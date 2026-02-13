Liberecké fotbalistky zdobí výchova reprezentantek, v lize zabojují o třetí místo

Autor:
  10:00
Po desetikolové podzimní části patří libereckým fotbalistkám v osmičlenné tabulce první ligy čtvrtá příčka s jednobodovým mankem na třetí Slovácko. S tím se ale nechtějí smířit. „Ve zbytku základní části a pak v nadstavbě se budeme pokoušet o to, abychom se dostali na třetí příčku, což je náš cíl pro jaro. Nemůže být jiný. Loni nám to o kousek uteklo, tak doufám, že letos budeme šťastnější,“ přeje si kouč Jiří Kaiser.

Anna Šubrtová (v modrém) z Liberce v souboji s Kateřinou Kotrčovou ze Sparty | foto: Jaroslav Appeltauer

Právě porážku 1:2 na hřišti Slovácka totiž bere jako největší kaňku podzimu, naopak plusem byla sázka na ofenzivní styl hry.

„V počtu vstřelených branek jsme za pražskými ‚S‘ třetí nejlepší, myslím, že apel na útočnou hru se nám vyplácí, což jsme proti celkům pod námi dokázali,“ řekl Kaiser.

„Negativem podzimu bylo utkání na Slovácku. Nedokázali jsme se vyrovnat s důrazem a agresivitou domácích. Nehrál se moc fotbal, byl to z obou stran spíše extrémně bojovný duel vzhledem k té vzájemné dlouhodobé rivalitě v boji o třetí místo. Těžko jsme to skousávali, ale věřím, že doma budeme schopní Slovácku porážku oplatit. I když určitě jiným stylem hry. Doufám, že se prosadíme naším ofenzivním fotbalem.“

Než ale Slovácko v důležité březnové odvetě vyzvou, čeká Liberečanky atraktivní a ostrý start jarní části sezony už tuto neděli, kdy vyrukují v Doubí proti mistrovské Slavii. Ta ovšem nemá takový lesk jako v minulých letech a z druhého místa ztrácí na první Spartu pět bodů.

Fotbalistky Slovácka v zápase proti Slovanu Liberec.

„Roli bude hrát počasí i terén, klimatické podmínky jsou na začátku roku nepříjemné pro oba týmy, ale my jsme v nich přece jen více zvyklí trénovat a hrát. Doufám, že by to mohlo být plusem pro nás, určitě budeme chtít být od začátku aktivní a už bychom si chtěli sáhnout na nějaký bodový zisk proti favorizovanému týmu,“ tvrdí Kaiser.

Kromě prvoligových bitev boduje ženský tým Slovanu i na reprezentačním poli, protože pro nejrůznější národní týmy vychovává řadu fotbalistek.

„Myslím, že v tomhle máme plusové body, protože jsme do reprezentačních týmů dodávali hodně hráček, v tom jsme perspektivní družstvo a je to odměna za naši práci a herní projev v podzimní části. V českém A-týmu žen máme Dědinovou a Tenkrátovou, na jednom srazu byly i Šubrtová a Vithová. Ve slovenském nároďáku žen byly Surová, Ferencová, Škerdová a Vargová, v české U23 se objevily Černá, Jakubů a Truxová a v devatenáctce si plnila povinnosti brankářka Kroupová,“ vypočítal Kaiser.

Ten byl na lednovém Galavečeru Našeho fotbalu v anketě Trenér roku žen 2025 vyhlášen na druhém místě za Vágnerem ze Slavie. „Určitě si toho cením hodně, ale já to spíše vnímám tak, že je to ocenění práce celého našeho realizačního týmu a celého ženského úseku Slovanu,“ konstatoval.

V kategorii Talent roku 2025 skončila liberecká dorostenka a mládežnická reprezentantka Diana Šafářová bronzová. „Diana je rozhodně velkou nadějí a pro Slovan velice perspektivní fotbalistkou do A-týmu žen. Sledujeme ji delší čas, už s námi nastoupila do zimní přípravy a jeví se velice zajímavě, stejně jako další liberecký talent Rozálie Stránská,“ naznačil Kaiser, že mezi odchovankyněmi Slovanu je do budoucna kde brát.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Middelfart vs. JihlavaFotbal - - 13. 2. 2026:Middelfart vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
13. 2. 13:30
  • 3.33
  • 3.79
  • 1.82
Opava vs. KudrivkaFotbal - - 13. 2. 2026:Opava vs. Kudrivka //www.idnes.cz/sport
13. 2. 14:00
  • 2.88
  • 3.47
  • 2.10
St. Pölten vs. TáborskoFotbal - - 13. 2. 2026:St. Pölten vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 17:00
  • 1.76
  • 3.70
  • 3.65
Rennes vs. PSGFotbal - 22. kolo - 13. 2. 2026:Rennes vs. PSG //www.idnes.cz/sport
13. 2. 19:00
  • 6.52
  • 5.40
  • 1.44
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský Kabongo do Boleslavi, Tottenham odvolal trenéra

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Liberecké fotbalistky zdobí výchova reprezentantek, v lize zabojují o třetí místo

Anna Šubrtová (v modrém) z Liberce v souboji s Kateřinou Kotrčovou ze Sparty

Po desetikolové podzimní části patří libereckým fotbalistkám v osmičlenné tabulce první ligy čtvrtá příčka s jednobodovým mankem na třetí Slovácko. S tím se ale nechtějí smířit. „Ve zbytku základní...

