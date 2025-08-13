Baňky poprvé v Edenu. Fotbalistky Slavie vyhlížejí start ligy. A pátý titul v řadě?

Když hrály fotbalistky Slavie letos v květnu v pražském Edenu naposledy, zvítězily 5:0 a získaly mistrovský titul. Teď si atmosféru velkého stadionu zopakují. Jen ne proti Spartě, nýbrž Baníku Ostrava. V sobotu od 14:00.
Kamila Dubcová (vpravo) a Lucie Kroupová v přípravném zápase s polskými...

Kamila Dubcová (vpravo) a Lucie Kroupová v přípravném zápase s polskými Katowicemi (3:2). Dubcová v něm vstřelila svůj první gól po návratu do Česka. | foto: SK Slavia Praha

Kateřina Svitková s medailí pro šampionku domácího poháru
Jiří Vágner, trenér fotbalistek Slavie
Momentka z ženského derby. Kristýna Růžičková ze Slavie se snaží obrat o míč...
Fotbalistky Slavie získaly domácí pohár
6 fotografií

Půjde o první zápas slávistek v Edenu proti Baníku, nováčkovi ligy.

A vůbec první ligový zápas slávistek na tomto stadionu proti jinému týmu než Spartě.

Slavia – Baník Ostrava

  • 1. kolo FORTUNA=LIGY
  • V sobotu od 14:00 v Edenu
  • Vstupenky zde:

Dosud tu sešívané fotbalistky odehrály čtyři derby pražských „S“ a rovněž zápasy v Lize mistryň: třeba v roce 2019 úvodní čtvrtfinále s Bayernem Mnichov (1:1) či před dvěma lety zápas základní skupiny s Olympiquem Lyon (0:9), osminásobnými vítězkami Women’s Champions League.

Teď se tu představí mladé družstvo Baňek, jak si hráčky Baníku říkají. Do ligy se vrací po roční pauze namísto Pardubic, jež sestoupily. „Věříme, že obstojíme a usadíme se ve středu tabulky. Klub má ambice. Myslím, že je otázkou času a nabytí zkušeností, kdy se Baník v lize zařadí do horní poloviny tabulky. Nemůžeme se dočkat, až vše začne,“ říká trenér Petr Kundrt, který tým převzal teprve v zimě. A dovedl ho ke kýženému postupu.

Petr Kundrt, trenér ženského týmu Baníku Ostrava, nahradil v zimě u týmu Witolda Zajace.

Umíte si snad představit lepší premiéru v lize než v Edenu?

„I my jsme za každý zápas v Edenu vděčné,“ říká záložnice Slavie Kristýna Růžičková. „Těšíme se na fanoušky a celkově na start ligy. Cíle máme ty nejvyšší: získat opět mistrovský double, už pátý v řadě.“

Novinka ve fotbalové lize žen: ČT odvysílá poprvé v historii všechny zápasy

Nastoupit by měla i nová posila Kamila Dubcová. Fotbalistka roku 2024 se vrátila do Česka po šesti letech v zahraničí, kde působila v Sassuolu, AC Milán a naposledy v rakouském St. Pöltenu, s nímž si loni zahrála skupinu Ligy mistryň: třeba proti Barceloně nebo Manchesteru City.

Nyní se pokusí projít do pompézní soutěže se Slavií. První překážka? 27. srpna turecké mistryně z ABB Fomget.

Ale zpět k české lize. I Baník má v kádru nové tváře: gólmanku Barboru Růžičkovou a nadějnou obránkyni Zuzanu Obadalovou, obě ze Slovácka. V útoku by mohla vyběhnout Klaudia Tyčiaková, střelkyně z Ružomberoku.

Vybavíte si, kdy hrály slávistky s Baníkem naposledy?

Není to tak dlouho – v dubnu v semifinále Poháru FAČR porazily Votíková a spol. Baňky 3:0. Trefily se Molly McLaughlinová, Kristýna Košíková a po pěkném sólu Kateřina Svitková. Hrálo se na Bazalech, kde ostravské fotbalistky trénují a odehrají zde i všechny domácí zápasy.

Teď je ale čeká ostrá ligová premiéra v Edenu.

Slávistky vyhlížejí start sezony: Baník v Edenu, pak turecký Fomget v Lize mistryň

Na utkání žen bude tradiční předzápasový program: už v 11:30 se otevře fanzóna, kde najdete kromě občerstvení i vodní prvky pro osvěžení v horkém počasí a další zábavu pro děti i dospělé. Všichni návštěvníci zápasu mají desetiprocentní slevu na nákup ve fanshopu a možnost se na místě vyfotit s mistrovskými poháry ligy mužů i žen.

Pro fanoušky, kteří chtějí po zápase vyrazit na utkání fotbalistů Slavie do Jablonce, budou připraveny autobusy. Stihnou tak duely svých fotbalistek i fotbalistů.

Bude z toho vítězná slávistická sobota?

