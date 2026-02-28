Trenére, litujete toho? Žufánková o kauze tajných nahrávek i víře v Boha

Lucie Macháčová
  5:54
Kostel a fotbalové hřiště. To byla v dětství její dvě milovaná místa. Byť se na obou občas cítila nepatřičně. V kostele chtěla ministrovat u oltáře, což dělávali kluci. A fotbal? „Vždyť to není sport pro holčičky,“ slýchávala. Třiadvacetiletá Jana Žufánková, nyní hráčka Slavie a české reprezentace, se však nedala.
Jana Žufánková, 23letá fotbalistka pražské Slavie.

Jana Žufánková, 23letá fotbalistka pražské Slavie. | foto: SK Slavia Praha

V novém díle podcastu FotbalOna byla fotbalistka Slavie Jana Žufánková a...
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...
Jana Žufánková v zápase se Švýcarskem
Fotbalistka Jana Žufánková
5 fotografií

Tak byla tvrdohlavá a umanutá. Stejně jako když se rozhodla promluvit o případu bývalého trenéra ženského týmu Slovácka Petra Vlachovského, který čtyři roky tajně natáčel fotbalistky ve sprchách a kabinách.

V září 2023 ho policie zatkla a odvezla. Vyvázl s podmínkou, pětiletým zákazem trénování a náhradou škody každé z obětí ve výši 20 tisíc korun.

Žufánková, která ve Slovácku hrála od dětství, byla jednou z dívek ve videích. Od léta 2024 je už hráčkou Slavie, úřadujících mistryň ligy.

Nebála jste se o kauze hovořit?
Cítila jsem vnitřní zodpovědnost. Tyto příběhy se bohužel dějí nejen ve sportovním prostředí, ale i ve školách či na táborech. A nejhorší je, že se o tom bojíme mluvit. Jak oběti, tak široká veřejnost. Často ani nevíme, jak reagovat. Bylo vlastně štěstí v neštěstí, že se nás v tom ve Slovácku ocitlo víc.

Jak to myslíte?
Nevím, zda bych se odvážila o případu mluvit, kdyby se týkal jen mě. Nedivím se, že některé oběti radši promluvit nechtějí. Člověk tohle z hlavy nevymaže do konce života.

Některé hráčky Slovácka poté zažívaly psychické trauma – bály se lidí, styděly se za své tělo.
Já jsem to řešila s pomocí terapeuta. Nechtěla jsem situaci podcenit. A chvála bohu mám kolem sebe lidi, kteří mi moc pomohli.

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Takže vám nezůstaly následky?
Ale ano, dodnes nevkročím do sprchy, aniž bych si ji pořádně prohlédla. Kouty i spáry. Občas si připadám jako blázen. Strach a opatrnost tam jsou stále.

Trenér Petr Vlachovský skončil s podmínkou a pětiletým zákazem trénování. Nepřijde vám trest směšný?
Jednoznačně. Paní vyšetřovatelka nám říkala, že nebude takový, jaký bychom chtěly, ale tohle jsme nečekaly ani v nejhorším scénáři. Že budeme trenéra dál potkávat ve Starém Městě? Člověk, který je zapojený do dětské pornografie, bude moct dělat po pěti letech to samé? Ten trest je výsměch.

Trenér ženského fotbalového klubu 1. FC Slovácko Petr Vlachovský

Pojďme se ještě vrátit o pár let zpět, kdy jste hrála za Slovácko. Měla jste tušení, že se tam děje něco divného?
Nikdy by mě ani nenapadlo, že je něco takového vůbec možné. Že měl trenér léta v „zapomenutém“ batohu v kabině miniaturní kameru a natáčel nás, jsem se dozvěděla až v roce 2023 před Ligou mistryň proti Eintrachtu Frankfurt. A byl to obrovský šok.

Jak vám to řekli?
Přišly jsme na trénink a kouč nikde. Měly jsme o něj strach, chodily jsme po Starém Městě a hledaly ho. Večer jsme se dozvěděly, že ho zatkla policie. Ve Slovácku s námi moc nekomunikovali, prý se neví, proč byl zatčen. Postupně jsme se dozvídaly, že starším hráčkám už o případu řekli, ale týmu to tajili.

Máte vysvětlení?
Čekaly nás důležité zápasy a prý nás nechtěli rozhodit. Dozvídaly jsme se tedy všechno různě. Lidé z okolí nám psali: Holky, víte, co se u vás prý děje? Jste v pořádku?

