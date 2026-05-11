Jsme dvě mámy, no a co? Fotbalistky nejen o synovi. Proč se nevyplatilo být v repre?

Lucie Macháčová
Seznámily se ve slovenské fotbalové reprezentaci. Dnes je pojí nejen láska k fotbalu, ale i i k pětiměsíčnímu synovi Hugovi. Lucia Ondrušová a Carmen Absolonová promluvily v pořadu FotbalOna o coming outu, mateřství i stavu českého a slovenského ženského fotbalu. Zatímco v Česku mají hráčky Sparty a Slavie profirežim, na Slovensku jsou podmínky stále amatérské.

Lucia Ondrušová je první slovenskou fotbalistkou, která dosáhla mety 100 startů v reprezentaci Slovenska. Hrála kupříkladu ve švýcarské Basileji, italské Veroně nebo německém Kolíně nad Rýnem. A také celkem sedm let ve Spartě.

„Když jsem tam v roce 2007 přišla, dostávaly jsme zhruba 200 eur měsíčně. K fotbalu jsem měla tři brigády a studovala pedagogickou fakultu,“ vzpomíná 38letá Ondrušová.

Teď je hlavně maminkou. S životní partnerkou Carmen Absolonovou, bývalou hráčkou Slovanu Bratislava a dnes marketingovou specialistkou, vychovávají syna Huga.

„Podstoupila jsem umělé oplodnění s dárcem, kterého jsme si vybrali na klinice. Jsem o sedm let starší, tak se mě Carmen zeptala: Chceš být těhotná první?“ říká Ondrušová s tím, že za pár let by mohl Hugo dostat sourozence.

„Nejtěžší bylo kontaktovat poprvé kliniku, viděli jsme řadu překážek. Ale všichni byli milí a provedli nás celým procesem. Třeba aby mohlo dojít k IVF, je potřeba souhlas muže. Podepsal to tedy můj bratr,“ doplňuje Absolonová, která byla i u porodu.

Kdysi šikovná střední záložnice má dokonce tři starty v reprezentaci. „Jenže v národním týmu jsem byla náhradnicí, za den jsme dostávaly 20 eur, a když jsem vynechala práci, tak jsem byla finančně ve ztrátě. Byl to paradox, ale nevyplatilo se mi být v repre. Jenže to bylo před 15 lety, teď je to úplně jinak.“

Lucia Ondrušová a Carmen Absolonová hrály obě fotbal ve Slovanu Bratislava.

Obě bývalé fotbalistky nyní žijí v Praze, byť mají slovenské občanství. A kromě syna pečují i o fotbalovou akademii Luja Football Academy, kde dohlížejí na nové nadějné fotbalisty a fotbalistky.

O čem ještě mluvily?

  • Proč dali synovi jméno Hugo? Jak mu chtějí vysvětlit, že má dvě mámy?
  • Proč Lucia nejradši vzpomíná na angažmá ve Švýcarsku?
  • Proč nezůstala déle v německé bundeslize?
  • Jak náročné bylo pro Carmen skloubit práci, studium a fotbal?
  • Co obnáší její práce v organizaci Prague Pride?
  • Na jaké úrovni funguje Slovan Bratislava a Spartak Myjava, dva nejlepší slovenské ženské kluby, ve srovnání se Spartou a Slavií?
  • Proč je mezi nimi tak velký rozdíl? A co změnit?
  • Kdo je podle nich nejlepší česká a nejlepší slovenská fotbalistka?
Lucia Ondrušová s partnerkou Carmen Absolonovou během těhotenství.
Lucia Ondrušová skončila fotbalovou kariéru v roce 2022 v pražské Spartě.
Lucia Ondrušová v dresu Kolínu nad Rýnem.
Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Konec Chorého i Douděry v Edenu. Za Slavii už nikdy nenastoupí, řekl Tvrdík

Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...

Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra ve Slavii skončili. „Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním přestupovém období,“ řekl klubový šéf Jaroslav...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

