Svěřenkyně Jitky Klimkové měly v minulém vydání soutěže za soupeřky Albánii, Chorvatsko a právě Ukrajinu.
Ve skupině B4 obsadily při dělbě bodů s Ukrajinkami kvůli horší vzájemné bilanci druhé místo. V následné baráži o postup do elitní skupiny neuspěly s Rakouskem.
Všech šest zápasů ve skupině se odehraje v první polovině příštího roku. Vítěz postoupí přímo o úroveň výš, celek na druhém místě se utká s některým z třetích týmů z Ligy A v baráži, která bude na programu až v říjnu po letním mistrovství světa v Brazílii.
„Los k nám byl podle mě tentokrát přívětivý. Těším se, že Ukrajině máme co vracet, protože si myslím, že už před dvěma lety jsme ji měly porazit a postoupit. Postup do Ligy A je samozřejmě naším jasným cílem,“ řekla pro web fotbal.cz kapitánka české reprezentace Klára Cahynová.