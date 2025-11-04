Fotbalistky nastoupí v kvalifikaci o MS proti Walesu, Albánii a Černé Hoře

Češky byly nejblíže startu na některém ze závěrečných šampionátů v dubnu 2021, kdy v barážové odvetě podlehly v penaltovém rozstřelu Švýcarkám, čímž přišly o Euro 2022.
Loni v prosinci nestačily ve 2. kole baráže na favorizované Portugalky a nepostoupily ani na letošní mistrovství Evropy. Následně skončil u týmu po osmi letech trenér Karel Rada, jehož nahradila Klimková.
Z nadcházejících soupeřů v boji o MS má český výběr nejčerstvější zkušenost s Albánkami, které letos dvakrát zdolal ve skupině B Ligy národů. Doma Češky zvítězily 5:1, na hřišti soupeřek 2:1. S Velšankami se utkaly šestkrát a prohrály jen jednou. Poslední tři vzájemné zápasy skončily nerozhodně. Na Černou Horu ještě Češky nenarazily.
Tak tohle zamrzí... Kdyby fotbalistky v dubnu v Ústí namísto remízy porazily Ukrajinky, byly by v Lize A a do ČR by přijely mistryně Evropy z Anglie a mistryně světa ze Španělska. Kdyby..❌— Lucie Macháčová (@LucieMachacova) November 4, 2025
Los "české" skupiny v Lize B:
Wales, ČR, Albánie, Černá Hora
První zápasy jsou v březnu🤞 pic.twitter.com/nDfP7diAzJ
Evropská kvalifikace se odehraje ve stejném formátu jako ženská Liga národů, skupinová fáze je na programu od března do června příštího roku. Týmy jsou rozdělené do tří výkonnostních lig podle výsledků v letošním ročníku Ligy národů. České fotbalisty v říjnu proti Rakousku nezvládly baráž o postup do skupiny A.
Z elitního „áčka“ postoupí přímo na šampionát vítězové čtyř skupin, ostatní týmy čeká play off. Z ligy B se play off týká prvních tří celků v každé skupině, z ligy C jen vítězů skupin a dvou nejlépe postavených týmů na druhém místě. Z play off, které se odehraje na podzim příštího roku, vzejde dalších sedm evropských účastníků světového šampionátu.