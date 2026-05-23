Fotbalistky Barcelony počtvrté v historii ovládly Ligu mistryň. Zářila Polka

„Nádherné. Jsme nejlepší tým v Evropě. Nemám slov. Tohle byl můj sen a dnes se splnil. Vyhrály jsme Ligu mistryň!“ popisovala Pajorová pro televizní stanici RTVE.
V hlase se jí prolínalo nadšení s dojetím.
Aby taky ne. Vždyť hrála už své šesté finále Ligy mistryň, ale až nyní byla na straně vítězek. V boji o zlato padla už coby hráčka Wolfsburgu a rovněž loni v dresu Barcelony – 0:1 proti Arsenalu.
Teď mohla konečně juchat.
Ewa Pajor. V dětství pomáhala rodičům na statku v Pęgówě a hrála fotbal. A jak! Z Medyku Konin šla do Wolfsburgu a před 2 lety do Barcelony. Ale všech svých 5 finále Ligy mistryň prohrála. Dnes?— Lucie Macháčová (@LucieMachacova) May 23, 2026
Barcelona - OL Lyonnes 4:0 (Pajor 2+1)
Nej střelkyně LM (11g)
Favoritka na Zlatý míč pic.twitter.com/SuisAT9JE1
Nejcennější evropská trofej v ženském fotbale patří po roční pauze opět Barceloně, která tak v počtu triumfů dohnala Eintracht Frankfurt. Vede stále Lyon, který ovládl Ligu mistryň osmkrát. A dlouho to na vyprodaném Ullevaal stadionu v Oslu vypadalo lépe právě pro francouzského giganta.
Ve 14. minutě doklepla míč po hlavičce Renardové do sítě Heapsová, kapitánka americké reprezentace. 0:1? Kdepak. VAR odhalil ofsajd a gól tak neplatil. Blonďatá útočnice Lyonu, která přiznala, že jde o její poslední zápas v Lize mistryň a že se vrací do Států, tak slavila předčasně.
Lyon byl v prvním poločase aktivnější, Barca si nevypracovala jedinou střelu na branku! Oblouček Pajorové po zaváhání gólmanky Endlerové totiž skončil jen na boční síti.
Barca si v první půli s houževnatým týmem, který vedl bývalý kouč Barcelony Jonatan Giráldez, nevěděla rady. Ovšem po změně stran se zvedla. Opět to byla ta kombinačně silná, švitořivá a precizní Barcelona. A co hlavně: s nejlepší střelkyní Ligy mistryň v kádru.
V 56. minutě si Pajorová skvěle převzala míč, podívala se, kde stojí gólmanka, a křižnou střelou k tyči zakončila – 1:0. V 70. minutě měla Polka, která v prosinci oslaví třicetiny, snazší práci. Po rychlé kombinaci se dostala k míči na malém vápně a nemýlila se – 2:0.
Trenér Pere Romeu, který nahradil v roli hlavního kouče Barcy před dvěma lety právě Giráldeze, poslal do hry na posledních dvacet minut i střídající Aitanu Bonmatíovou, trojnásobnou nejlepší fotbalistku světa.
V nastaveném čase pak zaskočený Lyon dorazily další dvě trefy, tentokrát z kopačky španělské útočné gazely Parallueové.
Barcelona se utkala s Lyonem ve finále Ligy mistryň už počtvrté – nejprve dvakrát vyhrál Lyon (2019 a 2022), ale poslední souboje dopadly lépe pro Barcelonu. 2:0 ve finále v roce 2024, 4:0 nyní.
O nejlepším ženském týmu Evropy není pochyb. Barcelona tak završila výjimečnou sezonu, v níž ovládla i španělskou Ligu F, pohár Copa de la Reina a španělský Superpohár.
Finále fotbalové Ligy mistryň v Oslu:
Barcelona - Lyon 4:0 (0:0)