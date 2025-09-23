Vyprodaný Eden? Žádné sci-fi. Ženskou ligu ale brzdí malá konkurence, říká Pešír

Lucie Macháčová
  15:01
Šest let působil u fotbalové reprezentace žen jakožto vedoucí týmu či technický vedoucí, než přešel k mužskému nároďáku. Teď je Tomáš Pešír místopředsedou FAČR. A v gesci má právě ženský fotbal. „Má velký potenciál růstu. Nebyl týden, aby se na asociaci neřešil ženský fotbal, Věřím, že teď jsou tam lidé, kteří do něj dokážou přinést více peněz,“ říká Tomáš Pešír v pořadu FotbalOna, který se věnuje ženskému fotbalu.

Česká fotbalová liga žen zajímá stále více lidí. V loňské sezoně na ni přišlo celkem 25 087 diváků, o téměř pět tisíc lidí víc než předchozí sezonu. Vliv na to měly i dvě derby hrané v Edenu. V květnu na zápas Slavie se Spartou (5:0) přišlo 6 233 diváků, nový ligový rekord.

Momentka z derby Slavia - Sparta.
Momentka z derby Slavia - Sparta.
Momentka z derby fotbalistek Slavie a Sparty.
Fotbalistky Sparty se domlouvají při derby se Slavií.
11 fotografií

„Ale nejsem zastáncem toho hrát na velkém stadionu každé derby. Když se k tomu udělá pěkná promo akce, lidi přijdou a vyprodaný Eden není rozhodně sci-fi. Ale čtyřikrát v sezoně? Nevadí mi, když se hraje v Horních Měcholupech nebo na Proseku,“ připomíná Pešír fotbalové domovy slávistek a sparťanek, které jako jediné fungují v profi režimu.

Třeba italská Serie A je poslední tři roky plně profesionální. Dočkáme se toho někdy i v Česku?

FotbalOna

Podcast o ženském fotbale.

„Přál bych si to. Muselo by se pustit do ženského fotbalu víc peněz, chodilo by k nám tedy ještě víc cizinek... Věříme, že naše liga bude časem vyrovnanější, že holky budou mít víc těžkých zápasů, bude větší konkurence. Právě to soutěž brzdí.“

Konkurence byla i v boji o televizní práva na vysílání ligy žen. O soutěž měla zájem stanice ČT sport i Oneplay. Nakonec uspěl veřejnoprávní kanál. „Ale vážíme si toho, že byl o ligu zájem.“

V pořadu FotbalOna Pešír připomněl i vývoj ženské reprezentace z doby, kdy tam byl vedoucím týmu. Tehdy hráčky ani neměly jmenovky na dresech. „Nebyl tam kondiční kouč ani fyzioterapeut. Jen masér. Teď se v servisu víc a víc přibližují mužskému áčku. Budou mít třeba i svého kuchaře.“

O čem ještě Pešír mluvil?

    • Je ve hře, že bude liga žen nikoli pod FAČR, ale pod LFA?
        • Co řeší Ligové grémium, jehož předsedou je nově Jiří Liška?
        • Jak přilákat více ženských rozhodčích do fotbalu?
        • Jak by českému fotbalu pomohl postup na MS žen 2027 v Brazílii?
        • Bude Česko usilovat o pořádání nějakého velkého šampionátu?
        • Co řešil coby vedoucí týmu ženské reprezentace?
        • A co mu těchto šest let dalo?
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Brozany vs. SlaviaFotbal - 3. kolo - 23. 9. 2025:Brozany vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
23. 9. 16:00
  • 33.00
  • 19.50
  • 1.00
Horní Ředice vs. SlováckoFotbal - 3. kolo - 23. 9. 2025:Horní Ředice vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
23. 9. 16:00
  • 23.50
  • 13.40
  • 1.04
Táborsko vs. KarvináFotbal - 3. kolo - 23. 9. 2025:Táborsko vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
23. 9. 17:30
  • 3.01
  • 3.24
  • 2.13
Espaňol vs. ValenciaFotbal - 6. kolo - 23. 9. 2025:Espaňol vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
23. 9. 19:00
  • 2.33
  • 3.27
  • 3.42
Bilbao vs. GironaFotbal - 6. kolo - 23. 9. 2025:Bilbao vs. Girona //www.idnes.cz/sport
23. 9. 19:00
  • 1.46
  • 4.59
  • 7.78
Sevilla vs. VillarrealFotbal - 6. kolo - 23. 9. 2025:Sevilla vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
23. 9. 21:30
  • 3.14
  • 3.38
  • 2.42
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Životní styl nebyl dobrý. Takhle pokračovat nemůžu, říká Rosický o svém zdraví

Před více než třemi měsíci ležel v nemocnici a přemýšlel, jak dál. „Když se vám něco takového stane, když vás to dožene až sem, tak o životě přemýšlíte. Proč se to stalo, co udělat jinak. Situace mě...

