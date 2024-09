Společně do Ligy mistryň. Trenér slávistek o nové výzvě i radách od Rady

Na tribunách bude mít i rodiče ze Stružince, kde s fotbalem začínal. Taky rodinu a kamarády z Jablonce, kde skoro 30 let žije.

„Zápas roku? Nejspíš ano. Nervózní nejsem, spíš cítím správné napětí, ale v noci se budím častěji,“ přiznává dvaačtyřicetiletý Vágner, od léta nový kouč slávistických žen, zatímco sedíme v jejich útulném areálu v pražských Horních Měcholupech.

Hráčky se šourají z tréninku a fotbalový hlahol nahrazuje ostrý zvuk sekačky. Skončil poslední trénink před středeční odvetou závěrečného předkola Ligy mistryň, která rozhodne o tom, jestli české šampionky splní jeden z hlavních cílů sezony - postup do základní skupiny. První zápas? 2:2.

Máte v těchto dnech čas na svou rutinu, tedy běhání?

Právě že ne, co jsem ve Slavii, ještě jsem nevyrazil. V roce 2019 jsme byl na operaci kyčlí, mám obě umělé, takže jsem si dával stejně jen pět kilometrů, ale denně.

Hrával jste ligu za Jablonec. Ještě kopete?

Kousek od nás v Jablonci za SK Zásadu. Taková vesnička, kam mě přivedl můj kamarád Martin Kotyza, hrajeme I. B třídu. Jen už mě šoupli ze střední zálohy na stopera, jak to tak bývá.

Věděl jste už během hráčské kariéry, že budete trenérem?

Vůbec. Ale myslím, že jsem byl vůdčí typ, což mi pak pomohlo v roli trenéra. Odešel jsem na konci kariéry hrát do Německa do Neugersdorfu, pátá nejvyšší soutěž. Pak jsem u nás v Jablonci přičichl k trenéřině a s kolegou jsme se přihlásili na studium profilicence. Teď jsem vděčný, chytlo mě to.

Slavia - Galatasaray Istanbul Odveta 2. předkola Ligy mistryň ve středu od 18:00 v pražském Edenu

To bylo teď na tréninku vidět, jste ve svém živlu. Jak se odehrál váš příchod do Slavie?

Oslovili mě zrovna v období, kdy jsem zvažoval, že po skoro sedmi letech práce asistenta u Petra Rady zkusím být hlavním trenérem. Ozvala se Slavia, nová výzva, velký klub, české mistryně v posledních třech letech, pěkné zázemí tady v Měcholupech. Vše do sebe zapadlo.

Co na to trenér Rada?

Nejdřív mě nabádal: „Jirko, ještě počkej, nic nepotvrzuj.“ Vím, že pro něj nebylo snadné hledat po tolika letech nového asistenta. Zrovna jsme s Duklou postupovali z druhé do první ligy. Ale nakonec mi popřál hodně štěstí.

Petr Rada jako trenér Dukly Praha

Jakou vám dal radu na rozloučenou?

Celé roky mi dával rady a bylo jen na mně, jestli je budu přijímat, nebo mi projdou jedním uchem dovnitř a druhým ven. Třeba taktické jednání v zápase. Vždycky mi říkal: „Ty bys furt střídal, návyk z mládeže.“ Teď se snažím dát si do hlavy i opačný pohled. Dává tohle střídání smysl? Opravdu je nutné? Taky se Petr snažil přenést tlak z hráčů na sebe, strhnout pozornost. Někdy je potřeba týmu ulevit, i když fanoušci si toho většinou nevšimnou. Zdobí ho nadhled a přehled, i když je občas impulzivní.

Má pověst bouřliváka. Plukovníka, pod kterým je vojna.

Lidé ho mají v určité škatulce... Já si vážím toho, že spolu můžeme mluvit otevřeně, na rovinu. Známe se asi dvacet let, nejprve mě v Jablonci trénoval, pak si mě vytáhl k sobě. Myslím, že už jsme kamarádi. Klidně si řekneme něco ostřejšího, i když mu vykám. Pořád jsme v kontaktu. Volal mi i do Turecka, že náš zápas sledoval a gratuluje k remíze. Myslím, že kdyby zrovna nehrála Dukla domácí pohár v Ústí nad Orlicí, dorazí i na naši odvetu do Edenu.

