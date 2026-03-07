České fotbalistky slaví první výhru v boji o mistrovství světa. Albánii daly pět gólů

Výjimečný zápas odehrála kapitánka Klára Cahynová. Její 126.utkání v reprezentaci znamená nový rekord v počtu startů v národním týmu. Záložnice Realu Sociedad, která v Česku hrála ligu za Slovácko a Slavii, překonala Lucii Martínkovou. Současná trenérka Prague Raptors, vedoucího týmu druhé ligy žen, má startů 125. O jeden méně mají Petr Čech a Petra Bertholdová.
Trenérka Jitka Klimková udělala ve srovnání s úterním zápasem v Uherském Hradišti jedinou změnu v sestavě: v útoku nahradila Poláškovou z Norimberku slávistka Cvrčková. Ta už na konci první čtvrthodiny využila chybu v domácí rozehrávce. Z hranice šestnáctky vstřelila svůj druhý gól v reprezentaci a první po pěti letech.
Už za tři minuty ale Berishová z dálky překonala gólmanku Lukášovou, která dostala znovu důvěru, přestože Votíková už po odpykání trestu mohla nastoupit.
Ještě do přestávky vrátila Češkám vedení Khýrová a opět povedenou střelou z dálky. A stala se dle hlasování fanoušků Hráčkou utkání. Na stejném stadionu loni v červnu rozhodla v poslední minutě o výhře 2:1 v Lize národů.
Po změně stran dostala Černá po autovém vhazování hodně místa a zamířila přesně ke vzdálenější tyči. Parádní trefa! Pro rodačku z Kalifornie to byl čtvrtý gól v mezistátních zápasech.
Gól Franny Černé na 3:1:
Jednoznačný průběh korunovala Khýrová svou druhou brankou v utkání a dvanáctou v reprezentační kariéře a podruhé se trefila i Cvrčková.
Češky vyhrály stejným výsledkem jako loni v Českých Budějovicích a z vítězství se radovaly poprvé po čtyřech zápasech. Příští utkání sehrají 14. dubna v Chomutově s Černou Horou a o čtyři dny později narazí na stejného soupeře v Nikšiči.
Ani vítěz čtyřčlenné skupiny nemá zajištěn přímý postup na mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce v Brazílii. Ale hraje se o co nejlepší pozici pro baráž, do níž se kvalifikují první tři týmy. Čím výše postavený tým v tabulce je, tím schůdnějšího dostane pro baráž soupeře.
Kvalifikace mistrovství světa fotbalistek
Skupina B1
Albánie - Česko 1:5 (1:2)
Sestava ČR: Lukášová - Stárová, Sonntagová, Pochmanová, Bartoňová (86. Veselá) - Krejčiříková, Cahynová, Černá (57. Dubcová) - Žufánková (57. Polášková), Cvrčková (86. Šubrtová) , Khýrová (77. Střížová). Trenérka: Klimková.
Wales - Černá Hora 6:1 (5:0)
Tabulka:
|1.
|Wales
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|2.
|Česko
|2
|1
|1
|0
|7:3
|4
|3.
|Albánie
|2
|1
|0
|1
|3:6
|3
|4.
|Černá Hora
|2
|0
|0
|2
|2:8
|0