V sobotu 27. srpna se odehrají v Praze dvě semifinále:

Sparta - Nordsjaelland na Proseku, domovu žen Sparty,

AS Řím – Aktobe na Lokádě, kde působí FK Loko Praha.

O tři dny později (30. srpna) se střetnou vítězové a poražení.

Pouze jeden tým postoupí do posledního kola kvalifikace o Ligu mistryň. Druhý a třetí zamíří do nové soutěže Europa Cup, pro čtvrtého boje v pohárové Evropě končí.

Turnaj se měl původně konat v Dánsku, jenže kvůli nedostatečným ubytovacím kapacitám vzhledem k tamní kulturní akci muselo dojít ke změně místa. A přihlásila se Sparta.

Jak se vůbec o pořadatelství turnaje Ligy mistryň rozhoduje?

Pokud chce pořadatelství jen jeden ze čtyř klubů, UEFA mu ho přidělí.

Pokud má zájem víc klubů, rozhoduje se dle:

- názoru většiny klubů.

- přednost mají kluby z asociací, které nepořádaly turnaj 1. kvalifikačního kola.

- názoru většiny klubů. - přednost mají kluby z asociací, které nepořádaly turnaj 1. kvalifikačního kola. Pokud nikdo neprojeví zájem, hostitele určí UEFA losováním.

Fotbalistky Sparty se utkají s dánským Nordsjællandem. V případě vítězství narazí na lepšího z dvojice italské AS Řím - kazašské Aktobe.

Jasným favoritem „sparťanské“ skupiny je AS Řím, italské mistryně sezony 2023/2024. V minulém ročníku Serie A skončily třetí, titul bral Juventus. Nyní mají opět nejvyšší cíle. A také novou brankářskou jedničku Olivii Lukášovou.

Česká gólmanka přišla do AS před rokem z pražské Slavie, ale vzápětí se zranila. Nyní je po operaci kolene naplno zpět. Nový trenér Luca Rossettini na ni hodlá vsázet. Dosavadní gólmanská jednička Camelia Ceasarová zamířila před pár týdny do Parmy: „Cítila jsem, že bych v této sezoně nedostala na hřišti tolik minut.“

Fotbalová Liga mistryň se letos poprvé odehraje v novém formátu, 18 týmů bude v jedné velké skupině. Každý tým čeká šest zápasů s šesti různými soupeři. Jde o podobný systém jako u mužů. Už žádné skupiny po čtyřech týmech.

Sparta i Slavia vstoupí do nejprestižnější fotbalové soutěže žen shodně 27. srpna jako nasazené. Sparta v nemistrovské části v Praze, Slavia v mistrovské části v Helsinkách, kde narazí nejprve na turecký ABB Fomget a poté na někoho ze severské dvojice Valerenga Oslo – HJK Helsinki.

Finále letošního ročníku Ligy mistryň se odehraje na konci května 2026 na stadionu Ullevaal v norském Oslu. Titul obhajují fotbalistky londýnského Arsenalu. Historicky nejúspěšnějším týmem je s osmi triumfy francouzský Olympique Lyon.