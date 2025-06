Fotbalistky čeká v baráži o postup do Ligy A Rakousko, dorazí i gólmanka Arsenalu

Tým trenérky Jitky Klimkové skončil ve skupině Ligy B4 na druhém místě za Ukrajinou. O přímý postup do Ligy A z prvního místa tak fotbalistky sice přišly, ještě však o něj mohou zabojovat v baráži.

Liga A by znamenala kvalitnější soupeře pro příští sezonu a zejména schůdnější kvalifikaci na mistrovství světa 2027 v Brazílii.

„Rakousko se v roce 2022 představilo na mistrovství Evropy v Anglii, kde postoupilo dokonce do čtvrtfinále. Během turnaje jsem je sledovala a viděla jsem, že se jedná o velmi dobře organizovaný tým, proti kterému se nikomu nehrálo vůbec dobře,“ řekl trenérka Klimková pro web FAČR.

„Z pohledu cestování je samozřejmě dobře, že hrajeme proti Rakousku. Navíc věřím tomu, že by nás mohli do Rakouska vyrazit podpořit i čeští fanoušci, protože to budou mít kousek.“

Rakušanky budou favoritky. Už dvakrát se účastnily mistrovství Evropy. V roce 2017 se dostaly až do semifinále, v němž vypadly na penalty s Dánskem. V roce 2022 skončily ve čtvrtfinále po prohře 0:2 s Německem.

Letos hrály ve skupině Ligy národů proti Německu, Nizozemsku a Skotsku. V šesti zápasech získaly šest bodů, když dvakrát porazily 1:0 Skotsko. Ostatní čtyři utkání prohrály. Ve skupině tak skončily třetí a o záchranu mezi elitou zabojují v podzimní baráži.

Češky mohly dostat místo nich Dánsko, Belgii (oba týmy budou na letošním Euru žen ve Švýcarsku), nebo Island.

A kdo jsou největší opory Rakouska?

Záložnice Sarah Zadrazilová z Bayernu Mnichov, jež letos získala bundesligový titul. Laura Wienroitherová, obránkyně Manchesteru City. A také gólmanka londýnského Arsenalu Manuela Zinsbergerová, jediná Rakušanka která vyhrála Ligu mistryň.

Svitková a spol. se s Rakouskem utkaly naposledy v dubnu 2023, kdy v přípravě ve Vídeňském Novém městě prohrály 0:2.