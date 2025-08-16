Rozhodčí v lize žen dostanou přidáno. Motivace pro další holky, je jich málo, zní z FAČR

Lucie Macháčová
  5:59
Fotbalová liga že začíná už tento víkend. Nabídne 20 kol, celkem 80 zápasů. Pískat je budou tradičně ženské rozhodčí. FAČR však dlouhodobě řeší, že je jich málo. Jedním ze způsobů, jak je přilákat a motivovat, je vyšší finanční odměna.
Rozhodčí Michaela Pachtová (uprostřed) na derby žen v Edenu

Rozhodčí Michaela Pachtová (uprostřed) na derby žen v Edenu | foto: Pavel Jiřík/FAČR

Fotbalistky Sparty
Sparťanská útočnice Ema Paljevicová vstřelila úvodní gól finále poháru
Momentka z ženského derby. Kristýna Růžičková ze Slavie se snaží obrat o míč...
Kamila Dubcová (vpravo) a Lucie Kroupová v přípravném zápase s polskými...
12 fotografií

„Hlavní rozhodčí v 1. lize žen dostane nově 3 500 Kč za zápas, pomezní 2 000 Kč,“ řekla pro iDNES.cz Olga Poživilová, členka Komise rozhodčích FAČR, která má v gesci právě ženskou ligu.

V minulé sezoně měla hlavní ligová sudí za zápas 2 000 Kč, pomezní 1 200. Změna se týká rozhodčích v 1. lize.

„Ženských rozhodčích je málo, chceme to řešit náborem, intenzivně pracujeme na tom, aby se celé toto prostředí zkvalitnilo. I lepší peníze mohou být motivací,“ věří Poživilová, která byla ještě za svoboda s příjmením Zadinová deset let mezinárodní rozhodčí FIFA.

Redakce iDNES.cz upozornila na finanční odměny sudích v ženské lize letos v červnu, kdy byla hostem podcastu FotbalONA rozhodčí Michaela Pachtová.

Chlapi mě stále posílají do kuchyně. Dva tisíce za zápas jsou málo, říká rozhodčí

„Myslíme si, že peníze jsou neadekvátní. Už s tím bojujeme dlouho. Vzhledem k času, náročnosti a tlaku cítíme, že by se to mělo zvednout,“ přiznala elitní česká sudí, která pískala i finále mistrovství Evropy fotbalistek do 17 let. Nyní se přání stalo skutečností.

1. kolo FORTUNA=LIGY

Sobota 16. 8., 10:30 Viktoria Plzeň – Sparta Praha
Sobota 16. 8., 14:00 Slavia Praha – Baník Ostrava

Neděle 17. 8., 11:00 Slovan Liberec – FC Praha
Neděle 17. 8., 14:00 Slovácko – Lokomotiva Brno

Titul v ženské lize obhajují hráčky Slavie, které o něm rozhodly v květnu po výhře 5:0 v Edenu. Tehdy byl k dispozici výjimečně i videosystém VAR. Co letos? „Záleží na dohodě klubů. Pokud se třeba před derby Sparta i Slavia shodnou, že VAR na zápas chtějí, využijeme ho.“

Fotbalová liga žen se hraje od roku 1993, nyní je v ní 8 týmů. Základní část ligy má čtrnáct kol, utká se tedy dvakrát každý s každým. Poté se tabulka rozdělí na dvě poloviny: skupinu o titul a o udržení. Opět se utká dvakrát každý s každým.

Mistryně a vicemistryně jdou do kvalifikace o Ligu mistryň, třetí tým do Europa Cupu. Poslední celek soutěže sestupuje do druhé ligy. V minulé sezoně mířily o patro níž Pardubice, po roce se vrátil mezi elitu Baník Ostrava.

Mamka mi fotbal rozmlouvala, teď je největší fanynkou. Růžičková o Slavii, derby a snech

Baňky, jak si tamní fotbalistky říkají, čeká ostrá premiéra. V sobotu narazí na mistryně ze Slavie, navíc na stadionu v Edenu. Vůbec poprvé odehrají slávistky v Edenu jiný ligový zápas než proti Spartě.

