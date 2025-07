„Na jednom z prvních zápasů byli i moji rodiče. Odjížděli s brekem. Když to všechno viděli a slyšeli, tak mě mamka už nechtěla na fotbal nikdy pustit,“ tvrdí 24letá sudí pocházející z Hradiště u Písku, která v Budějovicích finišuje studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Jednou zřejmě bude učitelkou a možná i mezinárodní rozhodčí.

Měla jste někdy sen, že budete fotbalová rozhodčí?

Ne. Od dvou let sportuji, zkusila jsem si hodně sportů. Bohužel v sedmnácti jsem měla při fotbale těžký úraz kolene, kdy jsem si v zápase v Kaplici přetrhala všechny vazy v koleni. Byl to masakr. Navíc mě tehdy neodvezla záchranka z fotbalu poprvé. Jsem z doktorské rodiny a rodiče už nechtěli, abych dál hrála fotbal. Díky Vratislavu Peklovi jsem začala s trénováním, díky němu ve fotbale vůbec jsem. Patří mu velký dík, stejně jako Michalu Řezáčovi.

Stát u střídačky vás tolik nebavilo. Potřebovala jste být ve hře?

Přesně tak. Začala jsem s pískáním poměrně rychle po úrazu, stejný rok, jako bylo to zranění. Nadchlo mě to. Fotbal je součást mého života, akorát jsem si v něm našla jinou pozici, jiné místo.

Holky hrají taky Letní seriál MF DNES přibližuje, jak stoupá zájem a úroveň ženského sportu. Ukazuje jeho situaci, budoucnost či odlišnosti v jednotlivých sportech. Přináší zajímavosti a příběhy těch, kdo s ním mají zkušenosti. 4. díl: fotbalová rozhodčí Již vyšlo: fotbal, hokej, bojové sporty Příště: další sporty a zahraničí

Vybavíte si pocity před prvním odpískaným zápasem?

Ano. Už předtím jsem jezdila na lajnu se zkušeným rozhodčím Zdeňkem Štěrbou. Pak jsem v čerstvých osmnácti v Protivíně pískala svůj první zápas okresního přeboru. Jako asistenty jsem měla zkušené kluky z kraje. Nervózní jsem byla víc než jindy, ale kluci mi hodně pomohli a uklidnili mě.

Prožila jste krušné začátky?

Měla jsem problém dát první červenou kartu. I v tom Protivíně mi pak tehdy delegát říkal, že jsem měla dát hned asi ve druhé minutě červenou, jestli to vím. Říkám, že jo, ale měla jsem trochu blok. Později se to zlomilo. Udělila jsem ji v Semicích v zápase jejich béčka, kde měli tehdy dvě posily z áčka a já jednoho z nich vyloučila.

Od začátku jste si určila, jakým stylem budete pískat?

Ano. Jsem fanoušek toho, kdy se hra pouští, a ne všechno písknu. Snažím se toho držet. Hodně využívám ve hře výhody. Ne vždy je to ideální, je třeba najít správnou hranu, aby se utkání nezvrtlo.

Na co jste ve hře alergická?

Na zákroky, které mohou hráči ohrozit zdraví. Sama jsem po těžkém úraze a vím, jak je těžké se z toho dostat.

Co urážky?

Rozhodčí občas musí být trochu hluchý. U ženy, která řídí soutěž chlapů, dvojnásob. Někteří to nedávají a pořád si myslí, že patříme do kuchyně. Tam jsem byla několikrát poslaná a i na jiná místa. Je třeba mít nějakou hranici, ale ta se stanovuje až podle dění v zápase. Občas musíme něco přeslechnout, jinak by se kolikrát nedohrálo. Chlapi často mají předsudky, ale někdy brzy poznají, že tomu taky rozumíme, a některým z nás žen rozhodčích se i omluví. My samy hodně dřeme, abychom mohly pískat.

Kateřina Hrušková v akci.

Brala jste si to dřív osobně?

Mám výhodu, že jsem splachovací. V mládí jsem něco zažila, tak jsem odolnější. Ale pamatuji si jeden ze zápasů v začátcích v okresních soutěžích, kdy se přijeli podívat rodiče. Odjížděli s brekem, mamka řekla, že už mě na fotbal nikdy nepustí. Na tribuně toho slyšeli ještě víc. Pro mě je nejhorší, když udělám hrubou chybu. V tu chvíli vlastně přijímám nadávky ostatních. Ale umím se omluvit, když jsem udělala špatné rozhodnutí.

