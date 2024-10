Euro je náš sen. Fotbalistka Dubcová o baráži, gólu proti City i konci v AC Milán

Bělorusko a pak nejspíš Portugalsko. Poslední dvě překážky stojí před českými fotbalistkami, které touží poprvé v historii hrát na mistrovství Evropy. Ve Švýcarsku 2025.

„Možná je to pro naši generaci poslední šance, léta přibývají. Kolik takových šancí ještě bude? Ale právě teď cítím z našeho týmu obrovskou sílu,“ poví Dubcová.

V chorvatské Veliké Gorici, kde Češky nastoupí v pátek a v úterý proti Bělorusku, šprtá během volna i němčinu. Po pěti letech v Itálii se v létě přestěhovala do St. Pöltenu, k mistryním rakouské ligy.

Baráž na ME 2025 Zápasy s Běloruskem sehrají Češky v pátek 25. října (20:30) a v úterý 29. října (15:30). Utkání nevysílá žádná televize. Lepší tým z dvojzápasu postoupí do druhého kola baráže, kde se střetne s lepším z dvojice Portugalsko – Ázerbájdžán.

Jak se vůbec váš přestup zrodil?

Upřímně, Rakousko nebyla moje první volba. Chtěla jsem do Nizozemska. Nějak mě to tam vždycky táhlo: jak země, tak jejich ofenzivní fotbal. Jenže žádná nabídka odtud nebyla. A najednou se ozval St. Pölten, který měl enormní zájem. Prý už mě sledovali před osmi lety, když jsem byla na Slovácku.

Ale měla jste i nabídku z Česka.

Ze Sparty. Chvíli jsme nad tím uvažovala, ale rozhodla se ještě zůstat v zahraničí. Domů se jednou určitě vrátím, ale ještě je brzy. Pro St. Pölten rozhodlo i lákadlo postupu do Ligy mistryň. Klub ji hrál poslední dva roky a další postup byl blízko.

Což se povedlo. Navíc jste dostaly hodně atraktivní, ale těžkou skupinu.

No jo, vedle Hammerby ze Švédska obhájkyně z Barcelony a Manchester City, vedoucí tým anglické ligy.

Prohrály jste 2:3, ale blýskla jste se gólem. Jeden z nejhezčích v kariéře?

Asi ano, jen škoda, že z něj není aspoň bod. Vedly jsme 2:1, ale pak dostaly dva rychlé góly po našich chybách. To zamrzí. Kdy zas přijde další šance obrat takový velkoklub?

😱 Kamila Dubcová on the turn to make another St. Pölten setpiece count and lead City now 2-1!



Watch live for free on DAZN ▶️ https://t.co/dIfKpURfZv#UWCL #UWCLonDAZN pic.twitter.com/my2VhLjkvv — DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) October 16, 2024

Třeba za tři týdny proti Barceloně.

To bude něco! Nejdřív máme po repre pauze zápas s Austrií Vídeň. Druhý tým ligy, ztrácí na nás jen dva body. A pak šampionky Ligy mistryň. Na druhou stranu, právě pro tyhle velké zápasy a zážitky fotbal hrajeme.

Čím to je, že vám to teď tak střílí?

Chodím si častěji na centry, mám víc náběhů do vápna, takže i víc gólů. V AC Milán jsem dala osm branek za dva roky, teď jsem na stejném čísle.

Jaká je brazilská trenérka Liese Brancao-Ribeiro?

Vyžaduje přímočarý fotbal, po zisku míče hurá do útoku. Žádné pomalé kombinace, držení míče a obehrávání. Sice je původem Brazilka, ale už je v St. Pöltenu pár let a má v sobě spíš německou preciznost než hravost. I německy mluví dobře.

Co vy a němčina?

Bojuju. (usmívá se) Měla jsem ji na základce, ale když holky mluví rychle a s přízvukem, nestíhám. Pomáhá mi asistent, který umí anglicky, i Slovenky z našeho týmu.

V AC Milán jste byla i s Andreou Staškovou, která vyprávěla, že odchod z klubu byl pro ni vysvobozením, že tam řada věcí včetně zdravotní péče nefungovala ideálně. Máte stejnou zkušenost?

