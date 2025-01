Sbohem, Slavie. Fotbalistka Šlajsová přerušuje ze zdravotních důvodů kariéru

V podzimní části sezony nastoupila Šlajsová, šikovná krajní obránkyně, pouze do čtyř ligových zápasů. Důvod? Přetržené vazy v kotníku.

Na baráž o postup na Euro 2025, v níž české reprezentantky nestačily na konci roku na Portugalsko (1:1 a 1:2), se však stihla uzdravit a patřila mezi nejlepší hráčky českého týmu.

Zároveň se netajila ani myšlenkami na mateřství. Přiznala, že bojuje s hormonální nerovnováhou a doktoři jí doporučovali s fotbalem kvůli tréninkové zátěži přestat. Jinak by mohla by mít problémy s otěhotněním.

S partnerem, fotbalistou Václavem Sejkem, jsou spolu čtyři roky, před měsícem se během dovolené na Bali zasnoubili.

„Chci být mladá maminka, mateřství nechci odkládat, máme na to s partnerem stejný názor. K dětem jsem vždycky měla blízko,“ říkala v listopadovém rozhovoru pro iDNES.cz.

Ve Slavii rovněž vypomáhala s marketingem. „Našla jsem se. I když jsem vystudovala pedagogickou školu, vidím se spíš v marketingu než v učitelství. Navíc jestli budu časem žít s Vendou někde v zahraničí a starat se o dítě, můžu se věnovat marketingu i na dálku,“ plánovala.

Nabízí se tedy: Je snad těhotná? Nebo se vrátily trable s kotníkem? Anebo už nechtěla vztah na dálku?

Útočník Václav Sejk hrál v posledních letech za nizozemskou Rodu Kerkrade a polskou Zaglebii Lubin. V zimě přestoupil do portugalského Famalicaa. Šlajsová je v Portugalsku s ním. V pátek večer fandila novému týmu svého partnera na stadionu Benfiky Lisabon.

Do Slavie přestoupila Šlajsová v létě 2020 z Viktorie Plzeň poté, co nastřílela ve 12 zápasech hned 11 gólů. I v Praze se stala oporou, nejčastěji hrála na postu pravé obránkyně či záložnice, vynikala přesnými centry do vápna.

V posledních třech letech získala se slávistkami pokaždé mistrovský titul i triumf v domácím poháru. Zahrála si Ligu mistryň. Loni v létě prodloužila ve Slavii smlouvu do léta 2025.

V národním dresu se zúčastnila mistrovství Evropy do 17 let i 19 let, v roce 2020 zažila premiéru i v reprezentaci žen, kde si dosud připsala 44 startů. Na vysněné Euro se však s týmem neprobojovala. Nyní půjde fotbal na čas stranou.