Vyprodaný Eden? Žádné sci-fi. Ženskou ligu ale brzdí malá konkurence, říká Pešír

Česká fotbalová liga žen zajímá stále více lidí. V loňské sezoně na ni přišlo celkem 25 087 diváků, o téměř pět tisíc lidí víc než předchozí sezonu. Vliv na to měly i dvě derby hrané v Edenu. V květnu na zápas Slavie se Spartou (5:0) přišlo 6 233 diváků, nový ligový rekord.
„Ale nejsem zastáncem toho hrát na velkém stadionu každé derby. Když se k tomu udělá pěkná promo akce, lidi přijdou a vyprodaný Eden není rozhodně sci-fi. Ale čtyřikrát v sezoně? Nevadí mi, když se hraje v Horních Měcholupech nebo na Proseku,“ připomíná Pešír fotbalové domovy slávistek a sparťanek, které jako jediné fungují v profi režimu.
Třeba italská Serie A je poslední tři roky plně profesionální. Dočkáme se toho někdy i v Česku?
FotbalOna
Podcast o ženském fotbale.
„Přál bych si to. Muselo by se pustit do ženského fotbalu víc peněz, chodilo by k nám tedy ještě víc cizinek... Věříme, že naše liga bude časem vyrovnanější, že holky budou mít víc těžkých zápasů, bude větší konkurence. Právě to soutěž brzdí.“
Konkurence byla i v boji o televizní práva na vysílání ligy žen. O soutěž měla zájem stanice ČT sport i Oneplay. Nakonec uspěl veřejnoprávní kanál. „Ale vážíme si toho, že byl o ligu zájem.“
V pořadu FotbalOna Pešír připomněl i vývoj ženské reprezentace z doby, kdy tam byl vedoucím týmu. Tehdy hráčky ani neměly jmenovky na dresech. „Nebyl tam kondiční kouč ani fyzioterapeut. Jen masér. Teď se v servisu víc a víc přibližují mužskému áčku. Budou mít třeba i svého kuchaře.“
