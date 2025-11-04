Fotbalistky nastoupí v kvalifikaci o MS proti Walesu, Albánii a Černé Hoře

  14:04
České fotbalistky se v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2027 v Brazílii utkají ve skupině B1 s Walesem, Albánií a Černou Horou. Rozhodlo o tom dnešní losování ve švýcarském Nyonu. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové budou usilovat o premiérovou účast na velkém turnaji.

České fotbalistky se radují z gólu v utkání s Rakušankami. | foto: ČTK

Češky byly nejblíže startu na některém ze závěrečných šampionátů v dubnu 2021, kdy v barážové odvetě podlehly v penaltovém rozstřelu Švýcarkám, čímž přišly o Euro 2022.

Loni v prosinci nestačily ve 2. kole baráže na favorizované Portugalky a nepostoupily ani na letošní mistrovství Evropy. Následně skončil u týmu po osmi letech trenér Karel Rada, jehož nahradila Klimková.

Penalta, červená, gól v závěru. Fotbalistky do Ligy A nepostoupily

Z nadcházejících soupeřů v boji o MS má český výběr nejčerstvější zkušenost s Albánkami, které letos dvakrát zdolal ve skupině B Ligy národů. Doma Češky zvítězily 5:1, na hřišti soupeřek 2:1. S Velšankami se utkaly šestkrát a prohrály jen jednou. Poslední tři vzájemné zápasy skončily nerozhodně. Na Černou Horu ještě Češky nenarazily.

Evropská kvalifikace se odehraje ve stejném formátu jako ženská Liga národů, skupinová fáze je na programu od března do června příštího roku. Týmy jsou rozdělené do tří výkonnostních lig podle výsledků v letošním ročníku Ligy národů. České fotbalisty v říjnu proti Rakousku nezvládly baráž o postup do skupiny A.

Z elitního „áčka“ postoupí přímo na šampionát vítězové čtyř skupin, ostatní týmy čeká play off. Z ligy B se play off týká prvních tří celků v každé skupině, z ligy C jen vítězů skupin a dvou nejlépe postavených týmů na druhém místě. Z play off, které se odehraje na podzim příštího roku, vzejde dalších sedm evropských účastníků světového šampionátu.

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

Marketingová revoluce v UEFA. Změní se i „pivní" sponzor, Heineken po letech skončí

Dost možná je to jen okrajová zpráva, nicméně pro příjem do pokladen účastnických týmů bude celkem zásadní. V Lize mistrů už od roku 2027 neuvidíte bílý nápis Heineken na zeleném pozadí. UEFA, hlava...

4. listopadu 2025  14:05

4. listopadu 2025  14:04

Práce v ČT už mě neposouvala. Ženský fotbal je výzva, říká bývalá reportérka

Pětadvacet let pracovala jako moderátorka a reportérka v České televizi. Od října je Kateřina Nekolná tiskovou mluvčí fotbalové reprezentace žen a FORTUNA=LIGY, tedy nejvyšší české soutěže...

4. listopadu 2025  11:30

Teplický Halinský: VAR je teď proti nám. Ale hrát jako proti Plzni, body budou

Hrdost, že týrali favorita. Smutek, že jim bod protekl mezi prsty. Naděje, že takový výkon je dobrý odrazový můstek. V teplickém fotbalistovi Denisi Halinském se po kruté nedělní ligové porážce s...

4. listopadu 2025  10:43

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

4. listopadu 2025  10:38

Zlínský zázrak: čtyři důvody, proč nováček stále udivuje ligu

Už dávno prý měli klesat tabulkou Chance ligy, do které se vrátili po roční pauze. Zlínští fotbalisté se však vzpírají předsezonním prognózám, které je pasovaly za největšího kandidáta sestupu. Parta...

4. listopadu 2025  9:56

Slavia - Arsenal v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Jeden z nejlepších týmů světa se v úterý večer ukáže v Edenu. Fotbalisté Slavie ve 4. kole Ligy mistrů přivítají lídra anglické ligy Arsenal. Kde můžete zápas nejprestižnější pohárové soutěže...

3. listopadu 2025  13:56,  aktualizováno  4. 11. 7:01

Svět podle Arteta. Arsenal má psa, i góly se slaví jinak. Kam až sahá koučův rukopis?

Premium

Minimálně na chvíli určitě zavládla panika. Vyděšené výrazy hvězd, kterým zrovna při běžné týmové večeři zmizela část cenností, však střídal úžas, když se zjistilo, že to všechno byla jen další lest...

4. listopadu 2025

KVÍZ: Arsenal zase v Česku. Pamatujete si zápasy proti tuzemským týmům?

S českým mužstvem se potká pojedenácté. Anglický velkoklub Arsenal se v Lize mistrů v úterý představí v Edenu proti Slavii, kterou vyzve popáté. Kromě ní v minulosti narazil šestkrát na Spartu. Jak...

vydáno 4. listopadu 2025

Tragédie během zápasu v srbské fotbalové lize. Po kolapsu zemřel trenér Žižovič

Během pondělního zápasu srbské fotbalové ligy zemřel Mladen Žižovič, trenér Radnički Kragujevac. Smutnou zprávu potvrdila Srbská fotbalová federace. Čtyřiačtyřicetiletý kouč zkolaboval na lavičce ve...

3. listopadu 2025  22:35

O Slavii jen pár slov. Arteta ale v Edenu zmínil Rosického: Snad se potkáme!

Kdyby o Slavii nezačal sám, reportéři z Ostrovů by se nevyptávali. „Čeká nás těžký zápas proti soupeři, který doma v aktuální sezoně ještě neprohrál,“ varoval Mikel Arteta, kouč fotbalistů...

3. listopadu 2025  21:27

Budějovice se dostávají do formy. Venku smázly Chrudim a vyhrály počtvrté v řadě

Fotbalisté Českých Budějovic v pondělí večer zvítězili v dohrávaném utkání patnáctého kola druhé ligy v Chrudimi 4:0 a upevnili si desáté místo v neúplné tabulce. Dynamo vyhrálo počtvrté po sobě....

3. listopadu 2025  19:55

