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Slávistky vstoupí do bojů o Ligu mistryň proti fotbalistkám Glasgow Rangers

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  17:36
Fotbalistky Slavie vstoupí do kvalifikace Ligy mistryň ve druhém předkole proti Rangers. Skotského soupeře pro zápas 5. srpna jim přidělil los.

Diana Bartovičová (vlevo) ze Slavie a Melanie Brunnthalerová ze St. Pöltenu bojují o míč v zápase Ligy mistryň. | foto: ČTK

Mistrovská Sparta si díky vysokému klubovému koeficientu zajistila účast až ve třetím kvalifikačním kole.

Dalšími účastníky miniturnaje vedle českého vicemistra Slavie a Rangers jsou Ajax a Bröndby. Pražanky tři dny po duelu s týmem z Glasgow vyzvou podle výsledku buď ve finále o jediné postupové místo, nebo v utkání o třetí místo vítěze či poraženého z nizozemsko-dánského souboje.

Sparťanky dělí od postupu do ligové fáze jen jedno dvojutkání, los je bude zajímat až 11. srpna. Zápasy jsou na programu na přelomu srpna a září.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Česko vs. Jihoafrická republikaFotbal - Skupina A - 18. 6. 2026:Česko vs. Jihoafrická republika //www.idnes.cz/sport
18. 6. 18:00
  • 1.89
  • 3.52
  • 4.62
Švýcarsko vs. BosnaFotbal - Skupina B - 18. 6. 2026:Švýcarsko vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
18. 6. 21:00
  • 1.56
  • 4.22
  • 6.38
Kanada vs. KatarFotbal - Skupina B - 19. 6. 2026:Kanada vs. Katar //www.idnes.cz/sport
19. 6. 00:00
  • 1.30
  • 5.71
  • 11.00
Mexiko vs. Jižní KoreaFotbal - Skupina A - 19. 6. 2026:Mexiko vs. Jižní Korea //www.idnes.cz/sport
19. 6. 03:00
  • 2.08
  • 3.30
  • 4.07
USA vs. AustrálieFotbal - Skupina D - 19. 6. 2026:USA vs. Austrálie //www.idnes.cz/sport
19. 6. 21:00
  • 1.61
  • 4.42
  • 5.43
Skotsko vs. MarokoFotbal - Skupina C - 20. 6. 2026:Skotsko vs. Maroko //www.idnes.cz/sport
20. 6. 00:00
  • 5.49
  • 3.65
  • 1.74
Program a výsledky
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Výsledky

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