. Nyní v září však jen prohrávaly: v odvetě předkola Ligy mistryň se Servette Ženeva a vypadly, v ligovém derby se Slavií (1:2) a teď i s Plzní.

„V začátku sezony nedosahoval herní projev týmu dostatečné kvality. To se následně propisovalo i do výsledků. Po prohraném utkání s Plzní bylo jasné, že na situaci musíme okamžitě reagovat,“ uvedla vedoucí úseku žen Pavla Satrapová.

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