13. února 2026

Barcelona utrpěla v prvním pohárovém semifinále debakl 0:4 od Atlétika

Fotbalisté Atlétika Madrid spokojení po vysoké pohárové výhře nad Barcelonou

Barcelona utrpěla v úvodním semifinále Španělského poháru na hřišti fotbalistů Atlétika Madrid debakl 0:4, přičemž všechny góly dostala už v prvním poločase. O obrat se budou svěřenci trenéra Hansiho...

12. února 2026  23:26

Barcelona prohrála s Paříží, po Satoranském se zranil i Veselý

Jan Veselý z FC Barcelona v ligovém zápase s Coviranem Granada

Jan Veselý rozšířil marodku basketbalistů FC Barcelona, utkání Euroligy, v němž jeho tým podlehl doma francouzskému Paris Basketball 74:85, nedohrál. Český pivot odstoupil ze zápasu ve třetí čtvrtině.

12. února 2026  23:13

Arsenal znovu ztratil, na Manchester City má už jen čtyřbodový náskok

Mikkel Damsgaard z Brentfordu stíhá Viktora Gyoekerese z Arsenalu.

Fotbalisté Arsenalu remizovali 1:1 v Brightonu a jejich náskok v čele tabulky Premier League před Manchesterem City se snížil na čtyři body.

12. února 2026  20:50,  aktualizováno  23:01

Atraktivní soupeři pro Čechy. V Lize národů narazí na Španělsko, Chorvatsko a Anglii

Los Ligy národů v Bruselu.

Náročná skupina čeká české fotbalisty po návratu do elitní divize Ligy národů. Narazí na Španělsko, úřadující mistry Evropy, Chorvatsko, s nímž se utkali v nedávné kvalifikaci o mistrovství světa, a...

12. února 2026  17:15,  aktualizováno  19:51

UEFA nesdílí Infantinův postoj. Ruské týmy se do jejích soutěží zatím nevrátí

Prezident FIFA Gianni Infantino (vlevo) se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem na...

Před několika dny návrat Ruska do mezinárodních soutěží veřejně podpořil Gianni Infantino, šéf světového fotbalu. Postoj Evropské fotbalové unie (UEFA) se ale nemění a ta návrat ruských týmů do svých...

12. února 2026  17:12

Godwin další trest od disciplinární komise nedostane, vyloučen byl chybně

Emmanuel Godwin na pardubickém tréninku

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nebude trestat pardubického Emmanuela Godwina za červenou kartu. Podle komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR byl obránce v úvodu nedělního utkání 21....

12. února 2026  16:44

Byl jsem z jednání zlomený, říká brankář Andrew. Největší fanynka je nadšená

Oliver Velich se snaží prostřelit českobudějovického brankáře Colina Andrewa.

Více než měsíc se táhla jednání o jeho přestupu. Chvíli už to vypadalo, že odejde. Pak zase změna. „Byl jsem z toho už zlomený,“ líčí jednadvacetiletý brankář. Colin Andrew nakonec zamířil z Českých...

12. února 2026

Šulc je bojovník, chválí ředitel Lyonu. Nečekal, že se adaptuje tak rychle

Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku.

Nejsou to jen fanoušci, které svými výkony ve Francii udivuje. Pavel Šulc pochopitelně dělá radost i vedení Lyonu, jež za českého fotbalistu bez bonusů zaplatilo necelých 200 milionů korun. „Věděli...

12. února 2026  14:19

Poslední tým ligy potvrdil trenéra. Duklu povede prvoligový debutant Šustr

Trenér Pavel Šustr.

Fotbalisty pražské Dukly povede trenér Pavel Šustr. Pro jednapadesátiletého bývalého obránce to bude premiérové angažmá v první lize, k poslednímu týmu nejvyšší soutěže se přesunul od české...

12. února 2026  12:26,  aktualizováno  13:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Stovky lístků za trojnásobek. Fotbalová asociace bojuje před baráží s překupníky

Čeští fotbalisté před utkáním s Gibraltarem.

Nedávno se s podobnou situací potýkala Slavia, teď pro změnu česká fotbalová asociace. Ta po zahájení předprodeje vstupenek na březnové zápasy národního týmu v baráži o mistrovství světa odhalila...

12. února 2026  13:42

Reprezentační brankář míří z Budějovic do Zbrojovky. Zazářil před rokem se Spartou

Brankář Budějovic Colin Andrew sklízí pochvaly od spoluhráčů v utkání proti...

Dlouho se o této změně mluvilo a jednalo. Krátce před koncem přestupního období na ni došlo. Talentovaný brankář a člen reprezentačního výběru do 21 let Colin Andrew se přesouvá z Českých Budějovic...

12. února 2026  9:10,  aktualizováno  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.