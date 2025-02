Sparta už je můj domov. A teď chci zvednout nad hlavu trofej, hlásí Changová

Nyní načíná třetí rok v pražské Spartě. A do ligového jara, které odstartují sparťanky v neděli 9. března, tedy přesně za tři týdny, vstoupí s jasným cílem: Pomoci týmu získat po třech vyprahlých letech opět trofej. Titul, anebo domácí pohár.

V březnu 2023 rozhodla jediným gólem derby Sparty proti Slavii (1:0) na pražské Letné. A její táta Fred Chang, který kdysi jako teenager uprchl ze Severní Koreje do USA, se na tribuně dmul pýchou.

Sparťanky se tehdy vyhouply do čela tabulky. Jenže v dalších dvou derby v rámci nadstavby prohrály se Slavií 0:2 a 0:1. Titul byl fuč. Poslední tři roky juchaly pokaždé slávistky. „Rivalita v derby je obrovská. Ale loni na podzim jsme vyhrály jasně 5:1! Tohle je Sparta, jsme zpět,“ říká Changová ve videu na Sparta TV.

Lauren Changová ze Sparty uniká Martině Šurnovské ze Slavie během derby na Letné.

Její tým má v čele tabulky tříbodový náskok před Slavií. Jenže na programu jsou ještě tři derby: 29. března a pak dvakrát v nadstavbě. „Bohužel od té doby, co jsem do Sparty přišla, tak se nám získat titul nepodařilo,“ mrzí 26letou útočnici z americké Atlanty.

Leden 2022. Mrazivá Praha. A Changová, která dosud kopala v univerzitním týmu a na tréninky chodila jen v šortkách a tričku, dorazila do Česka, aby zde podepsala první profesionální smlouvu. Přiznává, že to byl šok. Nejen počasí.

„Prvních šest měsíců jsem byla jediná cizinka v týmu. Nejdřív mi připadalo, že se na hřišti se spoluhráčkami míjíme. Musela jsem bojovat i s jazykovou bariérou.“

A co dnes?

Roztomile prolíná angličtinu s češtinou. Obstojně zvládá i obtížné „ř“. První věta? „Bolí mě nohy,“ vzpomíná. Nový jazyk jí přinesl i pár úsměvných momentů, třeba když namísto oblíbené cukrárny chtěla jít do oblíbené šukárny.

Zahajovací sestava Sparty v derby

Procházky, kavárny, knihovny, to je její. Českou metropoli si oblíbila. „Už je to můj domov - Sparta i Praha. Úžasné město, nejlepší k životu v Evropě. Mám kamaráda ze Slovenska a děláme si srandu, že nás musí pohřbít v Praze. Chceme tu být napořád. Když se vrátím do USA, už se tam cítím jako na návštěvě a občas mě napadá, že už se zas těším domů. Do Prahy.“

Na trávníku si pozvolna zvyká na novou roli. Často naskakuje do zápasů z lavičky - v předkole Ligy mistryň proti Linköpingu (3:1) a FC Paříž (0:2) i ve zmíněném vítězném derby (5:1), kdy si střihla na těžkém terénu na pražském Proseku dvacet minut.

„Musíte v hlavě přepnout: Ok, teď to nemůžu ovlivnit na hřišti, ale můžu tým podporovat z lavičky, povzbuzovat u lajny nebo přinést pití. Někdy musíte sami sebe upozadit. Fotbal je týmový sport,“ má jasno.

„Hlavně chceme letos zvednout nad hlavu trofej. To by byla krásná tečka za mou kariérou ve Spartě.“