České fotbalistky slaví první výhru v boji o mistrovství světa. Albánii daly pět gólů

  20:19
Jasná záležitost. České fotbalistky ve druhém utkání skupiny Ligy národů B, která je zároveň i kvalifikací na mistrovství světa 2027, vyhrály v Albánii 5:1. Po úterní domácí remíze s Walesem 2:2 si tak připsaly první tři body do tabulky. Po dvou gólech daly Khýrová a Cvrčková, jednou se trefila Černá. Tabulku skupiny B1 vede nyní díky lepšímu skóre Wales, který pokořil Černou Horu 6:1.

České fotbalistky slaví gól do sítě Chorvatska v utkání Ligy národů žen. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Výjimečný zápas odehrála kapitánka Klára Cahynová. Její 126.utkání v reprezentaci znamená nový rekord v počtu startů v národním týmu. Záložnice Realu Sociedad, která v Česku hrála ligu za Slovácko a Slavii, překonala Lucii Martínkovou. Současná trenérka Prague Raptors, vedoucího týmu druhé ligy žen, má startů 125. O jeden méně mají Petr Čech a Petra Bertholdová.

Trenérka Jitka Klimková udělala ve srovnání s úterním zápasem v Uherském Hradišti jedinou změnu v sestavě: v útoku nahradila Poláškovou z Norimberku slávistka Cvrčková. Ta už na konci první čtvrthodiny využila chybu v domácí rozehrávce. Z hranice šestnáctky vstřelila svůj druhý gól v reprezentaci a první po pěti letech.

Už za tři minuty ale Berishová z dálky překonala gólmanku Lukášovou, která dostala znovu důvěru, přestože Votíková už po odpykání trestu mohla nastoupit.

Ještě do přestávky vrátila Češkám vedení Khýrová a opět povedenou střelou z dálky. A stala se dle hlasování fanoušků Hráčkou utkání. Na stejném stadionu loni v červnu rozhodla v poslední minutě o výhře 2:1 v Lize národů.

Po změně stran dostala Černá po autovém vhazování hodně místa a zamířila přesně ke vzdálenější tyči. Parádní trefa! Pro rodačku z Kalifornie to byl čtvrtý gól v mezistátních zápasech.

Gól Franny Černé na 3:1:

Jednoznačný průběh korunovala Khýrová svou druhou brankou v utkání a dvanáctou v reprezentační kariéře a podruhé se trefila i Cvrčková.

Češky vyhrály stejným výsledkem jako loni v Českých Budějovicích a z vítězství se radovaly poprvé po čtyřech zápasech. Příští utkání sehrají 14. dubna v Chomutově s Černou Horou a o čtyři dny později narazí na stejného soupeře v Nikšiči.

Fotbalistky začaly boj o postup na MS remízou s Walesem, o výhru přišly v závěru

Ani vítěz čtyřčlenné skupiny nemá zajištěn přímý postup na mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce v Brazílii. Ale hraje se o co nejlepší pozici pro baráž, do níž se kvalifikují první tři týmy. Čím výše postavený tým v tabulce je, tím schůdnějšího dostane pro baráž soupeře.

Kvalifikace mistrovství světa fotbalistek

Skupina B1

Albánie - Česko 1:5 (1:2)
Branky: 17. F. Berishová - 14. a 68. Cvrčková, 37. a 62. Khýrová, 50. Černá.

Sestava ČR: Lukášová - Stárová, Sonntagová, Pochmanová, Bartoňová (86. Veselá) - Krejčiříková, Cahynová, Černá (57. Dubcová) - Žufánková (57. Polášková), Cvrčková (86. Šubrtová) , Khýrová (77. Střížová). Trenérka: Klimková.

Wales - Černá Hora 6:1 (5:0)

Tabulka:

1.Wales21108:34
2.Česko21107:34
3.Albánie21013:63
4.Černá Hora20022:80
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

