Slávistky vstoupí do bojů o Ligu mistryň proti fotbalistkám Glasgow Rangers

Mistrovská Sparta si díky vysokému klubovému koeficientu zajistila účast až ve třetím kvalifikačním kole.
Dalšími účastníky miniturnaje vedle českého vicemistra Slavie a Rangers jsou Ajax a Bröndby. Pražanky tři dny po duelu s týmem z Glasgow vyzvou podle výsledku buď ve finále o jediné postupové místo, nebo v utkání o třetí místo vítěze či poraženého z nizozemsko-dánského souboje.
Sparťanky dělí od postupu do ligové fáze jen jedno dvojutkání, los je bude zajímat až 11. srpna. Zápasy jsou na programu na přelomu srpna a září.