Gólový taneček? Chtěla jsem napodobit Šulce, říká Svitková. A láká do Teplic

Nejen že už je ostřílenou televizní expertkou, ale zůstává i expertkou na góly ve velkých zápasech české reprezentace. Skórovala v baráži o postup na mistrovství Evropy 2022. Tenkrát to o fous nevyšlo. České fotbalistky po remízách 1:1 padly se Švýcarskem 2:3 na penalty. „Takové zklamání už nechceme zažít.“

Opět 1:1. Ale dobrý výsledek do domácí odvety, ne?

Na jednu stranu ano, Portugalky byly lepší, měly častěji balon, ale chtěly jsme tu vyhrát, šance jsme měly. Takhle doufáme, že to zvládneme v Teplicích. Snad je doma víc zatlačíme. Přece jen jsme byly z to trochu vyjukané, hrát před tolika diváky. Takovou atmosféru nikdo z nás nezažil.

Přes 40 tisíc diváků.

Neskutečné. Rekord v ženském fotbale v Portugalsku. Nejvíc jsem si to užila, jakmile jsem poprvé vstoupila na trávník. Při hře už to tolik nevnímáte. A když jsem šla kopat první roh a diváci bučeli, nakoplo mě to. Řekla jsem si: Jen si bučte, já vám ukážu. No a vidíte, jak to dopadlo. Jsem ráda, že se naše bojovnost vyplatila, ale pořád jsme v půlce cesty.

V létě jste rozhodla o výhře 2:1 proti Španělsku, mistryním světa. Jaký gól byl důležitější?

Tenhle, jde o hodně. Proti Španělkám už jsme tušili, že i v případě výhry nejspíš sestoupíme do Ligy národů B, což se stalo. Ale každý gól za národní tým se cení. A pozor, vždycky je to práce celého týmu. Tentokrát přišel skvělý centr zprava od Gabči Šlajsové. Jen jsem potřebovala na něj dobře naskočit a trefit ho.

A pak jste utíkala slavit k lavičce.

Už před zápasem jsem říkala holkám: Jestli dám gól, udělám to, co Pavel Šulc ve čtvrtek v zápase Viktorky Plzeň proti Dynamu Kyjev. Takový gólový taneček. Jen škoda, že jsme hned na začátku druhé půle inkasovaly.

Co se stalo?

Nechápu to, musíme si to rozebrat, proč tam Kika Nazarethová dostala tolik prostoru. Špatný vstup do poločasu, přitom jsme dost zkušené. Mrzí, když dostanete gól chvíli poté, co vyjdete z kabin. Ale pak už jsme zápas ubránily dobře. Teď to musíme doma dotáhnout.

Jak byste pozvala fanoušky na odvetu do Teplic?

Myslím, že v Portu byl k vidění atraktivní zápas, šance na obou stranách. Takže se přijďte podívat, podpořit nás a snad budeme pak všichni společně slavit postup na Euro.