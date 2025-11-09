Rozhodčí Adámková končí s pískáním: Emotivní. Ale jako VAR chci působit dál

Lucie Macháčová
  8:15
Dopískáno. Fotbalová rozhodčí Jana Adámková se v sobotním zápase ligy žen mezi Spartou a Libercem (4:1) představila s píšťalkou na českých hřištích naposledy. Po 23 letech končí aktivní kariéru. V branži však plánuje zůstat jako videorozhodčí u systému VAR.
Jana Adámková s pískáním na hřišti končí, u VARu však plánuje zůstat

Jana Adámková s pískáním na hřišti končí, u VARu však plánuje zůstat | foto: Fotbal.cz

Rozhodčí Jana Adámková v akci.
Rozhodčí Jana Adámková řídí prvoligové utkání mezi Olomoucí a Mladou Boleslaví.
Rozhodčí Jana Adámková uděluje žlutou kartu Martinu Nešporovi z Olomouce během...
Rozhodčí Jana Adámková řídí utkání české nejvyšší soutěže mezi Olomoucí a...
7 fotografií

„Během utkání jsem se snažila od emocí oprostit, ty propukly až po něm. Jsem toho teď plná, myslím, že přijdu do kabiny a budu tam deset minut brečet,“ říkala 47letá Adámková po zápase pro fotbal.cz.

Zažila sobotu, na niž jen tak nezapomene. Před zápasem posledního kola ligy žen na pražském Proseku přijímala gratulace, květiny a potlesk.

Byla u toho, když sparťanky porazily i díky hattricku Michaely Khýrové Liberec 4:1 a drží pětibodový náskok v čele tabulky před Slavií.

Duel řídila společně s asistentkami Lucií Ratajovou s Nikolou Šafránkovou, s nimiž absolvovala i řadu mezinárodních zápasů. V oranžových tričkách připomínajících rozhodcovský mundúr ji u hřiště povzbuzovala i rodina a přátelé. A také několik současných či bývalých rozhodčích.

„Byli mi velkou podporou, což platilo pro celou moji rozhodcovskou kariéru. Umožnili mi dosáhnout toho, co se mi v kariéře povedlo. Ale největší dík patří mé rodině. Pro ni to nebylo vůbec jednoduché, hodně času jsem trávila v zahraničí, celou cestu absolvovali se mnou a maximálně mě podpořili. Děkuji jim,“ vzkázala Adámková.

Práce v ČT už mě neposouvala. Ženský fotbal je výzva, říká bývalá reportérka

Po zápase ještě přejela z Proseka do Horních Měcholup, kde se dohrával zápas fotbalistek Slavie se Slováckem (4:0). Opět tam na ni čekala řada gratulantů včetně trenérky reprezentace žen Jitky Klimkové.

Končí jedna z nejvýznamnějších českých ženských rozhodčí v historii, která se prosadila také na mezinárodní úrovni. Ještě 19. listopadu odřídí utkání v rámci Evropského poháru mezi Austrií Vídeň a Anderlechtem Brusel. „Pak možná ještě jedno utkání na mezinárodní scéně přijde a věřím, že si jej maximálně užijeme.“

Sobotní duel Sparty s Libercem byl však její rozlučkou s českými soutěžemi. „Pískání je půlka mého života, na hřišti jsem byla vždy nejšťastnější. Bude mi to moc chybět, ale opravdu je správný čas skončit.“

Jana Adámková během svého posledního zápasu v roli hlavní sudí v Česku.

Fotbal kdysi sama hrála, má dokonce šest zápasů v české reprezentaci. A na hřišti zůstala. Od roku 2002 se věnovala roli rozhodčí, o pět let později se dostala na mezinárodní listinu FIFA a do kategorie Elite.

Pod hlavičkou UEFA řídila 94 utkání, dvakrát byla na Euru žen (2017 a 2022) a v roce 2019 na mistrovství světa žen.

Chci pískat!

Rozhodčích je málo, proto FAČR spustila program, který zájemce uvede do světa sudích.

„Od kariéry rozhodčí jsem těžko mohla chtít víc. Nechci vypichovat jeden zápas, velkou čest znamenaly finále mistrovství světa do 20 let a pochopitelně finále Ligy mistryň. To nezažije každý a bylo to jedno z největších utkání kariéry,“ vzpomíná na květen 2018, kdy pískala v Kyjevě finále Ligy mistryň. Olympique Lyon tehdy porazil Wolfsburg 4:1.

K tomu připočtěme 12 utkání coby hlavní rozhodčí v nejvyšší české soutěži mužů (druhá ženská sudí po Dagmar Damkové) a také 98 utkání v roli videorozhodčí.

„U VAR bych chtěla působit dál, podávat co nejlepší výkony a u rozhodcovství takto zůstat. Přece jenom jsem s ním strávila půlku života, pořád mě nesmírně baví a bylo by fajn v tom pokračovat.“

