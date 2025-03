Zklamaná Svitková: Výhru jsme si zasloužily. Rozhodčí? Nechápala jsem

Nejdřív se už převlečená do béžové teplákovky utíkala přivítat s rodiči, kteří jí fandili na tribuně v Edenu. A pak se rozpovídala o zápase, který ji bude dlouho mrzet.

Ano, zbývají ještě dvě derby, ale slávistky měly v Edenu blízko ke třem bodům. Nakonec berou jen jeden. Sparta je tak nadále s tříbodovým náskokem v čele tabulky.

Remíza je pro vás málo, že?

Jednoznačně. Celý zápas jsme dominovaly, ukazovaly, kdo je na balonu lepší. Bohužel těch neproměněných šancí bylo moc. I já jsem jich tam pár měla.

Hodně emocí vzbudila zrušená penalta. Co se tam stalo?

Nechápu, proč rozhodčí odpískala penaltu ještě dřív, než byla akce dohraná. Vždyť tam byl VAR, tak to mohla nechat. Já byla sama před brankářkou na malém vápně. Jasně, nikdo neví, jak by to dopadlo, kdyby to nechala doběhnout. No a pak nakonec penaltu zruší.

Penalta podle vás byla?

Nepřišlo mi to. Spíš jsem tu situaci ze hřiště viděla tak, že Anet (Dědinová) měla ruku u těla. Neprotestovala jsem kvůli penaltě, štvalo mě, že rozhodčí zbytečně akci přerušila.

A pak jste dostala žlutou kartu.

To jsem taky nepochopila. Jo, něco jsem rozhodčí řekla. Ale ona už tu kartu vytahovala ve chvíli, kdy jsem k ní běžela.

Těšit vás může alespoň dobrý týmový výkon. Na podzim jste v derby na Proseku prohrály 1:5.

Zápas mě bavil, byly tam ostré souboje i pěkné akce. Naše přechodová fáze byla skvělá, i okolo vápna se nám dařilo, ale zakončení bylo rozhodující.

Do Edenu dorazilo téměř šest tisíc diváků.

Musím jim moc poděkovat. Atmosféra byla neskutečná, slyšely jsme je po celý zápas. Jen škoda, že jsme divákům nedaly vítězství, zasloužili si to.

Co zlepšit pro příští derby?

Hlavně zakončení, když budeme proměňovat šance, klidně můžeme obě zbývající derby vyhrát.

Ale vám to střílí náramně. Jste se 13 góly nejlepší střelkyní ligy.

Myslím, že mi to vždycky střílelo. Jen jsem kvůli zranění rok a půl nehrála, takže bylo jasné, že mi chvíli potrvá, než se dostanu do formy. Ale ještě rozhodně nejsem tam, kde jsem byla, než jsem odcházela do Anglie.