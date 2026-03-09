Íránské fotbalistky nechtějí domů. Bojí se o své bezpečí, pomoc nabízí také Trump

  18:41
Pět íránských fotbalistek kvůli obavám o svou bezpečnost neodcestovalo zpět do vlasti a zůstalo v Austrálii, kde se v minulých dnech zúčastnily mistrovství Asie. Oznámil to americký prezident Donald Trump po rozhovoru s australským premiérem Anthonym Albanesem. Íránky jsou pod policejní ochranou a žádají o pomoc australskou vládu.
Íránské fotbalisty před úvodním zápasem Asijského poháru s Jižní Koreou. | foto: Reuters

Íránské fotbalistky vstoupily do turnaje právě v době, kdy Spojené státy a Izrael zahájily rozsáhlé údery na Írán, při kterých zabily duchovního vůdce Alího Chameneího a řadu dalších předních činitelů.

Z šampionátu byl tým vyřazen v neděli po porážce 0:2 s Filipínami. Následně se některé fotbalistky oddělily od zbytku výpravy.

„O pět hráček už bylo postaráno. Další ale usoudily, že se musejí vrátit do Íránu, protože se obávají o bezpečnost svých rodin. Některým bylo i vyhrožováno,“ uvedl Trump a vyzval australskou vládu, aby poskytla fotbalistkám azyl. Zároveň naznačil, že jim případně mohou pomoct i Spojené státy.

Zrádkyně, zaslouží trest! Íránské fotbalistky čelí po bojkotu výhrůžkám

Světová hráčská unie FIFPRO uvedla, že panují vážné obavy o bezpečí íránské reprezentace před návratem ze šampionátu. Hráčky byly v některých komentářích v Íránu označeny za „válečné zrádkyně“, když nezpívaly hymnu před prvním utkáním turnaje.

Fanoušci při utkání mávali íránskými vlajkami z doby před islámskou revolucí v roce 1979, bučeli při hymně a skandovali „Zachraňte naše dívky“.

Více než 66 tisíc lidí podle agentury Reuters podepsalo petici vyzývající australskou vládu, aby zajistila, že hráčky neopustí Austrálii, „dokud budou panovat odůvodněné obavy o jejich bezpečný návrat“.

Fanoušci ženské íránské reprezentace během úvodního zápasu Asijského poháru s Jižní Koreou.

Rozhodnutí hráček mlčet při hymně před prvním zápasem proti Koreji označil komentátor v íránské televizi za „vrchol hanby“. „Se zrádci během války se musí zacházet ještě přísněji,“ uvedl Mohammad Rezá Šahbází.

Když pak před druhým zápasem proti Austrálii hráčky hymnu zpívaly a salutovaly, vyvolalo to mezi lidskoprávními aktivisty obavy, že byl tým napomenut z vyšších míst.

Trenér Marzijá Džafarí na tiskové konferenci uvedl, že se tým plánuje vrátit domů. „Velmi netrpělivě se těšíme na návrat,“ řekl.

Většina vzdušného prostoru na Blízkém východě nicméně zůstává během konfliktu uzavřena.

