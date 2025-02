Hattrick? Snad příště. Fanoušci? Skvělí. Svitková s Bartoňovou po výhře nad Albánií

A pak vedle sebe usedly na tiskové konferenci.

Liga odstartuje až příští týden, ale tahle reprezentační předehra vyšla náramně - 4:0 proti Chorvatsku, 5:1 proti Albánii. I když jste prohrávali.

Svitková: Chceme tuto skupinu za každou cenu vyhrát, což ale neznamená, že to bude jednoduché. Otočili jsme to, což dokázalo náš týmový duch.

Bartoňová: Zápas jsme zvládli. Dodá nám to sílu a sebevědomí. Víme, že umíme otočit i zápasy, které se pro nás nevyvíjejí ideálně.



Proč to nešlo hned?

Bartoňová: Šance jsme měli. Pak jsem se tam právě já přichomýtla k penaltě. Šla jsme tam nešikovně, nalítla na soupeřku, jednoznačná penalta. Pak jsem to chtěla odčinit. Mám teď pod novou trenérkou ofenzivnější úkoly, když jdeme dopředu, vysouvám se z krajní obránkyně na křídlo. Dva góly jsou odměna.

Kateřino, i vy jste se trefila dvakrát. Myslela jste na hattrick?

Svitková: Měla jsem k němu blízko, šance byly. Už ve druhé minutě jsem mohla po nůžkách poslat tým do vedení, ale trochu mi to sjelo. Škoda. Od té doby, co jsem se vrátila po zranění, mi hattrick není přán. Snad příště, snad už to prolomím.

Na oba góly vám nahrála zleva Michaela Khýrová.

Svitková: Mám pocit, že tvoříme nebezpečné duo. Sedí nám to, víme o sobě. A věřím, že až se ještě více sehrajeme jako celý tým pod novým realizákem, bude to ještě lepší.

Bartoňová: V Lize B musíme hrát ofenzivní fotbal, získat správné návyky, abychom mohli předvádět stejně ofenzivní hru i o třídu výš a nabídnout divákům ještě lepší kombinační fotbal.



Góly českých fotbalistek proti Albánii:

Na Střelecký ostrov do Budějovic jich přišlo přes dva tisíce.

Svitková: Atmosféra byla fantastická, lidi fandili, vnímali jsme to. Moc děkujeme, i za podporu po zápase.

Bartoňová: Chci pozvat diváky na příští domácí zápasy proti Ukrajině a Chorvatsku, kdy už by tráva měla být v kondici. Snad přidáme hezké akce a góly.

Fotbalistky slaví s fanoušky v Českých Budějovicích po výhře 5:1 nad Albánií.

Evo, vy jste přesně před rokem 25. února 2024 dala asi nejhezčí gól kariéry: kung-fu kop á la Zlatan Ibrahimovič. Pamatujete?

Bartoňová: No jo, v přípravě s Jižní Koreou. To už je fakt rok? Ani jsem netušila, že mám výročí. Kolikátého že je? Asi je 25. únor můj šťastný den. Ale mě těší každý gól. A třeba dneska ten druhý gól – z voleje levačkou, svou slabší nohou – si taky budu pamatovat.

Katko, v příštím zápase 4. dubna proti Ukrajině se můžete stát první hráčkou české historie, která dá gól v pěti reprezentačních utkáních v řadě. Předpokládám, že pokud by byla penalta, půjdete na ni tentokrát vy. A ne Eva.

Bartoňová: To jí nedovolím! (směje se) No tak asi jo, dobře.

Svitková: Víte co, tohle pro mě nejsou klíčové statistiky. Přiznávám, že sleduju žebříček historických gólů, ale série ne. Za góly jsem vděčná, v posledních zápasech mi to tam pokaždé spadlo. Hlavně ať vyhrajeme. Ukrajinky taky oba své zápasy zvládly, půjde o první místo tabulky, bude to boj.