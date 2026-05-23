Fotbalistky Barcelony počtvrté v historii ovládly Ligu mistryň. Zářila Polka

Lucie Macháčová
  21:35
Fotbalistky Barcelony si hýčkají svůj historicky čtvrtý triumf v Lize mistryň. Ve finále v norském Oslu porazily francouzský OL Lyonnes 4:0. Hráčkou zápasu byla polská útočnice Ewa Pajorová, která si připsala dva góly a asistenci. A s 11 brankami se stala nejlepší střelkyní letošní sezony Ligy mistryň. Druhá Alessia Russoová z Arsenalu posbírala gólů devět.
Fotbalistky Barcelony slaví vítězství v Lize mistryň. | foto: AP

Zklamaná Ada Hegerbergová a další hráčky Lyonu po prohraném finále Ligy mistryň
„Nádherné. Jsme nejlepší tým v Evropě. Nemám slov. Tohle byl můj sen a dnes se splnil. Vyhrály jsme Ligu mistryň!“ popisovala Pajorová pro televizní stanici RTVE.

V hlase se jí prolínalo nadšení s dojetím.

Aby taky ne. Vždyť hrála už své šesté finále Ligy mistryň, ale až nyní byla na straně vítězek. V boji o zlato padla už coby hráčka Wolfsburgu a rovněž loni v dresu Barcelony – 0:1 proti Arsenalu.

Teď mohla konečně juchat.

Nejcennější evropská trofej v ženském fotbale patří po roční pauze opět Barceloně, která tak v počtu triumfů dohnala Eintracht Frankfurt. Vede stále Lyon, který ovládl Ligu mistryň osmkrát. A dlouho to na vyprodaném Ullevaal stadionu v Oslu vypadalo lépe právě pro francouzského giganta.

Ve 14. minutě doklepla míč po hlavičce Renardové do sítě Heapsová, kapitánka americké reprezentace. 0:1? Kdepak. VAR odhalil ofsajd a gól tak neplatil. Blonďatá útočnice Lyonu, která přiznala, že jde o její poslední zápas v Lize mistryň a že se vrací do Států, tak slavila předčasně.

Lyon byl v prvním poločase aktivnější, Barca si nevypracovala jedinou střelu na branku! Oblouček Pajorové po zaváhání gólmanky Endlerové totiž skončil jen na boční síti.

Barca si v první půli s houževnatým týmem, který vedl bývalý kouč Barcelony Jonatan Giráldez, nevěděla rady. Ovšem po změně stran se zvedla. Opět to byla ta kombinačně silná, švitořivá a precizní Barcelona. A co hlavně: s nejlepší střelkyní Ligy mistryň v kádru.

Ewa Pajorová slaví vítězství v Lize mistryň.

V 56. minutě si Pajorová skvěle převzala míč, podívala se, kde stojí gólmanka, a křižnou střelou k tyči zakončila – 1:0. V 70. minutě měla Polka, která v prosinci oslaví třicetiny, snazší práci. Po rychlé kombinaci se dostala k míči na malém vápně a nemýlila se – 2:0.

Trenér Pere Romeu, který nahradil v roli hlavního kouče Barcy před dvěma lety právě Giráldeze, poslal do hry na posledních dvacet minut i střídající Aitanu Bonmatíovou, trojnásobnou nejlepší fotbalistku světa.

V nastaveném čase pak zaskočený Lyon dorazily další dvě trefy, tentokrát z kopačky španělské útočné gazely Parallueové.

Barcelona se utkala s Lyonem ve finále Ligy mistryň už počtvrté – nejprve dvakrát vyhrál Lyon (2019 a 2022), ale poslední souboje dopadly lépe pro Barcelonu. 2:0 ve finále v roce 2024, 4:0 nyní.

O nejlepším ženském týmu Evropy není pochyb. Barcelona tak završila výjimečnou sezonu, v níž ovládla i španělskou Ligu F, pohár Copa de la Reina a španělský Superpohár.

Finále fotbalové Ligy mistryň v Oslu:

Barcelona - Lyon 4:0 (0:0)
Branky: 55. a 70. Pajorová, 90. a 90.+3 Parallueová.