Bohužel. Velkoklub, slavné jméno, každý si představuje, jak je to v AC Milán boží. Ale realita byla jiná. Všechno není jen o penězích, ale i o správném přístupu. Procházeli jsme krizí, špatné výsledky, enormní tlak. Navíc trenér mě dával na jinou pozici, která mi neseděla. Říkala jsem si: Snad věděli, koho si přivádějí, ne? Najednou mi fotbal nedělal radost. I když po změně trenéra se to zlepšilo.

Nelitovala jste někdy přestupu do AC?

To ne. Po třech letech v Sassuolu už jsem chtěla udělat krok kupředu. Že to nevyšlo? Životní zkušenost, nevyčítám si to. Už v lednu jsem dala najevo, že chci v létě po konci smlouvy odejít a hned jsme se domluvili.

Z rušného Milána do klidného St. Pöltenu. Velká změna?

To teda. Ale já nejsem úplně městský typ, co rád chodí na kafíčka. V Rakousku je spousta parků a cyklostezek, což mi vyhovuje spíš. Dám si do uší nějaký fotbalový podcast a vyrážím na procházku.

Co vlastně studium? Už jste magistra?

Loni jsem školu dokončila. Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Trenérství a management. Jsem vděčná, že mi vyšli vstříc, i když jsem hrála v Itálii.

Kamila Dubcová a trenérka St. Pöltenu Liese Brancao-Ribeiro.

Jaké postavení má ženský fotbal v St. Pöltenu?

Stejné jako mužský. I od vedení cítíme, že si váží toho, že jejich holky jsou mistryně ligy, že jsou potřetí v řadě v základní skupině Ligy mistryň. Zápasy hrajeme na stejném stadionu jako mužský tým, v NV Areně pro 8 tisíc lidí. Loni se tu hrála jen Liga mistryň, nyní už i domácí liga. Jen proti City jsme musely nastoupit ve Vídni. Kvůli povodním. Voda se dostala do šaten, kde nyní probíhá rekonstrukce. Takže jsme na Champions League našly azyl ve Vídni.

V azylu budete hrát i s reprezentací.

Škoda, že nám vylosovali zrovna Bělorusky. Na druhou stranu je dobře známe, loni jsme je dvakrát o gól porazily. Také se hrálo v chorvatské Velké Gorici. A pokud uspějeme, tak nás nejspíš čekají Portugalky. Další soupeř, kterého jsme si nepřály, nejtěžší možný los. Ale věřím, že když odvedeme na hřišti každá sto procent, na Euro postoupíme. O tom jsem přesvědčená.

Kamila Dubcová dává penaltu proti Belgii a snižuje na 1:2.

V týmu jste čtyři hráčky působící v zahraničí - vy, Andrea Stašková, Klára Cahynová a Alena Pečková. Všechny nastupujete pravidelně, což kdysi nebývalo zvykem.

Přesně, cítím z našeho týmu velkou sílu. Na každém postu máme kvalitní hráčky s dobrou formou, Euro pořád visí ve vzduchu, moc tam chceme být, jakožto vůbec první český tým. Už před třemi lety proti Švýcarsku chyběl kousek.

Po remíze 1:1 jste vypadly na penalty.

V kabině byl hrozný smutek. Já navíc musela po hodině hry střídat kvůli zranění, tak jsem holkám při penaltách ani nemohla pomoct. Dodnes, když si na to vzpomenu, tak mě to mrzí. Navíc když se Euro konalo v Anglii.

V národním týmu patříte mezi ty zkušenější, jak vám sedí tahle role?

Nejsem zrovna typ, který by dělal v kabině proslovy a burcoval ostatní. Když za mnou přijdou mladší hráčky a zeptají se na můj názor nebo jak to funguje v zahraničí, ráda poradím. Ale pokud zájem nemají, svoje rady jim na sílu cpát nechci. Snažím se vzít na sebe zodpovědnost hlavně na hřišti, když už mám něco odkopáno.

Mimochodem, jak se má vaše sestra Michaela? Společně jste hrály za Slovácko, Slavii, Sassuolo i AC Milán.

A začínaly jsme spolu u nás v Poličné! Ségra už kariéru ukončila. Dostala sice nabídku zůstat v AC Milán jako trenérka mládeže, ale rozhodla se vrátit domů. Teď vede individuální tréninky a začíná pracovat jako nutriční poradkyně.

A tušíte, kudy se vydáte po kariéře vy?

To je snad ještě daleko. Možná trenéřina, možná práce v managementu nějakého klubu. Teď se chci hlavně fotbalem bavit, mít z něj radost. A postoupit na Euro, to je můj největší sen.