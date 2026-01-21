Licence? Trenér musí mít hlavně energii a charakter, říká šéf fotbalové akademie

Lucie Macháčová
  6:17
Jeho fotbalová škola Volf Soccer Academy má pobočky v Kanadě, USA, Egyptě, Ugandě i v Česku. A věnuje se nejen nadějným hráčům, ale i hráčkám. „V Americe chce být skoro každá malá holka fotbalistkou,“ říká zakladatel akademie Libor Volf v pořadu FotbalOna. Energický chlapík má velké plány: expanzi do Japonska i vlastní agenturu zaměřenou na skauting. A promluvil také o svém objevu z Ugandy: 14letém Joshuovi, jenž by mohl brzy posílit pražskou Slavii. „Je to jeden z kluků, kteří si zaslouží šanci.“

Patřil mezi fotbalové talenty. V mládežnických reprezentacích hrával třeba s Kamilem Vackem či Ondřejem Kúdelou. Ale do ligy to na rozdíl od nich nedotáhl. A tak vyrazil do Španělska, kde kopal třetí nejvyšší soutěž, a pak za kamarádem do Vancouveru.

V Kanadě začínal na stavbě. Později trénoval partičku dětí v parku. „Měli jsme tam takovou show! Lidi chodili a točili si to,“ vzpomíná 38letý Volf.

Dnes má vlastní fotbalovou akademii, kam se hráči a hráčky z nejrůznějších klubů chodí ve svém volném čase zlepšovat. „Pilujeme hlavně techniku a rychlost. To chybí fotbalistům a fotbalistkám nejen v Česku, ale celosvětově. A základem je zábava. Dítě musí odcházet z tréninku s úsměvem. Trochu vlastně nahrazujeme pouliční fotbal. Když jsme hráli venku 4 na 4 a učili jsme se finty, ani jsme o tom nevěděli. Teď na to děti nemají tolik času.“

Ve Vancouveru a v Dallasu navštěvuje jeho akademii i mnoho fotbalistek. „Ženský fotbal má velký potenciál. Baví mě být součástí něčeho, co se buduje a roste. Vidět ty holky s jiskrami v očích. Na tréninku si hrají na slavné fotbalistky, na své vzory. Teď střílí Putellas, teď Marta... Což dřív nebylo a je to důležité,“ připomíná Volf.

Klíčem k úspěchu je najít kvalitního trenéra. „Bohužel je spousta trenérů, kteří od začátku koukají, kdy trénink skončí. Anebo se rádi poslouchají. Vysvětlují třeba taktiku. A já si říkám: Nechte ty děti hrát! Chci pracovat s trenéry, kteří mají energii a charakter. A fotbalové dovednosti. Pokud chcete v životě něco učit, musíte to sám ovládat. Musíte dětem ukázat kličku či zasekávačku a oni to po vás zkouší.“

Slovácko sa nebojí. A prohání pražská „S“. Jak se dělá ženský fotbal v Hradišti?

O talentovaných fotbalistech a fotbalistkách má díky své akademii přehled. Kluby se mu samy ozývají, aby jim dal doporučení. Brzy tak plánuje rozjet agenturu se skautingem hráčů a hráček.

V Ugandě objevil třeba dnes 14letého Joshuu, který byl loni v Praze na zkoušce ve Slavii. A zaujal. Brzy by tu měl být natrvalo. „Dobrý fotbalista i charakterově skvělý kluk. Teď řešíme víza, věřím, že do měsíce bude hotovo.

O čem ještě mluvil?

  • Jak se dostal k trénování dětí v Kanadě?
  • Proč vsadil i na trénink dívek?
  • Jak vnímají ženský fotbal v zámoří?
  • Co je pro jeho rozvoj důležité? A co by přenesl do Česka?
  • Jak u nás přilákat více dívek k fotbalu?
  • Mohou ženskému fotbalu u nás pomoci i příchody milionářů do ligy?
  • Doporučil by šikovné hráčce vyrazit na zkušenou do zámoří?
  • A jaké má se svou akademií plány?
Libor Volf, zakladatel Volf Soccer Academy
Talentovaný fotbalista Joshua (vpravo), kterého Libor Volf objevil v Ugandě, by se měl brzy připojit do akademie Slavie.
Trénink Volf Soccer Academy
Kemp Volf Soccer Academy v Praze-Klánovicích.
18 fotografií
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Šamorín vs. KroměřížFotbal - - 21. 1. 2026:Šamorín vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
21. 1. 10:30
  • 2.87
  • 3.67
  • 2.05
Vlašim vs. ŽižkovFotbal - - 21. 1. 2026:Vlašim vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
21. 1. 10:30
  • 2.31
  • 3.60
  • 2.52
Prostějov vs. Zlaté MoravceFotbal - - 21. 1. 2026:Prostějov vs. Zlaté Moravce //www.idnes.cz/sport
21. 1. 12:00
  • 2.21
  • 3.92
  • 2.49
Karabach vs. FrankfurtFotbal - 7. kolo - 21. 1. 2026:Karabach vs. Frankfurt //www.idnes.cz/sport
21. 1. 18:45
  • 3.07
  • 3.99
  • 2.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara má nakročeno do Celticu Glasgow

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v bláznivém závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól...

Horváth & syn v Mostě: Nemám maturitu z trénování vlastních dětí, ale těším se

Mostecký trenér Pavel Horváth a jeho syn Patrik.