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Nadstavba fotbalové ligy 2026: výsledky skupiny o umístění a záchranu

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Nadstavbová část fotbalové ligy určila sestupujícího i účastníky baráže. A kdo si vedl nejlépe ve vyřazovacích bojích o finanční prémii a lepší nasazení v domácím poháru? Podívejte se na výsledky.

9. května 2026  19:56,  aktualizováno  23. 5. 21:33

Premier League má posledního účastníka, mezi elitu postoupil Hull City

Oliver McBurnie slaví postup Hull City do Premier League.

Posledním postupujícím do Premier League se stali fotbalisté Hull City, kteří ve finále play off druhé ligy porazili 1:0 Middlesbrough. Zápas v londýnském Wembley rozhodl v nastavení Oli McBurnie.

23. května 2026  20:09

Upřímný Šustr: Sestoupili i slavnější, život jde dál. Disciplinárka? Nechci být ovce

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když se vracel k předchozímu zápasu s Teplicemi a neuznanému gólu, na chvíli se zarazil a koukl na vedle sedícího tiskového mluvčího: „Já vím, mám být hodnej.“ Diplomat už ale z Pavla Šustra, trenéra...

23. května 2026  19:07

Nůžky, penalta a špalír. Brněnský kapitán Hofmann ukončil dojemně kariéru

Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím...

Celý zápas byl neunavitelný. Po rohu v prvním poločase brněnský kapitán Stanislav Hofmann zkusil nůžky. Pak projel těsně před centrem, který uklízel jeho parťák Velich do branky Českých Budějovic. ...

23. května 2026  18:37

Dva centry, dva góly, ale asistence Plavšič nemá. Hlavní je výhra, říká záložník Baníku

Ostravský záložník Srdjan Plavšič takto vystřelil a domácí obránce Marios...

Mohl mít dvě asistence, po jeho centrech totiž padly dva góly do sítě Dukly. Ale záložník ostravských fotbalistů Srdjan Plavšič nemá ani jednu, protože obě branky byly vlastní. A třetí taky. „Tři...

23. května 2026  18:04

Táborsko vyzve Baník, Artis čeká Slovácko. Jihlava a Sparta B z druhé ligy sestupují

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Táborska navzdory porážce 1:2 v Prostějově v posledním 30. kole druhé ligy obsadili v tabulce druhé místo a v baráži o nejvyšší soutěž se utkají s Baníkem Ostrava. Na třetí pozici skončil...

23. května 2026  17:17

Olomouc - Karviná 4:0, souboj posledních vítězů pohárů. Domácí jsou sedmí

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Olomouce v prvoligové nadstavbě ovládli play off o umístění. V domácí odvetě finále rozdrtili Karvinou 4:0 a stvrdili triumf po úvodní venkovní výhře 3:1. Hanáci dali po dvou brankách v...

23. května 2026  13:42,  aktualizováno  16:41

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

23. května 2026  16:32

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosté čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

23. května 2026  13:43,  aktualizováno  16:29

Zlín - Slovácko 1:0, domácí slaví po dvou porážkách. Výhru zařídil Kolář v úvodu

Zlínští fotbalisté slaví gól proti Slovácku.

Fotbalisté Zlína zvítězili v posledním 5. kole ligové nadstavové skupiny o záchranu 1:0 nad Slováckem. Jedinou branku regionálního derby dal v deváté minutě stoper Jakub Kolář. Nováček soutěže vyhrál...

23. května 2026  13:41,  aktualizováno  16:21

Ml. Boleslav - Teplice 0:2, čtvrté vítězství v řadě. Hosté ovládli skupinu o záchranu

Mladoboleslavský Josef Kolářík se snaží přejít přes Emmanuela Fullyho z Teplic.

Fotbalisté Teplic v závěrečném kole ligové sezony vyhráli 2:0 v Mladé Boleslavi a ovládli nadstavbovou skupinu o záchranu. Vítězný gól vstřelil v 64. minutě útočník Idris Hopi, o chvíli později...

23. května 2026  13:40,  aktualizováno  16:14