Vyprodaný Eden? Žádné sci-fi. Ženskou ligu ale brzdí malá konkurence, říká Pešír

Šest let působil u fotbalové reprezentace žen jakožto vedoucí týmu či technický vedoucí, než přešel k mužskému nároďáku. Teď je Tomáš Pešír místopředsedou FAČR. A v gesci má právě ženský fotbal. „Má...

23. září 2025  15:01

Yamalův otec zkritizoval Zlatý míč: Největší morální újma! Lamine je nejlepší na světě

Už v osmnácti letech ho zvolili druhým nejlepším fotbalistou světa, což je samo o sobě výjimečné. Jenže jakmile španělský zázrak Lamine Yamal ustoupil vítězi Ousmanu Dembélému, jeho otec zuřil....

23. září 2025  14:05

Jsem nevinný, ale přijal jsem kolektivní dohodu, říká Nedvěd o podmínce

Poté, co ve studiu celý večer komentoval ceremoniál udílení Zlatého míče, jenž sám v roce 2003 vyhrál, se vyjádřil také k záležitosti, která mu už tak příjemná není. Někdejší fotbalový záložník a...

23. září 2025  13:29

Kabiny fotbalových Pokratic pohltily plameny, po zkáze se zvedla vlna solidarity

O víkendu pohltily plameny kabiny a zázemí fotbalového Sokola Pokratice, teď funkcionáře postiženého oddílu dojímá solidarita, která se po zkáze vzedmula. Dárci přispívají na veřejnou sbírku, pomohl...

23. září 2025  11:51

Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé

Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...

23. září 2025  7:06

Brozanům nazpíval hymnu Ztracený, teď se třesou na Slavii: Konečně máme stadion!

Premium

Jindy trochu ospalá vesnice, tedy pardon, vlastně městys, se v úterý promění v pulzující místo. Přijede pouť? Ne, fotbalová Slavia! Ve třetím kole domácího poháru. Díky ní se na chvíli zdvojnásobí...

23. září 2025

Zlatý míč získal Dembélé, tahoun Paris St. Germain, který vyhrál skoro všechno

Světový fotbal má nového krále. Zlatý míč získal francouzský útočník Ousmane Dembélé, jenž v minulé sezoně pomohl Paris St. Germain hned ke čtyřem trofejím, především pak klub dotáhl k triumfu v Lize...

22. září 2025  22:48,  aktualizováno  23:31

Podmínka na 14 měsíců. Šéf reprezentací Nedvěd pyká za působení v Juventusu

Působení Pavla Nedvěda jako dlouholetého funkcionáře Juventusu mělo pro něj zřejmě už poslední dohru. Současný generální manažer českých fotbalových reprezentací byl v Itálii odsouzen k podmíněnému...

22. září 2025  16:53

Souboj českých gólmanů. Kovář s Jarošem své týmy podrželi, oba ale dostali dva góly

V nizozemském fotbale příliš větších zápasů nenajdete. Střetnutí Ajaxu s PSV Eindhoven vždy fanoušci vyhlíží jako jeden z vrcholů celé sezony. Ti čeští ale měli v neděli ještě další důvod, proč si...

22. září 2025  14:02

Ústí se zadrhlo, podle Habancovy průměrové tabulky se ovšem drží plánu

Ústecký propad? Trenér druholigového nováčka Svatopluk Habanec mluví o práci v mezích plánu. Vytvořil si vlastní průměrovou tabulku a v ní se stále fotbalový Viagem pohybuje v požadované úrovni....

22. září 2025  13:28

Červená karta pro Vydru správně udělena, řekla komise. Za faul Preciada žlutá stačila

Červená karta pro Preciada za faul na Spáčila? Ne, posouzeno správně. Neudělení žluté karty Mercada za faul loktem do obličeje Palusky? Posouzeno špatně. Červená karta pro Matěje Vydru? Ano,...

22. září 2025  13:03

Rashford přišel o dvě minuty pozdě na poradu. Kouč ho vyškrtl ze základu

V týdnu dvěma góly zajistil fotbalistům Barceloně vítězství v úvodním kole Ligy mistrů v Newcastlu, o tři dny později v neděli anglický útočník Marcus Rashford naštval trenéra Hansi Flicka tak, že ho...

22. září 2025  12:05

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.