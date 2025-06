Slávistky čeká v boji o Ligu mistryň nejspíš norská Valerenga, Spartu zas AS Řím

Fotbalová Liga mistryň se letos poprvé odehraje v novém formátu, kdy 18 týmů bude v jedné velké skupině. Každý tým čeká šest zápasů s šesti různými soupeři. Jde o podobný systém jako u mužů. Už žádné skupiny po čtyřech týmech.

Slavia i Sparta vstupují do nejprestižnější fotbalové soutěže žen jako nasazené. Slavia v mistrovské části, Sparta v nemistrovské. Oba týmy mají před sebou miniturnaje po 4 týmech. První zápasy, tedy semifinále, odehrají 27. srpna, finále (nebo duel o 3. místo) 30. srpna.

Vítěz miniturnaje postupuje do třetího kvalifikačního kola (Q3), druhý a třetí tým do nové soutěže Europa Cup, kterou bude hrát Slovácko čili třetí tým české ligy. Čtvrté týmy miniturnaje v pohárové Evropě končí.

Slávistky, které letos získaly potřetí v řadě mistrovský double, se o postup do 3. kvalifikačního kola utkají v Helsinkách nejprve s vítězem jedné ze skupin 1. kola: turecký Fomget, ázerbájdžánské Něftči Baku, nebo izraelské mistryně z Kirjatu Gat.

Pokud slávistky uspějí, narazí na skandinávský tým: norskou Valerengu, nebo HJK Helsinky. Vítěz pak zamíří do elitní skupiny mezi top 18 celků Evropy.



Připomeňme, že s norským soupeřem se slávistky utkaly v Lize mistryň už v předloňské sezoně. S Brannem prohrály v základní skupině dvakrát 0:1. Tentokrát skončil Brann v tabulce norské ligy druhý právě za Valerengou.

Sparťanky vyrazí zabojovat o postup do 3. kvalifikačního kola Ligy mistryň do dánského Farumu, kde se nejprve utkají s domácím Nordsjaellandem. Poté narazí buď na AS Řím, nebo kazašské Aktobe, tudíž stejného soupeře jako fotbalisté Sparty.

Sparťanky už se s AS Řím střetly na podzim 2022. V boji o postup do základní skupiny Ligy mistryň prohrály 1:2 a 1:4. V AS Řím působí od loňské sezony bývalá brankářka Slavie Olivie Lukášová, která však do sezony kvůli těžkému zranění kolene nenastoupila.

Římský velkoklub je jasným favoritem skupiny, byť v uplynulé sezoně skončil v Serii A až čtvrtý, titul bral Juventus. Navíc nyní je bez trenéra. Kouč Alessandro Spugna byl po nezdaru v lize odvolán.

Finále letošního ročníku Ligy mistryň se odehraje na konci května 2026 na Ullevaal stadionu v norském Oslu. Titul obhajují fotbalistky londýnského Arsenalu. Historicky nejúspěšnějším týmem je s osmi triumfy francouzský Olympique Lyon.