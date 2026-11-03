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Los Ligy národů fotbalistek: Češky čeká odveta s Ukrajinou, cílí na postup

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  14:55

Klára Cahynová slaví se spoluhráčkami gól proti Černé Hoře. | foto: Pavel Jiřík/FAČR

České fotbalistky se příští rok v Lize národů ve skupině B2 utkají s Řeckem, Litvou a znovu s Ukrajinou. O soupeřích ve třetím ročníku soutěže rozhodl úterní los ve švýcarském Nyonu.

Svěřenkyně Jitky Klimkové měly v minulém vydání soutěže za soupeřky Albánii, Chorvatsko a právě Ukrajinu.

Ve skupině B4 obsadily při dělbě bodů s Ukrajinkami kvůli horší vzájemné bilanci druhé místo. V následné baráži o postup do elitní skupiny neuspěly s Rakouskem.

Všech šest zápasů ve skupině se odehraje v první polovině příštího roku. Vítěz postoupí přímo o úroveň výš, celek na druhém místě se utká s některým z třetích týmů z Ligy A v baráži, která bude na programu až v říjnu po letním mistrovství světa v Brazílii.

„Los k nám byl podle mě tentokrát přívětivý. Těším se, že Ukrajině máme co vracet, protože si myslím, že už před dvěma lety jsme ji měly porazit a postoupit. Postup do Ligy A je samozřejmě naším jasným cílem,“ řekla pro web fotbal.cz kapitánka české reprezentace Klára Cahynová.

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Témata: Liga národů, Nyon

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Šachtar vs. Sporting LisabonFotbal - 4. kolo - 3. 11. 2026:Šachtar vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
3. 11. 18:45
  • 3.54
  • 3.91
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Galatasaray vs. StuttgartFotbal - 4. kolo - 3. 11. 2026:Galatasaray vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
3. 11. 18:45
  • 2.04
  • 4.31
  • 3.26
Villarreal vs. PSGFotbal - 4. kolo - 3. 11. 2026:Villarreal vs. PSG //www.idnes.cz/sport
3. 11. 21:00
  • 4.39
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  • 1.73
Manchester Utd. vs. AS ŘímFotbal - 4. kolo - 3. 11. 2026:Manchester Utd. vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
3. 11. 21:00
  • 2.20
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Linz vs. Slovan BratislavaFotbal - 4. kolo - 3. 11. 2026:Linz vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
3. 11. 21:00
  • 1.35
  • 5.93
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Feyenoord vs. InterFotbal - 4. kolo - 3. 11. 2026:Feyenoord vs. Inter //www.idnes.cz/sport
3. 11. 21:00
  • 3.69
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