Autor: iDNES.cz , ČTK

23:25

Mistryně světa Španělky vyhrály na mistrovství Evropy ve Švýcarsku i třetí zápas v základní skupině. Už jisté čtvrtfinalistky uzavřely skupinu B v Bernu vítězstvím 3:1 nad Itálií, které ale i porážka stačila k postupu do play off. Portugalsko, které se na šampionát dostalo díky úspěchu v kvalifikačním play off s českým týmem, totiž na závěr prohrálo s Belgií 1:2.