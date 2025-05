Už víc než 20 let dodržuje rituál, že před každým zápasem políbí svá tetování na pravé i levé paži. Má na nich jména dcer Anny a Emy.



Letos mu nejen jeho holky přinesly mnoho radosti.



Přitom ženský fotbal byl pro něj nový svět.



„Slavia mě oslovila zrovna v období, kdy jsem zvažoval, že po skoro sedmi letech práce asistenta u Petra Rady v Dukle Praha zkusím být hlavním trenérem. Nová výzva, velký klub, všechno do sebe zapadlo,“ vyprávěl loni ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz

Jenže postup do Ligy mistryň přes Galatasaray Istanbul nevyšel. A po svém prvním derby kousal porážku 1:5. Všechno špatně. Nicméně v sobotu křepčil jako kouč šampionek.

Jak to? Co ta proměna?

Přišel jsem do Slavie v létě a všichni víme, že podzim se nám nepovedl. V derby jsme dostali pět gólů, ale postupně si to sedlo a nastartovali jsme se.

🍾 První 🏆🏆 pro trenéra Vágnera 😎 pic.twitter.com/OCOsyHmqtU — SK Slavia Praha ženy (@SlaviaZeny) May 17, 2025

Až k sobotní výhře 5:0 nad Spartou.

Nádhera, pohádka. Jsem na holky hrdý, jak to zvládly. Makaly, zasloužily si to. Pět gólů, nula vzadu, skvělá atmosféra v Edenu a rekordní návštěva na ligu žen. Co víc si přát.

Díky čemu se vám povedlo vyhrát takovým rozdílem?

Už v těch posledních třech derby jsme dominovali. Na Proseku jsme vyhráli 3:0, pak doma remizovali 1:1, ale sahali jsme po výhře. A minulý týden ve finále poháru jsme Spartu porazili 2:1. A teď? Jsme rádi, že jsme mohli hrát a slavit titul na velkém stadionu. Spartě stačila remíza, ale my věřili, že ji porazíme.

Musel jste minulý týden po vítězství v poháru u hráček krotit emoce?

Jo, chtěli jsme, aby si holky nemyslely, že to půjde samo, proběhlo nějaké motivační video. Zdůraznili jsme, jak důležitý zápas je teď čeká.

Snová sezona pro majitele Slavie Pavla Tykače, který koupil klub před téměř rokem a půl. Jak fotbalisté, tak fotbalistky mají titul.

„Dechberoucí, co se stalo. Vyhráváme úplně všechno. Holkám jsem to moc přál, jsem nadšený. A způsob, jakým vyhrály, je ohromující.“ pic.twitter.com/5Cm7rHuAO7 — Lucie Macháčová (@LucieMachacova) May 17, 2025

Kateřina Svitková, nejlepší střelkyně ligy, vstřelila hattrick, k tomu přidala dvě asistence. Velký výkon, že?

Nemám slov. Táhla nás celé jaro a její góly nám moc pomáhaly. Velká hráčka. Gratuluju jí k tomu, jaká je fotbalistka.



Na podzim vás čeká kvalifikace o postup do základní skupiny Ligy mistryň. Ale budete u toho? Prý máte nabídky z mužského fotbalu.

Zatím zůstávám ve Slavii. Ještě je před námi další ligový týden, jedeme do Liberce. Možná proběhnou nějaká jednání, ale jak říkám: zatím zůstávám ve Slavii.