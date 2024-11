Portugalky? Teď s nimi kamarádit nebudu, říká Cahynová před baráží o Euro

Přes tři roky kope ve Španělsku. V létě přestoupila ze Sevilly do Realu Sociedad, nyní čtvrtého týmu tabulky. Patří tu mezi opory, stejně jako v reprezentaci, kterou čeká úvodní zápas baráže proti Portugalkám.

„Věřím, že si odtud odvezeme dobrý výsledek do odvety v teplicích. I když jsou Portugalky favoritky, pokusíme se je překvapit.“

Portugalsko – Česko Úvodní zápas baráže žen o postup na Euro 2025. V pátek 29. 11. od 20:45, vysílá ČT Sport.

Na hřišti se potkáte i se spoluhráčkou z klubu Andreiou Jacinto. Proběhlo nějaké špičkování?

Už jsem se s ní minulý týden před srazem nároďáku radši ani nebavila. Z portugalského týmu znám hráček víc. Třeba Dianu Gomes, s níž jsem hrála ještě na jaře v Seville. Dokonce mi psaly, zda se sejdeme na hotelu.

Souhlasila jste?

Vůbec. O tohle fakt nemám zájem. Víte, ony si myslí, že suverénně postoupí. Ale postoupíme my. Takže po návratu do klubu jim to pěkně omlátím o hlavu a pak zas budeme kamarádky.

Narazíte na podobný styl fotbalu, s nímž se setkáváte ve Španělsku?

Nejspíš ano. Řada Portugalek hraje španělskou Ligu F, která je plná krátkých přihrávek, vše s balonem, ne tolik soubojů jako třeba v Anglii. Hráčky jsou šikovné, skvěle technicky vybavené, ale i my máme kvalitní fotbalistky.

Největší hvězdou Portugalska je Kika Nazareth, záložnice Barcelony. Jak populární je ve Španělsku?

Tam ještě takové jméno nemá, přišla z Benfiky teprve v létě. A přeci jen, v Barceloně je Bonmatíová či Putellasová, obě dvojnásobné vítězky Zlatého míče. To jsou hlavní hvězdy a navíc jsou i fotbalově na lepší úrovni než Kika. Ale každopádně si na ni musíme dávat pozor.

Stadion v Portu by prý mohl být téměř vyprodaný, přes 40 tisíc diváků.

Nádhera. Bude to pro mě nezvyk. Když hrajeme na hlavním stadionu Realu Sociedad, je tam třeba 15 tisíc lidí, před pár týdny na baskické derby proti Bilbau dorazilo 12 tisíc diváků, navíc jsme 1:0 vyhrály, takže skvělý zážitek se vším všudy. Tady bude ještě daleko lepší kulisa, moc se těším. Ani Portugalky na takovou atmosféru nejsou zvyklé. Na holky z Benfiky ani Sportingu Lisabon tolik fanoušků nechodí.

Mohlo by jim to svázat nohy?

Kéž by. Snad dáme rychlý gól a rázem ony budou pod tlakem. Možná mají v hlavách, že když sem přivedli tolik fanoušků, musí se ukázat a vyhrát. Víme, jak na ně. A nemáme co ztratit.