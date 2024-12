Svitková: Chyběl kousek. Když nevyšlo Euro, popereme se o mistrovství světa

„Do zápasu jsme vstoupili s nervozitou a strachem, ale pak se holky rozjely. Můžu je jen pochválit. Portugalky mají výborné mužstvo, kvalitní, běhavé, rychlostní typy hráček a my proti nim odehráli dobrý zápas. Co dál? Končí mi smlouva a pokračovat nebudu, je to definitivní. Mám krásné vzpomínky. Objeli jsme velké turnaje, hráli proti USA, Anglii, Austrálii, Kanadě. Chybělo jen postoupit na velký turnaj, což byl náš cíl.“