Dycky Most? Dycky Horváth! Bývalý český fotbalový reprezentant Pavel Horváth si jako trenér přivedl ze Slavie do Baníku svého čerstvě plnoletého pokračovatele rodu Patrika. Na spojenectví otec & syn...

Licence? Trenér musí mít hlavně energii a charakter, říká šéf fotbalové akademie

Hostem pořadu FotbalOna byl Libor Volf, zakladatel fotbalové akademie Volf...

Jeho fotbalová škola Volf Soccer Academy má pobočky v Kanadě, USA, Egyptě, Ugandě i v Česku. A věnuje se nejen nadějným hráčům, ale i hráčkám. „V Americe chce být skoro každá malá holka...

21. ledna 2026  6:17

Bodö/Glimt senzačně porazilo City. Arsenal stále stoprocentní, PSG nečekaně prohrálo

Gianluigi Donnarumma smutní po inkasované brance na hřišti Bodö/Glimt.

Fotbalisté Bodö/Glimt porazili Manchester City 3:1. Hosté dohrávali bez vyloučeného majitele Zlatého míče Rodriho. Arsenal v Lize mistrů vyhrál i sedmý zápas. Na vítězství 3:1 na hřišti Interu Milán...

20. ledna 2026  18:30,  aktualizováno  23:46

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara má nakročeno do Celticu Glasgow

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

20. ledna 2026  20:53

Chválil Slavii, v Praze chtěl trénink kvůli zimě. Aspoň všichni budou běhat, řekl Flick

Trenér Barcelony Hans Flick na tiskové konferenci před utkáním se Slavií.

Brazilský útočník Raphinha měl obličej zahalený do nákrčníku a na hlavě čepici, že mu byly vidět jen oči. I většinu jeho spoluhráčů byste na hřišti těžko rozeznávali. Když kouč Hansi Flick před...

20. ledna 2026  19:30

Trpišovský před Barcelonou: Nejhorší je, když hráči musíte říct, že není v sestavě

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním Ligy...

Před zápasem proti Barceloně trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský zavzpomínal na dávné časy. „Když mi bylo osmnáct, pětadvacet, třicet, nenapadlo by mě, že bych někdy hrál proti...

20. ledna 2026  16:32

Přijeli pro podpis až z Německa, ale měli smůlu. Jaký byl přílet Barcelony do Prahy?

Ihned po příletu do Prahy zamířili barcelonští fotbalisté do přistavených...

Nejdřív vyrazilo jen pár zkušených nadšenců, záhy se ale k venkovnímu plotu s výhledem na dráhu vrhl celý dav. „Už přistáli,“ ozývalo se postupně podle toho, kdo zrovna kontroloval aplikaci na...

20. ledna 2026  13:46,  aktualizováno  14:29

Slavia - Barcelona v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté před utkáním Ligy mistrů proti Bilbau.

Do Vršovic míří jeden z nejslavnějších klubů fotbalové historie. Slavia v 7. kole Ligy mistrů přivítá Barcelonu. Kde sledovat atraktivní duel živě a jaké další zajímavosti zápas provázejí? Vše...

20. ledna 2026  14:18

V italské lize je nejtěžší vítězit, má jasno Fábregas. Jak se mu daří mise v Comu?

Kouč Coma Cesc Fábregas během utkání s Laziem.

Ještě neuplynuly ani dva roky od chvíle, kdy slavili postup do první italské ligy. Tím ale vzestup fotbalového Coma neskončil. Spíš naopak. Klub z oblasti Lombardie se mezi elitou neztratil, aktuálně...

20. ledna 2026  13:16

Bořilův poslední půlrok? Do armády už se nechystá a slýchá: Můžeš být dobrý trenér

Premium
Slávistický kapitán Jan Bořil si zpracovává míč v utkání proti Atalantě.

Zkraje roku slavil hned dva významné milníky. Deset let ve Slavii. Pětatřicet let na světě. „Letí to jako prase,“ oklepe se Jan Bořil, lídr a kapitán fotbalových mistrů z Edenu. Už vyhlíží středeční...

20. ledna 2026

Táborský manažer Táborský: Můj odchod v Budějovicích chápali, válčit s nimi nechci

Ivo Táborský

Platil za jednu z českých tváří nové éry českobudějovického Dynama, když druholigový klub koupila nigerijská podnikatelka Nneka Ede. Pro řadu fanoušků byl odkazem dřívějších let i jistotou a...

20. ledna 2026  11:57

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Novinka na českém fotbalovém stadionu. Slavia nabídne na WC menstruační potřeby

Na stadionech Slavie v Edenu a Horních Měcholupech, kde hrají fotbalistky,...

Fotbalová Slavia nabídne od jarní části sezony na dámských záchodech menstruační hygienické potřeby. A to jak na stadionu v pražském Edenu, tak v Horních Měcholupech, kde hrají a trénují fotbalistky.

20. ledna 2026  9:02

Posila pro zdecimovanou obranu. Do Manchesteru City přestupuje Guéhi

Stoper Crystal Palace Marc Guéhi slaví gól do sítě Aston Villy.

Novou posilou Manchesteru City je obránce Marc Guéhi z Crystal Palace. Podle britských médií za anglického fotbalového reprezentanta, jenž má pomoci vyřešit problém v defenzivě zdecimované zraněními,...

19. ledna 2026  17:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.