„Hlavní rozhodčí v 1. lize žen dostane nově 3 500 Kč za zápas, pomezní 2 000 Kč,“ řekla pro iDNES.cz Olga Poživilová, členka Komise rozhodčích FAČR, která má v gesci právě ženskou ligu.
V minulé sezoně měla hlavní ligová sudí za zápas 2 000 Kč, pomezní 1 200. Změna se týká rozhodčích v 1. lize.
„Ženských rozhodčích je málo, chceme to řešit náborem, intenzivně pracujeme na tom, aby se celé toto prostředí zkvalitnilo. I lepší peníze mohou být motivací,“ věří Poživilová, která byla ještě za svoboda s příjmením Zadinová deset let mezinárodní rozhodčí FIFA.
Redakce iDNES.cz upozornila na finanční odměny sudích v ženské lize letos v červnu, kdy byla hostem podcastu FotbalONA rozhodčí Michaela Pachtová.
Chlapi mě stále posílají do kuchyně. Dva tisíce za zápas jsou málo, říká rozhodčí
„Myslíme si, že peníze jsou neadekvátní. Už s tím bojujeme dlouho. Vzhledem k času, náročnosti a tlaku cítíme, že by se to mělo zvednout,“ přiznala elitní česká sudí, která pískala i finále mistrovství Evropy fotbalistek do 17 let. Nyní se přání stalo skutečností.
Titul v ženské lize obhajují hráčky Slavie, které o něm rozhodly v květnu po výhře 5:0 v Edenu. Tehdy byl k dispozici výjimečně i videosystém VAR. Co letos? „Záleží na dohodě klubů. Pokud se třeba před derby Sparta i Slavia shodnou, že VAR na zápas chtějí, využijeme ho.“
Fotbalová liga žen se hraje od roku 1993, nyní je v ní 8 týmů. Základní část ligy má čtrnáct kol, utká se tedy dvakrát každý s každým. Poté se tabulka rozdělí na dvě poloviny: skupinu o titul a o udržení. Opět se utká dvakrát každý s každým.
Mistryně a vicemistryně jdou do kvalifikace o Ligu mistryň, třetí tým do Europa Cupu. Poslední celek soutěže sestupuje do druhé ligy. V minulé sezoně mířily o patro níž Pardubice, po roce se vrátil mezi elitu Baník Ostrava.
Mamka mi fotbal rozmlouvala, teď je největší fanynkou. Růžičková o Slavii, derby a snech
Baňky, jak si tamní fotbalistky říkají, čeká ostrá premiéra. V sobotu narazí na mistryně ze Slavie, navíc na stadionu v Edenu. Vůbec poprvé odehrají slávistky v Edenu jiný ligový zápas než proti Spartě.
Poprvé také ČT sport, mediální partner ženské ligy, odvysílá živě všechny zápasy. Jeden na ČT sport (nebo ČT 2), další na ČT sport Plus.