České fotbalistky na MS? Největší výzva kariéry, říká trenérka před kvalifikací

Je pravda, že Petr Vlachovský byl zároveň výborný trenér?
Ano, chtěl posouvat ženský fotbal a vedl nás, abychom dávaly do tréninků sto procent a plnily si své sny. I když někdy tlačil až moc. Víte, pro mnoho hráček je trenér nejbližší osoba. Slovácko byl vždy rodinný klub, s většinou hráček se znám od starších žákyň, byla to moje druhá rodina. A trenér její součástí. Důvěřovaly jsme mu. A pak přišla tahle zpráva. Šok. Ale hněv a nenávist vůči němu prostě necítím.

A kdybyste ho potkala na ulici, co byste mu řekla?
Zeptala bych se, co ho k tomu vedlo, jak se teď cítí, co jsme pro něj vlastně znamenaly a zda toho lituje. A pak bych asi raději utekla.

Jana Žufánková v zápase se Švýcarskem

Pomohla vám v těžkých chvílích i víra v boha?
Určitě. Z kriminálky jela hned do baziliky na Velehrad. Mám ráda to ticho v kostele, dodávalo mi sílu.

Proč vlastně víra? A proč fotbal?
Do kostela jsme chodili s rodiči. Naopak fotbal byl pro naše něco nového, ale vždy mě v něm podporovali. Začínala jsem s kluky v Buchlovicích, ale jelikož mi to docela šlo, ozvali se mi ze Slovácka. Tam jsem si připsala i první ligové starty. A v létě 2024 přišel přestup do Slavie. Splněný sen.

Česko – Wales

  • První zápas kvalifikace na mistrovství světa žen 2027
  • V úterý 3. 3. od 18:30 v Uherském Hradišti
  • Živě vysílá ČT sport Plus
  • Češky mají ve skupině ještě Albánii a Černou Horu.

Ještě máte nějaký?
Jednou bych si ráda zkusila i zahraniční angažmá. A zahrála si na velkém šampionátu jako je Euro nebo mistrovství světa. Ale nejdřív musím hrát pravidelně ve Slavii a otrkávat se v reprezentaci. Letos nás čeká kvalifikace na mistrovství světa 2027. Hodně těžká, ale nic není nemožné.

Ve své fotbalové kariéře často bojujete i s předsudky vůči ženskému fotbalu, že?
Už jsme zvyklé. Třeba slýcháme, že si nezasloužíme být profesionálky. Holky, dělejte si, co chcete, ale nechtějte stejné finanční prostředky jako muži.

Ale vy přece ani nechcete stejné finanční prostředky.
Určitě ne! Víme, že si musíme své místo vybudovat, že vše nejde hned. Čeká nás dlouhá cesta. Jen chceme mít stejnou startovní čáru jako muži.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Písek vs. Plzeň BFotbal - 32. kolo - 28. 2. 2026:Písek vs. Plzeň B //www.idnes.cz/sport
28. 2. 10:15
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Motorlet vs. Dukla BFotbal - 32. kolo - 28. 2. 2026:Motorlet vs. Dukla B //www.idnes.cz/sport
28. 2. 10:15
  • 1.70
  • 3.77
  • 3.18
Slavia C vs. KladnoFotbal - 32. kolo - 28. 2. 2026:Slavia C vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
28. 2. 11:00
  • 5.74
  • 4.37
  • 1.30
Bournemouth vs. SunderlandFotbal - 28. kolo - 28. 2. 2026:Bournemouth vs. Sunderland //www.idnes.cz/sport
28. 2. 13:30
  • 1.77
  • 3.99
  • 4.68
Opava vs. ProstějovFotbal - 17. kolo - 28. 2. 2026:Opava vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
28. 2. 14:00
  • 1.56
  • 3.82
  • 5.47
Rayo Vallecano vs. BilbaoFotbal - 26. kolo - 28. 2. 2026:Rayo Vallecano vs. Bilbao //www.idnes.cz/sport
28. 2. 14:00
  • 2.60
  • 3.15
  • 3.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Trenére, litujete toho? Žufánková o kauze tajných nahrávek i víře v Boha

Jana Žufánková, 23letá fotbalistka pražské Slavie.

Kostel a fotbalové hřiště. To byla v dětství její dvě milovaná místa. Byť se na obou občas cítila nepatřičně. V kostele chtěla ministrovat u oltáře, což dělávali kluci. A fotbal? „Vždyť to není sport...

28. února 2026  5:54

Jsem takový otvírač dveří, říká Loučka o rezervě. Ambice? Pořád jen ty nejvyšší!

Premium
Kouč sparťanské rezervy Luboš Loučka v akci.

Se svými svěřenci má specifický vztah. Vždyť většina z nich ještě chodí do školy nebo čerstvě dodělali maturitu. Přesto je Luboš Loučka, kouč sparťanské rezervy, denně připravuje na úskalí dospělého...

