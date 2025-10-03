Fotbalistka Svitková je těhotná. Opora Slavie přerušuje kariéru

Lucie Macháčová
  19:20
Nejlepší hráčka i střelkyně loňské sezony české ligy si dá od fotbalu pauzu. Tahounka Slavie a české reprezentace Kateřina Svitková je těhotná a přerušuje kariéru. Podle informací iDNES.cz se po porodu plánuje k fotbalu vrátit.

Kateřina Svitková, záložnice Slavie | foto: Petr Topič/MAFRA

Svitková, 29letá rodačka z Plzně, vyhlíží nové životní období. V srpnu přitom prodloužila ve Slavii smlouvu do roku 2029.

Jde o první těhotnou fotbalistku české ligy, která má zároveň profesionální smlouvu. Připomeňme, že fotbalistky Sparty a Slavie fungují v profesionálních podmínkách.

Poslední zápas odehrála Svitková 30. srpna, kdy slávistky ve 2. předkole Ligy mistryň podlehly norské Valerenze Oslo 0:4. Namísto Ligy mistryň tak vyhlížejí novou soutěž Evropský pohár.

V sobotu od 11:00 hrají derby na pražském Proseku proti Spartě, na níž ztrácejí dva body. Ve středu pak hostí v Radotíně v Evropském poháru Austrii Vídeň. Vše už bez Svitkové na hřišti.

V loňské sezoně byla rodačka z Plzně nejlepší střelkyní ligy. A také nejlepší střelkyní Ligy národů B, v níž dala za reprezentaci pět gólů. V říjnu si české fotbalistky zahrají baráž o postup do Ligy národů A: 24. října na Slovácku a o čtyři dny později ve Vídni.

S fotbalem začala v sedmi letech v týmu SK Rapid Plzeň. Odmalička ji to táhlo dopředu, střílela góly. První ligový dala v dresu Viktorie Plzeň proti Teplicím. A v roce 2013 (coby Talent roku) přestoupila do Slavie. Sedm let, čtyři tituly i čtvrtfinále Ligy mistryň, v němž se trefila do sítě Bayernu Mnichov (1:1).

V roce 2020 se tak stěhovala do West Hamu. Stala se první profesionální českou fotbalistkou v Anglii. Odehrála 35 zápasů a dala pět gólů, než si splnila sen a přestoupila do Chelsea. Jenže zejména kvůli zdravotním problémům toho moc neodkopala. Loni na jaře se tedy vrátila do Slavie. Nejprve na hostování, po půl roce na přestup. A v květnu se slávistkami obhájila mistrovský double.

Zároveň je k vidění v televizním studium. Je expertkou na Premier League na stanici Canal+ Sport a spolupracuje rovněž s Českou televizí. V úterý bude ve studiu při zápase Ligy mistryň mezi Arsenalem a OL Lyonnes.

Už za pár měsíců ale bude mít jiné než fotbalové starosti a radosti.