Padlo to na vás někdy takovým způsobem, že jste chtěla navždy odložit píšťalku?

Pískala jsem finále poháru dorostenek – Sparta proti Slavii. Na lajně jsem měla nynější ligovou asistentku Nikolu Šafránkovou. O poločase mi hodně pomohla, protože jsem poprvé řídila velké derby, byla jsem nervózní a nevěděla jsem, jestli se na hřiště vůbec vrátím. Neudělala jsem hrubou chybu, ale nebyla jsem spokojená se svým výkonem.

Jak je třeba jako sudí trénovat?

Hodně. Je to náročné. Trénujeme samy na atletickém stadionu, fotbalovém hřišti nebo v posilovně. Ostatní se na fotbal scházejí v týmu, v partě přátel. To je docela rozdíl. V zimě si musíme platit haly, atletické tunely. Neuživí nás to, naopak. Ale děláme to z lásky k fotbalu. Navíc za víkend odřídíme běžně několik utkání, zatímco hráči mají zpravidla jen jedno.

Co má mít dle vás dokonalý sudí?

Musí být výborně fyzicky připravený. Když je, může mít zpravidla dobré postavení, které je pro posouzení důležité. Dokážete pak být lépe soustředěný a to je třeba celých 90 minut. Součástí přípravy na zápas je najít ty, kteří dělají problémy. Je třeba znát dokonale pravidla. Musíte dobře spolupracovat s asistenty a vhodně komunikovat s ostatními. Ne na každého můžete mluvit stejně. Chceme i chránit hráče. A hlavně pískat ne podle pravidel, ale v duchu pravidel.

Kateřina Hrušková vylučuje jednoho ze sokolovských fotbalistů.

Řídíte zápasy žen i mužů. Musíte mít rozdílný přístup?

Určitě. Když jedu na zápasy žen a mužů, tak jsem jiná rozhodčí. Nelze to srovnávat, ale zkusila jsem si oboje i jako hráčka. Myslím si, že ženský fotbal je tvrdší. Když jde holka do souboje, tak do něj jde naplno, i kdyby si měla urvat koleno. Chlap uhne a vyhne se tomu. Ženy jsou i sprostší.

Čím si zjednáte respekt?

Snažím se dostat kapitány na svoji stranu. Přišla jsem na to, že ti mi mohou hodně pomoci. Taky se snažím jim stát při přestupcích přímo za zadkem. Vychází to z dobré fyzičky, ale pak se můžete snáz rozhodnout než někde od středového kruhu.

FOTBALONA Podcast zejména o ženském fotbale.

Je klíčová výhoda, že jste fotbal hrála a máte cit pro hru?

Ano. Neumím si to představit bez toho. Na druhou stranu znám rozhodčí, kteří ho nehráli a pískají výborně. Nicméně pomáhá to i v tom, kam letí míč, ve čtení hry, jak hráči přemýšlejí. Lépe se mi to díky tomu i komunikuje.

Co se vám nejhůř posuzuje?

Šlapáky. U toho jsem maximálně soustředěná. Udělala jsem hrubou chybu v zápase Pardubice – Hradec Králové o postup z druhé ligy žen do první. V tu chvíli jsem měla jasno o šlapáku, ale zpětně jsem pak viděla, že to bylo obráceně. V tom je úloha rozhodčího těžká. Musíte se v sekundě rozhodnout a stát si za tím. Jinak ztratíte autoritu.

Kolik zápasů jste odpískala?

Přes 500 oficiálních, k tomu řadu přípravných. Většinou pískám divizi mužů a k tomu první ligu žen. Vždy mě nadchnou cesty do zahraničí, když mám možnost se nějaké zúčastnit. Jako žen rozhodčích nás není moc, kolem 60 v republice, ale máme výbornou partu.

Váš další cíl je pozice na mezinárodní listině UEFA?

Rozhoduje o tom komise a naše výkony. Je to můj cíl a sen, dělám pro to maximum. Věřím, že si příští rok zkusím párkrát třetí ligu mužů. Chci jít postupně, ale přirozeně mě lákají přední soutěže.

Třetí liga a divize, tam nejčastěji dochází k pokusům o různá ovlivnění zápasů. Zažila jste to?

Slyšela jsem o tom, ale osobní zkušenost nemám. Nevím tedy, co je na tom pravdy. Nedokázala bych takhle přemýšlet, jsem svá. Co vidím, to pískám. Chci se ráno podívat do zrcadla s čistým svědomím.