Sedm kulí... Liberecké fotbalistky utrpěly doma od Sparty debakl

Stejně krutý debakl 0:7 utrpěly fotbalistky libereckého Slovanu od Sparty v nejvyšší soutěži naposledy 22. srpna roku 2018. Nad elitním českým ženským klubem sice ještě nikdy v prvoligové historii nezvítězily, ale už s ním dokázaly v posledních letech sehrávat vyrovnané bitvy a dokonce čtyřikrát remizovat.

Sedmigólová domácí lekce od tuzemských vicemistryň je proto pro ženy Slovanu velice skličující. „Ani nevím, jak to mám hodnotit. Věděly jsme, že proti nám stojí silný soupeř, připravovaly jsme se na něj, ale dostaly jsme z našich chyb zbytečné góly, a to nás v prvním poločase úplně sejmulo. Bylo to prostě špatné...,“ zhodnotila liberecká obránkyně Anna Dlasková, která přišla do Liberce v létě právě ze Sparty, kde odehrála řadu sezon.

Liberečanky působily v první půli v defenzivě chvílemi hodně chaotickým dojmem a do kabin šly s drtivým mankem 0:5. Po změně stran už sparťanky, které čeká v příštím týdnu úvodní duel kvalifikace Ligy mistryň se švédským Linköpingem, ubraly na tempu, přesto přidaly ještě dva góly.

„Sparta nás zaslouženě přehrála, zvítězil jednoznačně lepší tým. My jsme hodně kazili, výkon nebyl dobrý a výsledek je katastrofální,“ uznal zklamaně Jiří Kaiser, trenér libereckých fotbalistek.