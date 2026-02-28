Trenére, litujete toho? Žufánková o kauze tajných nahrávek i víře v Boha

Tak byla tvrdohlavá a umanutá. Stejně jako když se rozhodla promluvit o případu bývalého trenéra ženského týmu Slovácka Petra Vlachovského, který čtyři roky tajně natáčel fotbalistky ve sprchách a kabinách.
V září 2023 ho policie zatkla a odvezla. Vyvázl s podmínkou, pětiletým zákazem trénování a náhradou škody každé z obětí ve výši 20 tisíc korun.
Žufánková, která ve Slovácku hrála od dětství, byla jednou z dívek ve videích. Od léta 2024 je už hráčkou Slavie, úřadujících mistryň ligy.
Nebála jste se o kauze hovořit?
Cítila jsem vnitřní zodpovědnost. Tyto příběhy se bohužel dějí nejen ve sportovním prostředí, ale i ve školách či na táborech. A nejhorší je, že se o tom bojíme mluvit. Jak oběti, tak široká veřejnost. Často ani nevíme, jak reagovat. Bylo vlastně štěstí v neštěstí, že se nás v tom ve Slovácku ocitlo víc.
Jak to myslíte?
Nevím, zda bych se odvážila o případu mluvit, kdyby se týkal jen mě. Nedivím se, že některé oběti radši promluvit nechtějí. Člověk tohle z hlavy nevymaže do konce života.
Některé hráčky Slovácka poté zažívaly psychické trauma – bály se lidí, styděly se za své tělo.
Já jsem to řešila s pomocí terapeuta. Nechtěla jsem situaci podcenit. A chvála bohu mám kolem sebe lidi, kteří mi moc pomohli.
Takže vám nezůstaly následky?
Ale ano, dodnes nevkročím do sprchy, aniž bych si ji pořádně prohlédla. Kouty i spáry. Občas si připadám jako blázen. Strach a opatrnost tam jsou stále.
Trenér Petr Vlachovský skončil s podmínkou a pětiletým zákazem trénování. Nepřijde vám trest směšný?
Jednoznačně. Paní vyšetřovatelka nám říkala, že nebude takový, jaký bychom chtěly, ale tohle jsme nečekaly ani v nejhorším scénáři. Že budeme trenéra dál potkávat ve Starém Městě? Člověk, který je zapojený do dětské pornografie, bude moct dělat po pěti letech to samé? Ten trest je výsměch.
Pojďme se ještě vrátit o pár let zpět, kdy jste hrála za Slovácko. Měla jste tušení, že se tam děje něco divného?
Nikdy by mě ani nenapadlo, že je něco takového vůbec možné. Že měl trenér léta v „zapomenutém“ batohu v kabině miniaturní kameru a natáčel nás, jsem se dozvěděla až v roce 2023 před Ligou mistryň proti Eintrachtu Frankfurt. A byl to obrovský šok.
Jak vám to řekli?
Přišly jsme na trénink a kouč nikde. Měly jsme o něj strach, chodily jsme po Starém Městě a hledaly ho. Večer jsme se dozvěděly, že ho zatkla policie. Ve Slovácku s námi moc nekomunikovali, prý se neví, proč byl zatčen. Postupně jsme se dozvídaly, že starším hráčkám už o případu řekli, ale týmu to tajili.
Máte vysvětlení?
Čekaly nás důležité zápasy a prý nás nechtěli rozhodit. Dozvídaly jsme se tedy všechno různě. Lidé z okolí nám psali: Holky, víte, co se u vás prý děje? Jste v pořádku?
Je pravda, že Petr Vlachovský byl zároveň výborný trenér?
Ano, chtěl posouvat ženský fotbal a vedl nás, abychom dávaly do tréninků sto procent a plnily si své sny. I když někdy tlačil až moc. Víte, pro mnoho hráček je trenér nejbližší osoba. Slovácko byl vždy rodinný klub, s většinou hráček se znám od starších žákyň, byla to moje druhá rodina. A trenér její součástí. Důvěřovaly jsme mu. A pak přišla tahle zpráva. Šok. Ale hněv a nenávist vůči němu prostě necítím.
A kdybyste ho potkala na ulici, co byste mu řekla?
Zeptala bych se, co ho k tomu vedlo, jak se teď cítí, co jsme pro něj vlastně znamenaly a zda toho lituje. A pak bych asi raději utekla.
Pomohla vám v těžkých chvílích i víra v boha?
Určitě. Z kriminálky jela hned do baziliky na Velehrad. Mám ráda to ticho v kostele, dodávalo mi sílu.
Proč vlastně víra? A proč fotbal?
Do kostela jsme chodili s rodiči. Naopak fotbal byl pro naše něco nového, ale vždy mě v něm podporovali. Začínala jsem s kluky v Buchlovicích, ale jelikož mi to docela šlo, ozvali se mi ze Slovácka. Tam jsem si připsala i první ligové starty. A v létě 2024 přišel přestup do Slavie. Splněný sen.
Česko – Wales
Ještě máte nějaký?
Jednou bych si ráda zkusila i zahraniční angažmá. A zahrála si na velkém šampionátu jako je Euro nebo mistrovství světa. Ale nejdřív musím hrát pravidelně ve Slavii a otrkávat se v reprezentaci. Letos nás čeká kvalifikace na mistrovství světa 2027. Hodně těžká, ale nic není nemožné.
Ve své fotbalové kariéře často bojujete i s předsudky vůči ženskému fotbalu, že?
Už jsme zvyklé. Třeba slýcháme, že si nezasloužíme být profesionálky. Holky, dělejte si, co chcete, ale nechtějte stejné finanční prostředky jako muži.
Ale vy přece ani nechcete stejné finanční prostředky.
Určitě ne! Víme, že si musíme své místo vybudovat, že vše nejde hned. Čeká nás dlouhá cesta. Jen chceme mít stejnou startovní čáru jako muži.