Novinka ve fotbalové lize žen: ČT odvysílá poprvé v historii všechny zápasy

Lucie Macháčová
  18:44
Fotbalová liga žen bude letos na obrazovkách každý víkend. Jeden zápas kola odvysílá vždy stanice ČT sport, zbylé tři pak ČT sport Plus. Stanice získala vysílací práva také na Ligu mistryň.
Momentka z derby žen v Edenu.

Momentka z derby žen v Edenu. | foto: Pavel Jiřík

Kateřina Svitková s medailí pro šampionku domácího poháru
Fotbalistky Sparty
Sparťanky zamezují gólu v derby na Letné.
Michaela Pachtová při derby žen v Edenu, kde byl k dispozici poprvé v ženské...
21 fotografií

„Česká televize se stala generálním mediálním partnerem ženské fotbalové ligy,“ potvrdil předseda FAČR David Trunda na pondělním galavečeru ženského fotbalu v obchodním domě Máj v centru Prahy.

„Potěšilo nás konstruktivní jednání fotbalové asociace. Poprvé tak bude ženská liga kompletně pokryta přímými přenosy. Odvysíláme všechny čtyři zápasy z každého kola,“ doplnil výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

ČT nabídne vždy jeden zápas na ČT sport, nebo ČT2 se studiem na stadionu. Ostatní utkání odvysílá na ČT sport Plus.

„Vysílací práva byla podepsána na čtyři sezony. Součástí jsou i zápasy ženského Poháru FAČR. A kromě toho bude ČT vysílat i vybraná utkání Ligy mistryň žen a zápasy reprezentace,“ dodal Ponikelský.

AS Řím v Praze! Sparta bude hostit kvalifikační turnaj o Ligu mistryň

Minulou sezonu vysílala ČT sport jedno utkání každého kola buď na ČT sport (všechna derby), nebo na ČT sport Plus. Další utkání byla ke zhlédnutí na streamovací platformě TVCOM.

Nyní budou tedy všechny zápasy pod vlajkou ČT sport. V expertním týmu jsou bývalé hráčky Irena Martínková, Karolína Křivská, Kateřina Bužková a Simona Necidová. Na přenosech bude spolupracovat také redaktorka iDNES.cz Lucie Macháčová.

Nejvyšší fotbalová liga žen, kterou hraje osm týmů, startuje v sobotu 16. srpna. ČT sport nabídne přímým přenosem zápas pražské Slavie s Baníkem Ostrava. Mistryně ligy a nováček soutěže se utkají poprvé v historii na stadionu v Edenu. Dosud odehrály fotbalistky Slavie v Edenu čtyři derby se Spartou a zápasy Ligy mistryň.

1. kolo fotbalové ligy žen

Sobota 16. 8., 10:30 Viktoria Plzeň – Sparta Praha
Sobota 16. 8., 14:00 Slavia Praha – Baník Ostrava

Neděle 17. 8., 11:00 Slovan Liberec – FC Praha
Neděle 17. 8., 14:00 Slovácko – Lokomotiva Brno

Liga žen, která existuje od roku 1993, má od loňské sezony poprvé svého generálního partnera: sázkovou kancelář Fortuna. Soutěž nese její název FORTUNA=LIGA. Smlouva je dvouletá s opcí, platí tudíž ještě minimálně tento rok.

Základní část ligy má čtrnáct kol, utká se tedy dvakrát každý s každým. Poté se tabulka rozdělí na dvě poloviny: skupinu o titul a o udržení. Opět se utká dvakrát každý s každým.

Mistryně a vicemistryně jdou do kvalifikace o Ligu mistryň, třetí tým do Europa Cupu. Poslední tým soutěže sestupuje do druhé ligy. V minulé sezoně mířily o patro níž Pardubice, po roce se vrátil mezi elitu Baník Ostrava.

Na galavečeru byly vyhlášeny výsledky čtyř anket – nejlepší hráčka sezony 2025/25 (Kateřina Svitková), nejlepší střelkyně (Kateřina Svitková, 23 gólů), nejlepší brankářka (Barbora Votíková) a nejlepší trenér (Jiří Vágner). Všichni ze Slavie, která získala počtvrté v řadě mistrovský double.

Slávistky vyhlížejí start sezony: Baník v Edenu, pak turecký Fomget v Lize mistryň

„Ženský fotbal je na vzestupu po celém světě a tyto trendy vidíme i u nás. V minulé sezoně ženská liga zaznamenala rekordní návštěvnost. Je třeba tento zájem dál rozvíjet, zvyšovat popularitu a medializaci, protože to může vést k ještě větší podpoře a růstu ženského fotbalu,“ dodal předseda FAČR Trunda.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