Z Istanbulu jste si přivezli remízu 2:2. Co zlepšit v odvetě?

Finální fázi, lepší přesnost. Chceme hrát kombinačně, ale jsme teprve na začátku cesty. Taky se musíme vyvarovat nevynucených chyb, góly jsme jim nabídli po našich propadech v defenzivě. A samozřejmě si musíme lépe pohlídat Andreu Staškovou.

Diana Bartovičová ze Slavie Praha spěchá za míčem s Andreou Staškovou z Galatasaraye ve druhém kole kvalifikace Ligy mistryň.

Dala vám oba góly.

Šikovná, byla o krok napřed, o fotbalu správně přemýšlí. Druhý gól dala poté, co byla v ofsajdovém postavení, spoluhráčka ji předběhla a ona toho využila, dostala se před holky a už ji nikdo nedoběhl. V prostoru mezi stoperkami je silná. Mrzí mě, že jsme ji líp nepohlídali. Naštěstí jsme v závěru aspoň srovnali.

V 98. minutě. Zažil jste něco podobného?

Nevzpomínám si, asi ne. To bylo něco! Naskočila mi husina po celém těle. Ani jsem si nevšiml, že rozhodčí vzápětí ukončila zápas. Hnal jsme holky do obrany a ony už se radovaly. Dřely až do konce, ukázalo se, že musí hrát až do poslední vteřiny. Věřím, že doma to zvládneme.

Penalty jste dnes trénovali precizně.

Musíme být připraveni na prodloužení i na penalty. Ale chceme to uhrát v základní hrací době. Snad přijde hodně fanoušků a potěšíme je.



Jak je nalákat?

Hrajeme o postup do Ligy mistryň, nejlepší ženské klubové soutěže v Evropě. To je nejlepší pozvánka. Navíc po zápase bude v Edenu velkoplošná obrazovka a fanoušci budou moct sledovat zápas kluků v Razgradu v Evropské lize. Jsem rád, že se na náš zápas chystají i hráči Slavie, kteří neodletěli do Bulharska. Tenhle rozkvět ženského fotbalu je třeba podpořit.

Bylo něco, co vás v létě po příchodu ke slávistkám překvapilo?

Přístup holek k fotbalu. Jsem nadšený z toho, jak vnímají fotbal, chtějí se učit, zajímají se. Myslím, že v trenérském přístupu jsem nic měnit nemusel. Neřeším, že jsou to holky. Jen prostě vidíte na tréninku dvacet drdolů nebo culíků.

Rozmlouval vám někdo toto angažmá? Přeci jen, vůči ženskému fotbalu jsou u nás stále předsudky.

Jen ve srandě někdo občas nadhodil: „Jirko, nejsi blázen?“ Názor, že ženský fotbal je pomalejší pro mě není relevantní. Důležité je nesrovnávat s mužským fotbalem. Každý ženský sport je logicky jiný než mužský. Proto hrají holky s holkami a kluci s kluky. Potřebujeme, aby děti sportovaly, ať už je to kluk nebo holka. Mám pocit, že jsou cílevědomější, ochotnější, snaživé. Baví mě někomu předávat fotbalové zkušenosti a ony je vnímají, chtějí se zlepšovat. Snad teď přijde odměna a to postup do Ligy mistryň. Společně s fanoušky.



Třeba fotbalisté Mladé Boleslavi si po postupu do Konferenční ligy obarvili hlavy na blond, Tomáš Rosický si zas nechal nastřelit náušnici. Dáte v případě úspěchu taky něco do placu?

Ještě to promyslím, ať to nezakřiknu. Naše pokladnice Denisa Veselá mě vyzvala, ať přinesu něco sladkého. Takže když by postup klapl, nejspíš něco upeču, ideálně něco nepečeného.