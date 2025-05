Měly více šancí, střel, rohových kopů, ale co na tom? Fotbalistky Barcelony mohly získat trofej pro šampionky Ligy mistryň potřetí v řadě. Domů však odjíždějí s prázdnou.

Aitana Bonmatíová, nejlepší fotbalistka světa, si dřepla na trávník a schovala hlavu do dlaní. Claudia Pina, s deseti góly nejlepší střelkyně Ligy mistryň, převzala Zlatou kopačku s kyselým obličejem. Kapitánka Alexia Putellasová stěží zadržovala slzy. Ewa Pajorová, nejlepší střelkyně španělské Ligy F, prohrála i své páté finále Ligy mistryň. Ty předchozí s Wolfsburgem.

Na zaplněném stadionu v Lisabonu křepčily dámy v červenobílém za zvuku hitovek Beautiful Day od skupiny U2 či Paradise od Coldplay. A zhruba devět tisícovek fanoušků Arsenalu, kteří dorazili do portugalské metropole, měli zážitek na celý život.

Co se v historii Arsenalu nepovedlo mužskému týmu, dokázal ten ženský už podruhé. Triumfoval v Champions League. A jak nečekaně. Vždyť Barcelona byla jasný favorit. Ve čtvrtfinále smetla Wolfsburg (4:1, 6:1) a v semifinále Chelsea (4:1, 4:1). Kdo jiný by si měl opět sáhnout na blyštivý pohár?

Aitana Bonmátiová, dvojnásobná vítězka Zlatého míče pro nejlepší fotbalistku světa.

Naopak Arsenal se na cestě k euforii zapotil. V zápasech s Realem Madrid i Olympiquem Lyon otáčel porážku z prvního zápasu. Z 0:2 na 4:0. Z 1:2 na 4:1. Ale že to byly nervy! Už tehdy však bylo jasné: Tenhle nový Arsenal má obrovskou mentální sílu.

„Nemůžu uvěřit tomu, co se stalo. Byla to těžká cesta, ale zvládly jsme to, jsme šampionky,“ popisovala po zápase do televizních kamer opora londýnského týmu Mariona Caldenteyová.

Byť byl katalánský velkoklub aktivnější, překonat nizozemskou gólmanku Daphne van Domselaarovou nedokázal. Blýskla se pěti zákroky, dalších 15 střel mířilo mimo branku.

Defenziva Arsenalu byla skvěle vyladěná, houževnatá, spolehlivá. Výtečný výkon předvedly zejména obránkyně Emily Foxová a Leah Williamsonová. Kapitánka anglické reprezentace byla u finále Ligy mistryň už v roce 2007. Nevěříte? Tehdy v Meadow Parku podávala coby malá holka balony. Soutěž se jmenovala UEFA Women’s Cup a děvčata z Arsenalu zdolala ve finále, které se hrálo na dva zápasy doma-venku, švédský Umeå IK.

Teď byla Williamsonová u senzačního triumfu svého milovaného klubu opět. Jediný gól zápasu dala v 74. minutě Stina Blackstinusová. Po rohu se balon dostal k Beth Meadové, která našla ve vápně blonďatou Švédku a ta se před gólmankou Collovou nemýlila. Přitom na trávníku byla pouhých šest minut. Povedený žolík.

Londýňanky už vedení udržely a Kim Littleová, nejspíš nejmenší kapitánka z top ženských evropských klubů, mohla zvednout nad hlavu vysněnou trofej.

Po 18 letech vyhrál Arsenal Ligu mistryň.

Po 18 letech vyhrál Ligu mistryň klub z Anglie.

Arsenal - Barcelona 1:0

Příběh, kdy outsider porazí obra, ten se neokouká ♥️pic.twitter.com/jOenby0der — Lucie Macháčová (@LucieMachacova) May 24, 2025

V anglické nejvyšší soutěži WSL přitom už šest let vládne Chelsea, která rok co rok sní právě o triumfu v Champions League.Ten jediný jí chybí do bohaté sbírky. Ani letos to nevyšlo.

Nečekaný byl triumf i pro trenérku Arsenalu Renée Slegersovou. Teprve 36letá Holanďanka kopala v 17 letech v akademii Arsenalu, pak ve švédské lize za v Djurgårdens a Linköping, než přišlo těžké zranění kolene. Dala se na trenéřinu a dobře udělala. Vedla Rosengard, když přišlo v roce 2023 laso z Arsenalu na post asistentky trenéra Jonase Eidevalla.

Renée Slegersová, trenérka Arsenalu

Jakmile Arsenal loni na podzim kupil porážky a Eidevall dostal padáka, ujmula se v říjnu postu hlavní trenérky. Nejprve jako záskok, jenže přišlo 11 zápasů bez prohry. Fanoušci měli jasno: My chceme Renée nastálo! Od ledna je definitivně hlavní trenérkou. A teď i vítězkou Ligy mistryň.

It’s a beautiful day

Don’t let it get away

It’s a beautiful day...