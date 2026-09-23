Liberecké fotbalistky zaskočily ve druhém předkole Evropského poháru Rosenborg

Severočešky startují v soutěžích UEFA poprvé. V minulém předkole při pohárové premiéře vyřadily Sarajevo a dnes nečekaně dobře vstoupily do dvojzápasu s papírově mnohem silnějším soupeřem. Rosenborg sice více držel míč, ale v koncovce si počínal lépe Liberec. Ve 33. minutě propálila hradbu těl před sebou Truxová.
Norský favorit, který v minulosti zasáhl i do Ligy mistryň, stihl o chvíli později odpovědět, ale přelom poločasů nezvládl. V nastavení úvodního dějství lehce tečovala centr Truxová a dala druhý gól. Necelou minutu po změně stran přidala pojistku Vithová. Outsider pak už v Ústí nad Labem, kde kvůli nevyhovujícímu stadionu pro poháry našel azyl, nečekaný náskok udržel.
Do 2. předkola dnes vstupuje i zbylý český zástupce v soutěži Sparta. Její pražský rival Slavia z pohárů již v kvalifikaci nečekaně vypadla.
Evropský pohár fotbalistek
Úvodní utkání 2. předkola v Ústí nad Labem
Slovan Liberec - Rosenborg Trondheim 3:1 (2:1)
Sestava Liberce: Kroupová - Košíková (67. Stránská), Krejčířová, Dědinová, Šafářová - Truxová, Šubrtová (87. Buryanová), Ferencová (87. Jakubů) - Hlouchová (78. Marcinková), Skálová, Vithová (67. Rumančíková). Trenér: Kaiser.