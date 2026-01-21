Licence? Trenér musí mít hlavně energii a charakter, říká šéf fotbalové akademie

Patřil mezi fotbalové talenty. V mládežnických reprezentacích hrával třeba s Kamilem Vackem či Ondřejem Kúdelou. Ale do ligy to na rozdíl od nich nedotáhl. A tak vyrazil do Španělska, kde kopal třetí nejvyšší soutěž, a pak za kamarádem do Vancouveru.
V Kanadě začínal na stavbě. Později trénoval partičku dětí v parku. „Měli
jsme tam takovou show! Lidi chodili a točili si to,“ vzpomíná 38letý Volf.
Dnes má vlastní fotbalovou akademii, kam se hráči a hráčky z nejrůznějších klubů chodí ve svém volném čase zlepšovat. „Pilujeme hlavně techniku a rychlost. To chybí fotbalistům a fotbalistkám nejen v Česku, ale celosvětově. A základem je zábava. Dítě musí odcházet z tréninku s úsměvem. Trochu vlastně nahrazujeme pouliční fotbal. Když jsme hráli venku 4 na 4 a učili jsme se finty, ani jsme o tom nevěděli. Teď na to děti nemají tolik času.“
Ve Vancouveru a v Dallasu navštěvuje jeho akademii i mnoho fotbalistek. „Ženský fotbal má velký potenciál. Baví mě být součástí něčeho, co se buduje a roste. Vidět ty holky s jiskrami v očích. Na tréninku si hrají na slavné fotbalistky, na své vzory. Teď střílí Putellas, teď Marta... Což dřív nebylo a je to důležité,“ připomíná Volf.
Klíčem k úspěchu je najít kvalitního trenéra. „Bohužel je spousta trenérů, kteří od začátku koukají, kdy trénink skončí. Anebo se rádi poslouchají. Vysvětlují třeba taktiku. A já si říkám: Nechte ty děti hrát! Chci pracovat s trenéry, kteří mají energii a charakter. A fotbalové dovednosti. Pokud chcete v životě něco učit, musíte to sám ovládat. Musíte dětem ukázat kličku či zasekávačku a oni to po vás zkouší.“
O talentovaných fotbalistech a fotbalistkách má díky své akademii přehled. Kluby se mu samy ozývají, aby jim dal doporučení. Brzy tak plánuje rozjet agenturu se skautingem hráčů a hráček.
V Ugandě objevil třeba dnes 14letého Joshuu, který byl loni v Praze na zkoušce ve Slavii. A zaujal. Brzy by tu měl být natrvalo. „Dobrý fotbalista i charakterově skvělý kluk. Teď řešíme víza, věřím, že do měsíce bude hotovo.
O čem ještě mluvil?
- Jak se dostal k trénování dětí v Kanadě?
- Proč vsadil i na trénink dívek?
- Jak vnímají ženský fotbal v zámoří?
- Co je pro jeho rozvoj důležité? A co by přenesl do Česka?
- Jak u nás přilákat více dívek k fotbalu?
- Mohou ženskému fotbalu u nás pomoci i příchody milionářů do ligy?
- Doporučil by šikovné hráčce vyrazit na zkušenou do zámoří?
- A jaké má se svou akademií plány?