28. února 2026

Druhá výhra v sezoně. Wolverhampton bez potrestaného Krejčího zaskočil Aston Villu

Joao Gomes z Wolverhamptonu oslavuje gól proti Aston Ville.

Fotbalisté posledního Wolverhamptonu vybojovali v Premier League druhé vítězství v sezoně. Bez obránce Ladislava Krejčího, který pyká za červenou kartu, doma zdolali třetí Aston Villu 2:0.

27. února 2026  23:08

Největší štěstí, vítej na světě! Fotbalistka Svitková porodila dceru

Kateřina Svitková se vrací do Slavie

Fotbalistka Kateřina Svitková je maminkou. Svou prvorozenou dceru pojmenovala netradičně Zoe. Jde o jméno řeckého původu znamenající „život“. Nejlepší hráčka a střelkyně minulé ligové sezony má teď...

27. února 2026  22:27

Fotbalisté Artisu remizovali s Jihlavou a na jaře stále čekají na vítězství

Momentka ze zápasu FC Vysočina Jihlava - Artis Brno

Fotbalisté Artisu Brno v 17. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Jihlavě a v jarní části sezony nevyhráli ani druhý zápas. Třetí tým neúplné tabulky šel do vedení po gólu Martina Pospíšila, ještě do...

27. února 2026  22:23

Nechte mě hrát! Ústí na dresu žádá rozšíření 2. ligy o 130 tisíc herních minut

Ústí nastoupilo proti Kroměříži v dresech s kampaní za rozšíření 2. fotbalové...

Nápis Nechte mě hrát! a k tomu obrázek fotbalisty ve dvou prostředích; jeden sveřepý v trikotu na hřišti, druhý znuděný s umaštěným tílkem, cigárem v puse a lahváčem někde v hospodě u hracího...

27. února 2026  22:18

Fanoušci, dojali jste mě! Trpišovský dostal dort a tvrdil: Takové emoce vůbec neznám

Trenér Jindřich Trpišovský (vlevo) dostal od fanoušků Slavie dort k padesátým...

Z tartanového oválu pod tribunou na Julisce vystoupal po schodech za fanoušky, kteří trenérovi předali obrovský červenobílý dort. „Má snad deset kilo, takže jsem měl trochu problémy, abych s ním...

27. února 2026

Dukla - Slavia 0:2, pohodlné vítězství lídra, trefili se Kušej a z penalty Chorý

Gólová oslava fotbalistů Slavie.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení a minimálně do soboty zvýšili svůj náskok v čele tabulky už na 10 bodů. V páteční předehrávce 24. kola splnili povinnost proti poslední Dukle...

27. února 2026  17:06,  aktualizováno  20:18

Derby béček pražských S hostí poprvé v historii Eden. Přijde 10 tisíc fanoušků?

Tomáš Necid nyní střílí góly za slávistický B-tým.

Nejsme žádná béčka! No, i když... Fotbalisté rezervních týmů Slavie a Sparty se v sobotu od 14:30 pokusí předvést tisícovkám fanoušků, že i na jejich zápasy se vyplatí chodit. Derby druholigových...

27. února 2026  18:48

Těžší osmifinále. Sparta v Konferenční lize narazí na Alkmaar, Sigma jde proti Mohuči

Bývalý portugalský brankář Rui Patrício vytahuje během losu osmifinále...

V obou případech připadly českým týmům složitější varianty. Sparťanští fotbalisté si v osmifinále Konferenční ligy zahrají proti nizozemskému Alkmaaru, kde působí český záložník Matěj Šín. Olomouckou...

27. února 2026  14:31,  aktualizováno  14:47

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Los Evropské ligy: Šulc s Karabcem proti Celtě Vigo. Panathinaikos schytal Betis

Pavel Šulc slaví se spoluhráči z Lyonu svůj gól do sítě Go Ahead Eagles.

Plzeňští přemožitelé z předkola play off Evropské ligy, řecký Panathinaikos, se v osmifinále utkají se španělským Realem Betis. Čeští zástupci Pavel Šulc a Adam Karabec vyzvou coby vítězové základní...

27. února 2026  13:30,  aktualizováno  13:58

Jsme zklamaní, ale i takové prohry nás posílí, věří plzeňský trenér Hyský

Martin Hyský na tiskové konferenci před odvetným duelem Evropské ligy proti...

Uznale mu podal ruku jeho slavný španělský protějšek Rafael Benítez, pak postupně obešel všechny své hráče snažil se je ukonejšit, povzbudit. Trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský tým k páté...

27. února 2026  13:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.