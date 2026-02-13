Liberecké fotbalistky zdobí výchova reprezentantek, v lize zabojují o třetí místo

Právě porážku 1:2 na hřišti Slovácka totiž bere jako největší kaňku podzimu, naopak plusem byla sázka na ofenzivní styl hry.
„V počtu vstřelených branek jsme za pražskými ‚S‘ třetí nejlepší, myslím, že apel na útočnou hru se nám vyplácí, což jsme proti celkům pod námi dokázali,“ řekl Kaiser.
„Negativem podzimu bylo utkání na Slovácku. Nedokázali jsme se vyrovnat s důrazem a agresivitou domácích. Nehrál se moc fotbal, byl to z obou stran spíše extrémně bojovný duel vzhledem k té vzájemné dlouhodobé rivalitě v boji o třetí místo. Těžko jsme to skousávali, ale věřím, že doma budeme schopní Slovácku porážku oplatit. I když určitě jiným stylem hry. Doufám, že se prosadíme naším ofenzivním fotbalem.“
Než ale Slovácko v důležité březnové odvetě vyzvou, čeká Liberečanky atraktivní a ostrý start jarní části sezony už tuto neděli, kdy vyrukují v Doubí proti mistrovské Slavii. Ta ovšem nemá takový lesk jako v minulých letech a z druhého místa ztrácí na první Spartu pět bodů.
„Roli bude hrát počasí i terén, klimatické podmínky jsou na začátku roku nepříjemné pro oba týmy, ale my jsme v nich přece jen více zvyklí trénovat a hrát. Doufám, že by to mohlo být plusem pro nás, určitě budeme chtít být od začátku aktivní a už bychom si chtěli sáhnout na nějaký bodový zisk proti favorizovanému týmu,“ tvrdí Kaiser.
Kromě prvoligových bitev boduje ženský tým Slovanu i na reprezentačním poli, protože pro nejrůznější národní týmy vychovává řadu fotbalistek.
„Myslím, že v tomhle máme plusové body, protože jsme do reprezentačních týmů dodávali hodně hráček, v tom jsme perspektivní družstvo a je to odměna za naši práci a herní projev v podzimní části. V českém A-týmu žen máme Dědinovou a Tenkrátovou, na jednom srazu byly i Šubrtová a Vithová. Ve slovenském nároďáku žen byly Surová, Ferencová, Škerdová a Vargová, v české U23 se objevily Černá, Jakubů a Truxová a v devatenáctce si plnila povinnosti brankářka Kroupová,“ vypočítal Kaiser.
Ten byl na lednovém Galavečeru Našeho fotbalu v anketě Trenér roku žen 2025 vyhlášen na druhém místě za Vágnerem ze Slavie. „Určitě si toho cením hodně, ale já to spíše vnímám tak, že je to ocenění práce celého našeho realizačního týmu a celého ženského úseku Slovanu,“ konstatoval.
V kategorii Talent roku 2025 skončila liberecká dorostenka a mládežnická reprezentantka Diana Šafářová bronzová. „Diana je rozhodně velkou nadějí a pro Slovan velice perspektivní fotbalistkou do A-týmu žen. Sledujeme ji delší čas, už s námi nastoupila do zimní přípravy a jeví se velice zajímavě, stejně jako další liberecký talent Rozálie Stránská,“ naznačil Kaiser, že mezi odchovankyněmi Slovanu je do budoucna kde brát.