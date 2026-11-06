Slávistka Cvrčková před derby: Děda-sparťan do Edenu nevkročí, ale teď bude fandit mně

„Derby je vždycky výjimečné, nemůžeme se dočkat. Navíc hrajeme doma v Horních Měcholupech a bude vyprodáno,“ říká pětadvacetiletá útočnice, která věří, že se svým týmem získá po roční pauze zpět titul.
Nakročeno mají sešívaná děvčata parádně: před posledním kolem podzimu vedou ligovou tabulku o šest bodů před Spartou. Zatímco slávistky dosud neztratily ani bod, sparťanky padly v derby (1:2) a proti Plzni (2:3).
V rozhovoru pro další díl série Dvě tváře, jedna síla promluvila Cvrčková nejen o fotbale, ale také o studiu, práci či o dědovi, který je celoživotním sparťanem.
Slavia – Sparta
Co tedy děda říká na to, že jeho vnučka hraje za Slavii?
Přiznávám, že po mém přestupu do Slavie nebyl úplně šťastný. Děda je ohromný fotbalový fanoušek, vždy mě podporoval a dával mi i peníze na kopačky. Hodně mi fandí a vždycky jsem byla a jsem jeho miláček. Jen ta Slavia ho trápí! Po přestupu mi řekl, že už se na mě nikdy nepůjde podívat, že jsem ho zklamala.
Až tak? Ale naštvaný asi nevydržel dlouho.
Nevydržel. Už zase chodí na zápasy. Když hrajeme derby, tak je to pro něj složitější. Fandí mně i Spartě. To znamená, že se raduje, když dají gól sparťanky a pak když dám gól já.
A do Edenu už si cestu našel?
Kdepak. Nečekala jsem, že bude tak moc zásadový, ale do Edenu prostě nevkročí.
Pošťuchujete se kvůli tomu doma dodnes?
Pořád! Když přijedu za ním, schválně mi dá kávu do sparťanského hrníčku. Ale my jsme mu zase dali na tapetu telefonu moji fotku ve slávistickém dresu a on neví, jak to dát pryč.
Reprezentace je ale něco jiného.
Na reprezentační zápasy chodí vždycky. Je hrozně hrdý, že jeho vnučka stojí na hřišti a hraje hymna. To je něco, co ho vždycky dohání k slzám.
Celá vaše rodina je sportovně založená, že?
Přesně tak. Brácha hrál fotbal a teď dělá rekreačně triatlon. My jsme rodina sporťáků, takže spolu trávíme společný čas především při sportu. Chodíme na badminton, volejbal nebo plážový volejbal. Musíme ale vždy složit týmy tak, aby to bylo fér. My jsme s tátou hodně soutěživí, zatímco máma moc ne. Takže většinou nikdo nechce být v týmu s mámou. Je to vždycky hodně vypjaté, ale zároveň také sranda.
Jak jste vlastně s fotbalem začínala?
V naší rodině hrál fotbal táta a pak také můj o dva roky starší brácha. Nejdříve jsem se s nimi chodila dívat na tréninky a hrozně se mi líbilo, jak kopou do balónu, běhají, střílejí. Později, to mi byly asi čtyři roky, mě trenér bráchy vyzval, jestli se nechci zkusit přidat. Tak jsem šla a už jsem na zeleném fotbalovém trávníku zůstala až doposud.
Byla jste tedy spíš takový kluk?
Je to tak, jedno období jsem chtěla vypadat jako děda, tak jsem se sama ostříhala dohola, protože on už tehdy neměl vlasy. Holčička jsem začala být asi ve dvanácti. Začala jsem nosit šaty a také jsem se začala trochu malovat. V klučičím kolektivu mě to vždy strašně bavilo. Mám tři bratrance a jednoho bráchu, takže jsem s nimi dělala všechny neplechy a „klučičárny“. V téhle partě jsem byla jediná holka. Babičky ze mě chtěly tanečnici nebo gymnastku. To se ale úplně nepovedlo. Ale se všemi z rodiny mám dál super vztahy, chodí fandit na každý zápas.
Rodiče prý tráví hodně času na kole, což není úplně váš koníček.
Naši cyklistiku milují. Už od mého útlého mládí jsme jezdili na vodu a právě na kola. Byla jsem ale nejmladší v partě a po desítkách kilometrů, když jsem pořád někam musela šlapat, jsem toho měla plné zuby. Pamatuji se, že jsem hrozně brečela. Každý rok jsme jeli na týden do Třeboně pod stany a každý den jsme někam vyjížděli za dobrodružstvím a sbírali jsme kilometry. Od té doby kolo nesnáším. (smích)
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A jak zvládáte spojit fotbal a studium?
Studuji obor „Sport a zdraví“, už jsem dokončila bakaláře a jsem na magisterském studiu. Pravda je, že teď bych měla psát diplomovou práci, ale nějak na to není čas. Tak uvidíme, jak to dopadne.
Dnes už jste profesionální fotbalistka, jaké to bylo předtím?
Ve Spartě jsem neměla tak dobrou smlouvu, takže jsem musela pracovat, abych se uživila. Dělala jsem číšnici, balila bedny ve skladu, byla jsem asistentka ve škole, pracovala jsem v Niku. Dělala jsem toho hodně. Někde jsem si na bydlení v Praze vydělat musela.
Přestup ze Sparty do Slavie musel být emočně docela náročný.
To teda! Ve Spartě jsem hrála asi dvanáct let, možná i víc. Nebyla jsem jediná, pro kterou to tam bylo tentokrát z mnoha důvodů hodně těžké. Půl roku jsem jen trénovala a seděla na lavičce. Nebyla jsem ani v základu. Když přišla nabídka ze Slavie, tak jsem na ni kývla. Byl to těžký krok, ale jsem ráda, že jsem ho udělala.
Teď vás čeká derby, na jaké vzpomínáte nejradši?
Asi na derby, které jsme loni v květnu vyhráli v Edenu 5:0 a pak slavili double. Když jsem dala krásný gól a na lavičce soupeřů seděl trenér, kvůli kterému jsem u fotbalu nebyla dlouho šťastná, bylo to takové zadostiučinění. Prožívala jsem to s Barborou Polcarovou, protože to měla dost podobně. Když jsme pak spolu vyhrály ještě na Edenu, byl to asi nejhezčí zápas.
Ten nejhezčí vás snad ještě čeká. Jaký máte fotbalový sen?
Chtěla bych si zahrát v zahraničí. Samozřejmě kvůli fotbalu, ale také kvůli životním zkušenostem. Tady mám rodinu, to je jistota. V zahraničí se musíte osamostatnit a jste na všechno úplně sama. Taky se zdokonalujete v cizích jazycích... Teď ale žiju hlavně Slavií. Těším se na derby a naše fanoušky a fanynky. A mám radost z toho, kolik malých holek dnes hraje fotbal.
Máte pro ně nějaký vzkaz?
Ať jdou za svými sny. Ženy toho dokážou hodně, tak ať dělají to, co chtějí a co jim dělá radost.