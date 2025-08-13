Baňky poprvé v Edenu. Fotbalistky Slavie vyhlížejí start ligy. A pátý titul v řadě?

Půjde o první zápas slávistek v Edenu proti Baníku, nováčkovi ligy.
A vůbec první ligový zápas slávistek na tomto stadionu proti jinému týmu než Spartě.
Slavia – Baník Ostrava
Dosud tu sešívané fotbalistky odehrály čtyři derby pražských „S“ a rovněž zápasy v Lize mistryň: třeba v roce 2019 úvodní čtvrtfinále s Bayernem Mnichov (1:1) či před dvěma lety zápas základní skupiny s Olympiquem Lyon (0:9), osminásobnými vítězkami Women’s Champions League.
Teď se tu představí mladé družstvo Baňek, jak si hráčky Baníku říkají. Do ligy se vrací po roční pauze namísto Pardubic, jež sestoupily. „Věříme, že obstojíme a usadíme se ve středu tabulky. Klub má ambice. Myslím, že je otázkou času a nabytí zkušeností, kdy se Baník v lize zařadí do horní poloviny tabulky. Nemůžeme se dočkat, až vše začne,“ říká trenér Petr Kundrt, který tým převzal teprve v zimě. A dovedl ho ke kýženému postupu.
Umíte si snad představit lepší premiéru v lize než v Edenu?
„I my jsme za každý zápas v Edenu vděčné,“ říká záložnice Slavie Kristýna Růžičková. „Těšíme se na fanoušky a celkově na start ligy. Cíle máme ty nejvyšší: získat opět mistrovský double, už pátý v řadě.“
Novinka ve fotbalové lize žen: ČT odvysílá poprvé v historii všechny zápasy
Nastoupit by měla i nová posila Kamila Dubcová. Fotbalistka roku 2024 se vrátila do Česka po šesti letech v zahraničí, kde působila v Sassuolu, AC Milán a naposledy v rakouském St. Pöltenu, s nímž si loni zahrála skupinu Ligy mistryň: třeba proti Barceloně nebo Manchesteru City.
Nyní se pokusí projít do pompézní soutěže se Slavií. První překážka? 27. srpna turecké mistryně z ABB Fomget.
Ale zpět k české lize. I Baník má v kádru nové tváře: gólmanku Barboru Růžičkovou a nadějnou obránkyni Zuzanu Obadalovou, obě ze Slovácka. V útoku by mohla vyběhnout Klaudia Tyčiaková, střelkyně z Ružomberoku.
Vybavíte si, kdy hrály slávistky s Baníkem naposledy?
Není to tak dlouho – v dubnu v semifinále Poháru FAČR porazily Votíková a spol. Baňky 3:0. Trefily se Molly McLaughlinová, Kristýna Košíková a po pěkném sólu Kateřina Svitková. Hrálo se na Bazalech, kde ostravské fotbalistky trénují a odehrají zde i všechny domácí zápasy.
Teď je ale čeká ostrá ligová premiéra v Edenu.
Slávistky vyhlížejí start sezony: Baník v Edenu, pak turecký Fomget v Lize mistryň
Na utkání žen bude tradiční předzápasový program: už v 11:30 se otevře fanzóna, kde najdete kromě občerstvení i vodní prvky pro osvěžení v horkém počasí a další zábavu pro děti i dospělé. Všichni návštěvníci zápasu mají desetiprocentní slevu na nákup ve fanshopu a možnost se na místě vyfotit s mistrovskými poháry ligy mužů i žen.
Pro fanoušky, kteří chtějí po zápase vyrazit na utkání fotbalistů Slavie do Jablonce, budou připraveny autobusy. Stihnou tak duely svých fotbalistek i fotbalistů.
Bude z toho vítězná slávistická sobota?