Poprvé také ČT sport, mediální partner ženské ligy, odvysílá živě všechny zápasy. Jeden na ČT sport (nebo ČT 2), další na ČT sport Plus.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Fotbalové přestupy ONLINE: Podpisy talentů, Lipsko má náhradu za Šeška

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

Pane učiteli, vy jste skoro první! Kdo řídí zlínskou fotbalovou senzaci

Premium

Nervovat by se zdánlivě vůbec nemusel, vždyť zatím jede hodně nad plán. Sám vám potvrdí: „Snažím se trenéřinu moc neprožívat.“ Jenže hned dodá: „Vždycky vám záleží na tom, aby to fungovalo. Člověk by...

16. srpna 2025

Liverpool na úvod Premier League zvítězil, proti Bournemouthu ho spasil Chiesa

Už se zdálo, že obhájce vkročí do nového ročníku anglické ligy ztrátou. Pak ale fotbalisty Liverpoolu spasil střídající Chiesa, který zápas s Bournemouthem v závěru rozhodl, pojišťující gól na 4:2...

15. srpna 2025  20:40,  aktualizováno  23:16

Girona s Krejčím na startu španělské ligy podlehla Rayu. Potopily ji chyby brankáře

Fotbalisté Girony s českým obráncem Ladislavem Krejčím v základní sestavě vstoupili do nové sezony španělské ligy domácí porážkou 1:3 s Vallecanem. Pod dva góly se chybami podepsal brankář Paulo...

15. srpna 2025  21:14

Schick zahájil sezonu gólově. Leverkusen i díky němu zvládl úvodní zápas poháru

Patrik Schick zahájil další sezonu v Leverkusenu gólem v Německém poháru. Český reprezentační kanonýr se prosadil ve 32. minutě na hřišti outsidera z regionální ligy Grossaspachu. Leverkusen poté...

15. srpna 2025  20:54

Start La Ligy: Barcelona chce dál vládnout, Real s novým koučem. Co Hancko a Krejčí?

Když se v minulé sezoně jako soupeři potkali v Lize mistrů, byl z toho nešťastný vlastní gól Ladislava Krejčího právě po centru Dávida Hancka. Dva blízcí kamarádi, kteří se poznali ve Spartě, jsou od...

15. srpna 2025  15:59

České kluby dál krmí koeficient. Úspěchy v pohárech potěší hlavně budoucí mistry

Také po třetích předkolech všech evropských pohárů to s českými fotbalovými kluby vypadá víc než dobře. V klíčovém žebříčku národních koeficientů drží důležitou desátou příčku, na základě které...

15. srpna 2025  14:30

Mamka mi fotbal rozmlouvala, teď je největší fanynkou. Růžičková o Slavii, derby a snech

Když začala hrát fotbal s kluky v Kutné Hoře, měla na dresu sedmičku jako její idol Cristiano Ronaldo. Teď se Kristýna Růžičková sama stává vzorem pro malé fotbalistky a po zápasech rozdává podpisy a...

15. srpna 2025  12:56

Fotbalové přestupy ONLINE: Podpisy talentů, Lipsko má náhradu za Šeška

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

15. srpna 2025  12:22

Deset prvoligových týmů zná soupeře pro MOL Cup. Tři mají divizní protivníky

Fotbalisté Jablonce vstoupí ve 2. kole do domácího poháru zápasem v Praze proti Admiře. S třetiligovým soupeřem se na úvod MOL Cupu z celků nejvyšší soutěže utkají i nováček Zlín, Bohemians 1905,...

15. srpna 2025  12:11

Transparent, který pohoršil Polsko: Vrazi od roku 1939. Izraelci už se za něj omluvili

Ukrajinci zatím vlastnit klub nebudou, baráž je blbost, říká odcházející Gabriel

